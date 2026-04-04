Cómo cultivar irupé y convertir tu estanque en un espectáculo natural

Hay plantas que no pasan desapercibidas y después está el irupé, una de esas especies que parecen inventadas por la ciencia ficción antes que por la botánica.

Sus hojas circulares, de bordes elevados y tamaño descomunal flotan sobre el agua como verdaderas plataformas vivas, capaces de sostener varios kilos.

Verlo en un estanque no es solo una experiencia estética: es asistir a una escena casi jurásica, profundamente ligada a los humedales del norte argentino.

Las hojas de irupé flotan sobre el agua como verdaderas plataformas vivas y son capaces de sostener varios kilos Lucas Fornero

El irupé (Victoria cruziana), también conocido como victoria amazónica del Paraná, es una planta acuática nativa del nordeste del país y del sistema del río Paraná–Paraguay. Se desarrolla en lagunas, esteros y cursos de agua calma, donde el calor y la profundidad adecuada le permiten desplegar todo su potencial.

A diferencia de otras especies acuáticas más delicadas, el irupé sorprende por su rusticidad una vez bien instalado

El encanto de sus flores

Sus hojas flotantes pueden superar fácilmente el metro de diámetro y presentan una estructura inferior reticulada, rígida y espinosa, diseñada para resistir corrientes suaves y herbívoros.

Pero si algo lo vuelve verdaderamente fascinante es su floración nocturna: flores enormes, blancas en su primera noche y rosadas en la segunda, que se abren al atardecer y liberan un perfume intenso para atraer a sus polinizadores. Un detalle digno de cuento botánico: cada flor vive apenas dos noches .

Las flores de irupé duran sólo dos noches: son blancas en su primera noche y rosadas en la segunda Gentileza Vivero Acuático Naturalia

Cultivar irupé en casa

Tener irupé en un estanque doméstico no es una fantasía imposible, pero sí requiere condiciones claras. Necesita mucho sol, agua quieta, temperaturas cálidas y un espejo de agua amplio, preferentemente con una profundidad mínima de 60 a 80 cm.

El sustrato debe ser rico en materia orgánica, pesado, y mantenerse estable para que el rizoma pueda anclarse sin problemas. No es una planta para piletas pequeñas ni recipientes improvisados: el irupé pide espacio y lo devuelve con una belleza insuperable.

Durante el verano, su crecimiento es explosivo. Las hojas emergen una tras otra, cubriendo gran parte del estanque y generando sombra, lo que ayuda a regular la temperatura del agua y a reducir el crecimiento de algas. En invierno, en cambio, entra en reposo: el follaje desaparece y la planta sobrevive gracias a su estructura subterránea, lista para rebrotar cuando vuelve el calor.

Javier Egner, experto en plantas acuáticas Ines Clusellas

Javier Egner, experto en acuáticas del vivero Acuático Naturalia, explica cómo propagarlas: “Una vez recolectadas las semillas de irupé, retirar los arilos y conservarlos en frascos con agua limpia, realizando recambios mensuales hasta llegar al mes de septiembre para comenzar su germinación. Deben colocarse en un acuario, con el agua calefaccionada entre 28° y 32° C, y con muy buena iluminación. Allí empieza a germinar y a formar sus primeras hojas sumergidas, lanceoladas y sagitadas. Al cabo de unas semanas, la irupé formará su primera hoja, emergida con forma ovada”.

Entonces, llega el momento de pasar a maceta y retirar del acuario para adaptarlas al exterior. Sus hojas serán cada vez más grandes y redondeadas, aún sin sus bordes característicos. Cuando alcance un tamaño aproximado de 30 cm comenzará a presentar bordes más y más altos.

Cuando notemos la presencia de bordes en la irupé, será tiempo de comenzar la fertilización semanal. Se utiliza fertilizante específico para nenúfares que debe colocarse en sobrecitos y enterrarse en el barro. La dosis irá aumentando según el tamaño de sus hojas, hasta llegar a unas 5 cucharadas soperas bien cargadas de abono por semana.

El primer contenedor de la irupé será una maceta pequeña N°10, para luego pasar a su envase final de al menos 80 litros si la queremos llevar a tamaño máximo Gentileza Vivero Acuático Naturalia

Al ser una planta anual de gran tamaño, requiere muchísima cantidad de nutrientes para crecer rápidamente, florecer y dejar descendientes antes de la llegada del invierno. El sustrato necesario será tierra sin nada de materia orgánica. En regiones más frías, se recomienda sumergir la maceta entre 25 y 30 cm; se pueden plantar más profundas en lugares de clima cálido.

Un refugio para la fauna

Además de su valor ornamental, el irupé cumple un rol ecológico clave. En su ambiente natural, ofrece refugio a peces, anfibios e insectos acuáticos, y forma parte del equilibrio de los ecosistemas de humedal, hoy tan amenazados. Incorporarlo en un jardín con estanque es también una manera de visibilizar y valorar nuestra flora acuática nativa.

Majestuoso, ancestral y profundamente ligado al paisaje fluvial argentino, el irupé es una planta para quienes se animan a lo extraordinario, donde el agua deja de ser un complemento y se convierte en protagonista.