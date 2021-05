Nueva York: cómo es Little Island, el espectacular espacio verde que se sumó a la ciudad

Little Island se compone de un anfiteatro de 687 asientos ("The Amph"), una plaza central con asientos y puestos de comida y bebidas ("The Play Ground"), un escenario íntimo y espacios de césped ("The Glade"), y deslumbrantes vistas del parque, la ciudad de Nueva York y el río Hudson. El diseñado arquitectónico estuvo a cargo de Thomas Heatherwick de Heatherwick Studio.

Michael Grimm. Gentileza Little Island.