Paltas: 10 preguntas frecuentes sobre cómo cultivarlas

Unas semanas atrás, compartimos una guía básica sobre cómo cultivar un árbol de palta de manera casera. El resultado de esa nota fue un aluvión de consultas y comentarios en nuestra cuenta de Instagram.

Por eso, le pedimos al especialista en cultivos frutales, el técnico agropecuario Juan Buela, de @frutal_orgánico, que nos ayudara a responder algunas de sus dudas más frecuentes.

El resultado es un minimanual simple, y a la vez indispensable, para comenzar a cultivar o lograr cosechas más abundantes.

Si sos fan de la palta, aprochá esta época para sembrarla, tenés tiempo hasta abril!

1. Tengo un árbol que me da unas 100 paltas por año. Las cosecho en marzo y lo podo en abril. ¿Está bien? (@piibiiz)

Lo más importante es podarlo cuando sea necesario. Al ser una planta perenne, se podrá hacer en cualquier época del año, salvo en momentos de temperaturas extremas, tanto frías como cálidas.

Un árbol tarda en promedio 7 años en empezar a dar frutos Xavier Martín

2. Ojo que crece zarpado (@miri.moll)

Cuando los paltos se cultivan a nivel productivo, se los mantiene continuamente para que su tamaño no sea inmanejable. No sólo para su cosecha, sino para su cuidado en general. Así es que se puede tener un árbol muy productivo aún con 4 o 5 metros de altura durante toda su vida.

3. ¿Cuántos años tarda en dar paltas? (@crisrodriguezlarralde)

Si se germina su carozo, al igual que todas las especies, tarda aproximadamente 7 años en promedio en empezar a dar. Si se lo maneja correctamente, puede que empiece antes.

Es un fruto con muchos aportes para la salud: contiene aceite omega 3, grasas monoinsaturadas, vitaminas B, C y K, potasio y ácido fólico Shutterstock

4. ¿Dan frutos en macetas? (@silvia.lorea)

Es un árbol productivo de mediano a gran porte, por lo cual no se adapta muy bien a un recipiente reducido. Preferentemente, tiene que estar en suelo directo, ya que no crecerá demasiado y, por ende, no producirá demasiado tampoco.

5. ¿Necesita mucha agua, mucho riego? (@lore_r_c)

No soporta un exceso de humedad prolongado. Esta situación lo hará suceptible al ataque de hongos de suelo, lo que provocará su muerte.

La pulpa es rica en aceites saludables y proteínas. Constituye un excelente sustituto de mantecas, cremas y mayonesas Shutterstock

6. Es necesario otro árbol de palta cercano para producir frutos (@mmgraciela)

Al igual que otras especies, como por ejemplo el Pecán, puede producir una cantidad razonable áun estando solo. Hay variedades más o menos productivas en esta situación. También esto dependerá de la zona. Si hubiera otro ejemplar, idealmente de otra variedad compatible, podrían ayudarse mutuamente, produciendo más los dos.

7. Ojo con las heladas, por lo menos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires (@fatgzz)

No se adapta a cualquier tipo de clima y suelo. No soporta fríos extremos ni suelos pesados. En lugares donde pueden ocurrir heladas, se deben plantar en zonas refugiadas, que podrían ser construcciones u otro tipo de continas perennes.

Uno de los mitos más difundidos sobre el cultivo de paltas es el que sostiene que tiene que haber otro árbol cerca para que produzca frutos LA NACION

8. Si la semilla es híbrida o modificada, es muy probable que jamás de frutos. Si querés un arbol de palta, asegurate dónde lo compras. Los productos que comemos hoy pasan todos por el laboratorio. (@franlomazzi)

Pueden ser injertados sin pasar por ningún laboratorio. Esta práctica se utiliza para que empiecen a producir inmediatamente, ya que estaremos poniendo una parte idéntica al ejemplar donde sacamos una parte, siendo esta ya adulta. Por otro lado, si es de carozo, llevará más tiempo en llegar a la edad reproductiva. A su vez, los árboles productivos se injertan sobre especies o variedades más rústicas que la que estamos poniendo arriba, eso hará que sean más resistentes al ataque de plagas u enfermedades.

9. ¿Qué clima requiere la planta de palta? (@aromastv)

Templado, libre de heladas y suelo idealmente franco, franco-arenoso.

10. Me encantaría que me asesoren cómo debo cuidarlo y en qué momento puedo podarlo (@zabalasn)

Es importante que tenga buena luminosidad, esto se logra podándolo de manera que no se cierre su copa provocando sombra en su interior, a su vez que no se vaya en altura.