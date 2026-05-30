Rescatá tus suculentas: el plan de otoño para revivir cactus y plantas debilitadas

Recuperar cactus y suculentas después del verano implica intervenir, decidir qué persiste, qué se suelta y qué merece una segunda oportunidad

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Después de meses de sol intenso, riegos desparejos, macetas que se recalientan y descuidos inevitables, el verano deja huellas severas en cactus y suculentas. Cuando llega el otoño, el diagnóstico es lapidario: suculentas estiradas, hojas blandas, cactus deshidratados o con manchas sospechosas.

La buena noticia es que no todo está perdido. De hecho, esta es la mejor estación para intervenir. “Es buen momento para recuperar plantas dañadas: podar materia muerta, quitar hojas afectadas por arañuelas y, si es necesario, decapitar para volver a enraizar en sustrato bien poroso”, resume el ingeniero agrónomo Sebastián Ojeda.

Podar hojas secas o afectadas por arañuelas y, si es necesario, decapitar, son tareas de otoño en cactus y suculentas Sebastián Ojeda

Cirugía de otoño

El primer paso consiste en retirar todo lo que ya no suma: hojas secas, partes blandas y tejidos dañados. Esta limpieza no es estética, sino sanitaria y evita que plagas y hongos encuentren refugio.

Si la planta está muy afectada, aparece una técnica clave que requiere sangre fría y valor: decapitar. Consiste en cortar la parte superior sana y volver a enraizarla en un sustrato adecuado. Parece drástico, pero es una de las formas más efectivas de salvar ejemplares que ya no responden.

Cactus y suculentas requieren atención específica en otoño para sobrevivir en la temporada siguiente IStock - iStockphoto

Menos agua, mejor estructura

Uno de los errores más comunes es seguir regando los cactus y suculentas como en verano. Pero ahora el metabolismo cambia. Las suculentas entran en una etapa más pausada, donde el exceso de agua puede ser más peligroso que la sequía.

El cambio de ubicación es otra tarea que la estación pide a gritos y se suele pasar por alto . Acá el secreto está en hacerlo de manera gradual y no drástica: “A veces, buscando refugio del sol, nuestras suculentas terminan etioladas. En otoño podemos ubicarlas en sitios con más sol sin riesgo de quemarlas. Este movimiento siempre debe ser gradual”, explica Ojeda. Ese estiramiento típico del verano puede revertirse con buena exposición y poda estratégica.

¿Qué es la etiolación? “Cuando la intensidad luminosa está debajo del óptimo, vamos a observar que la planta se inclina hacia la fuente de luz y produce más clorofila, entonces el verde enmascara los demás pigmentos. Si la condición continúa, las hojas y tallos se vuelven más finos y se alargan. Luego, la clorofila comienza a morir y la planta se ve pálida. Si persiste, la planta muere. Este proceso es muy común incluso en plantas a la venta, cuando el vivero no les da las condiciones adecuadas y es un ejemplo de la respuesta de las plantas a diferentes grados de estrés”, resume Ojeda.

Echeveria etiolada, color diluido y se observan los entrenudos Sebastián Ojeda

El ataque que se ve venir

El otoño también es temporada alta para visitantes como caracoles, babosas y arañuelas. Y las suculentas debilitadas son un blanco fácil.

“Las mañanas de rocío invitan a caracoles y babosas a recorrer nuestras plantas. Asegurarse de dejar montañitas de cebo resistente al agua entre las macetas es una medida simple pero efectiva para evitar daños mayores”, explica Ojeda. “La ceniza o la tierra de diatomeas espolvoreada en la superficie es de gran ayuda, pero tras las lluvias hay que volver a aplicarla”, recomienda el especialista.

Aplicar tierra de diatomeas por unos días ayuda a desecar caracoles y babosas Sebastián Ojeda

El suelo también necesita reset

No todo pasa por la parte aérea. El sustrato suele quedar compactado después de meses de riego y el resultado es menos aireación y más riesgo de pudrición.

“Las fertilizaciones con productos ricos en potasio y calcio estimulan la acumulación de reservas y colaboran con el fortalecimiento de las paredes celulares, lo que redunda en plantas más rústicas”, señala el ingeniero agrónomo.

Recuperar cactus y suculentas después del verano implica intervenir, decidir qué persiste, qué se suelta y qué merece una segunda oportunidad desde cero. En ese proceso aparece una belleza no convencional: la de las plantas que no quedaron intactas, pero buscan la forma de rearmarse.