El rincón olvidado de Palermo que volvió a la vida después de 14 años

Donde funcionó el ex Hostal del Lago hoy conviven jardines tropicales, gastronomía, talleres y producción local en un proyecto que busca cambiar la forma de habitar el espacio público

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Frente al Lago Regatas, en Palermo, Casa Futuro vuelve a poner en valor un espacio que permaneció abandonado durante más de 14 años. Sobre el predio del ex Hostal del Lago, el proyecto propone una forma contemporánea de habitar el paisaje: integrar naturaleza, cultura y comunidad en un mismo sistema.

Un lugar para almorzar o tomar un trago en un entorno único Ines Clusellas/ Revista Jardin

. Ines Clusellas/ Revista Jardin

El lugar forma parte del histórico trazado de parques diseñado por Carlos Thays , y conserva una fuerte impronta vinculada a la experimentación botánica. Esa herencia no solo se preserva, sino que se resignifica a partir de una intervención que recupera el edificio y reconstruye su relación con el entorno.

Un sector para escuchar música o sentarse a la sombra de los árboles Ines Clusellas/ Revista Jardin

La obra —que se extendió por más de un año— incluyó mejoras estructurales, renovación de instalaciones y una puesta en valor que priorizó materiales nobles y soluciones de bajo impacto. En el exterior, el paisaje ocupa un rol central: más de 4200 plantas nativas y adaptadas acompañan un diseño basado en senderos, canteros y espacios de permanencia que invitan a recorrer y detenerse. Junto al líder del proyecto, Martina Zavalía y Francisca Lozada fueron las encargadas del diseño del jardín con un fuerte estilo tropical.

. Ines Clusellas/ Revista Jardin

El proyecto se organiza como un recorrido abierto. Huerta, compostaje, áreas de descanso, mercado y espacios de encuentro se suceden de manera fluida, generando distintas formas de uso a lo largo del día. En ese entramado, el agua, la vegetación y la vida urbana conviven en equilibrio .

Distintos senderos permiten recorrer el lugar y hacer las pausas en los espacios con mesas o juegos para los más chicos Ines Clusellas/ Revista Jardin

Casa Futuro funciona además como una plataforma cultural y educativa, con talleres, prácticas de bienestar y actividades abiertas. A la vez, desarrolla un ecosistema gastronómico que pone el foco en el origen de los alimentos y el trabajo con productores locales. Proyectos como Corte —con su propuesta de carnicería, parrilla y charcutería—, ÖSS Kaffe —café de especialidad—, Atelier Fuerza —panadería de masa madre— y Enófilo —vinoteca enfocada en pequeños productores— conviven con iniciativas agroecológicas como Don Pacho, dedicado al cultivo de tomates reliquia, y La Tandilera, con producción de huevos pastoriles.

Casa Futuro incluye proyectos como Corte y propuestas variadas para tomarse un café o un trago Ines Clusellas/ Revista Jardin

Puestos de jugos y bancos a lo largo del recorrido Ines Clusellas/ Revista Jardin

A este entramado se suman propuestas vinculadas al bienestar y la alimentación consciente, como Fungalia y Fungi Melena, que trabajan con hongos funcionales, junto a Sahumar, con su línea de aromaterapia, y Flora Buenos Aires, que combina florería, alimentos y objetos en un formato híbrido.

Fungalia y Fungi Melena, que trabajan con hongos dicen presente, al igual que otras propuestas de gastronomía Ines Clusellas/ Revista Jardin

El espacio articula vínculos con organizaciones como Germinar y con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UBA, incorporando una dimensión pedagógica vinculada al paisajismo, el compostaje y los sistemas regenerativos. También ha sido sede de encuentros como TEDxRíodelaPlata.

Encuentros de yoga o charlas TED dentro del espacio vidriado (izquierda) y la huerta en donde se dictan talleres a cargo de Germinar.org Ines Clusellas/ Revista Jardin

Desde una mirada práctica de la sostenibilidad, el proyecto incorpora captación de agua de lluvia, energía fotovoltaica y gestión de residuos orgánicos, integrando estas decisiones al funcionamiento cotidiano.

La propuesta incluye desde comida hasta la venta de ropa vintage Ines Clusellas/ Revista Jardin

Abierto durante el día, el espacio ya se incorporó al recorrido habitual de quienes transitan los Bosques de Palermo. En un contexto donde el uso del espacio público está en discusión, Casa Futuro propone una alternativa concreta: recuperar, activar y sostener un paisaje desde el cuidado, la producción local y la construcción de comunidad.