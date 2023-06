Sopas irresistibles para el invierno: consejos esenciales y una receta imperdible

Para este invierno, te proponemos que te animes a estas sopas, que no las cocines de más para cuidar sus nutrientes, que no las proceses para evitar la pérdida de fibras, que sumes legumbres para aportar proteínas, que no te excedas con las grasas para no sumar calorías innecesarias y que, con los restos, prepares un caldo sin desperdicios.

Ines Clusellas/ Revista Jardin