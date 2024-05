4 cocinas de estilo rural para que cada día tengas un poco de campo en casa

Te mostramos ejemplos reales de este tipo de diseño tan cálido que capta la imaginación de muchos.

Si las casas de campo atraen, las cocinas de campo, tal vez más. La fantasía de una ronda de mate acompañada con pan casero, mientras en las hornallas borbotean dulces y en las mesas de madera se acomodan frascos de conservas. ¡Ah! ¡Y en el sueño también llueve! Volviendo a la realidad, les proponemos varios ejemplos inspiradores para ponerles un poco de magia a los días.

Mil detalles

“¿Qué sentido hubiera tenido comprar una finca en en el campo y hacer algo totalmente nuevo?, preguntaba retóricamente el arquitecto argentino Luis Laplace sobre esta casa de Menorca que ambientó y comparte con su pareja, Christophe Comoy. De esta sensacional puesta en escena, hay muchos detalles para tomar nota: las lámparas de fibras naturales, las cerámicas y las tablas de madera a la vista, y los muebles, tan sencillos que el “bajomesada” está cerrado por cortinas. Preciosas, eso sí.

Las tablas son obra de un artesano que trabaja con madera de árboles caídos. Un secreto para tenerlas lindas es pasarles una capa finita de aceite de oliva una vez al mes. DANIEL SCHAEFER

“El panel de cobre marcó el tono de la cocina y la cambió para siempre”, dice Christophe sobre la pieza colgada en la pared. “Quienes nos visitan preguntan por su procedencia, para conseguir una similar, pero fue un hallazgo único en un mercado de pulgas de París”, dice sobre una de sus rutinas establecidas: nunca se sabe por dónde salta la liebre.

Ollas de cobre, vasijas de vidrio verde, cerámicas artesanales: con una bastaría para llamar la atención. Daniel Schäfer

Las cortinas de las alacenas vienen de Artesanía Textil Bujosa, fabricantes de las tradicionales “telas de lenguas” mallorquinas. Luis, que trabaja con ellos desde hace veinte años, les llevó a hacer su propio diseño, para el que eligió este color, entre ocre y verde.

A la antigua pileta adosada a la mesa con tapa de cerámicos esmaltados se la acompañó con una grifería moderna pero muy sencilla. DANIEL SCHAEFER

Cálida, práctica y austera

Volvemos a la maravillosa casa de Malena López Sanabria en Chicoana, que ambientó con lo más granado del diseño salteño actual junto con su hermana Ana, “Las López” famosas cuando se habla de decoración en Salta, creadoras de la tienda y estudio de decoración Malena y Ana.

En este living comedor pensado como una suerte de gran vagón, la división vidriada separa la cocina sin aislarla. Daniel Karp

“No me gusta la globalización; me gusta la identidad. En decoración, eso para mí significa combinar objetos autóctonos: los tradicionales y los estilizados con diseño”, nos decía Malena. Esa filosofía se concreta en esta casa de campo intensamente vivida, con la magia que crea el confort unido a la calidez.

En vez de isla, una mesa con la pátina de los años. El piso de cerámicos hexagonales reúne los sobrios colores de la ambientación general, pero dan un ritmo atractivo y simpático. Daniel Karp

Mesadas y alzada de cemento alisado pulido. De la grilla de cajones ubicada en los muebles de obra salieron decenas de textiles, manteles y repasadores de la colección de Malena para las fotos. Daniel Karp

Crear un escenario

“Me apasionan la madera, las texturas y los ambientes cálidos; pero no porque me conecten con un recuerdo específico, sino por la sensación de bienestar generl que me provocan. Es gracioso, nuestra casa tiene nostalgia de algo que no viví”, nos contaba la youtuber Karla Amadori sobre su casa en la ciudad brasileña de Gramado.

La isla se apoya sobre una carpeta hecha por el dueño de casa con ladrillos de demolición y piezas de cerámica. En lugar de alacenas, se optó por estantes de maderas recuperadas, otro elemento para elegir si se quiere una cocina de estilo campo. Clara Beatriz Entreponto

“Para mí, decorar tu casa va mucho más allá de simplemente ‘cambiarla’. Tiene que ver con cómo la habitás, cómo te hace disfrutar un poco más de la vida”, nos contó. Por eso, no dudó en lanzarse junto con su pareja a una tarea sumamente artesanal, en la que se involucraron totalmente y sin prisas.

Lámparas de pared de brazo móvil, más expresivas que las habituales tiras de led. Otro clásico, la bacha profunda. Esta es moderna, de Corian, y se acompañó con grifería color cobre, que trae reminiscencias de las antiguas. Clara Beatriz Entreponto

La pared principal tiene un revestimiento de rodajas de ladrillos de demolición blanqueados y desgastados a mano para conseguir el efecto rústico.

Mesa de comedor reciclada con sillas tapizadas con los colores primarios. Pero el protagonismo se lo lleva el verde, uno de los grandes elegidos en este tipo de cocinas. Clara Beatriz Entreponto

Reeditar la infancia

“Mis abuelos en Entre Ríos tenían una casa vieja con calcáreos, pisos de pinotea, baños viejos y techos altísimos”, cuenta Josefina en una evocación con la que es fácil identificarse; algunas de esas cosas (casi todas) forman parte de un imaginario compartido. Lo singular es que ella y su marido recrearon esos entornos en su propio hogar. San Martín de los Andes fue el sitio elegido y con el arquitecto Tulio Rossini pusieron en marcha el proyecto de una construcción de estilo galés, acorde a la tradición de los colonos en la Patagonia.

Sillas altas tipo ‘Mar del Plata’ (Puerto de Frutos) pintadas de verde. Mariana Pardal

Presencia estelar en esta casa con alma rural, la cocina económica no se usa para cocción porque consume mucha leña, pero es perfecta a la hora de mantener caliente un puchero o levar una masa de pan.

Los azulejos cuadrados recuperados dan una refrescante reversión del estilo ‘Subway’. Los enlosados, otro clásico para una cocina campera. Mariana Pardal

