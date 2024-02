Fuimos a visitar a @maryjoegardener, jardinera profesional y madre de 7, para que nos mostrara cómo reformó su cocina después de 26 años de uso súper intensivo.

Inés Marini Revista LIVING

escuchar

La cocina que vemos bajo estas líneas tiene 26 años, la edad de su única hija mujer (tuvo tres varones antes que ella...y tres después). Agrónoma y jardinera (como le gusta decir a ella) su idea desde aquel entonces era que tuviera aire de campo. “En esa época estaba copada con las vacas: por eso el piso damero blanco y negro (y las tazas, las lecheritas y los repasadores alusivos)”, se ríe Josi Silveyra, más conocida como @maryjoegardener por quienes la siguen en Instagram, fascinados por su jardín, base real de experimentos, enseñanzas y demostraciones ao vivo de cómo lograr maravillosas flores de corte de semilla.

Algo que @maryjoegardener no recuerda con cariño es cómo se notaba la suciedad en este damero, sin importar la limpieza diaria. Maia Croizet

Con el crecimiento de la familia, se anexó un nuevo volumen a la casa, y se aprovechó ese momento para cerrar la cocina, originalmente integrada al comedor. “Veníamos de vivir unos años en Estados Unidos, y al principio me pareció canchero; después me empezaron a molestar el olor, el ruido y la falta de privacidad. Sentía que nunca podía tener lindo el comedor”, recuerda.

“Cuando me puse a soñar con un cambio, hará dos años, también me imaginaba una cocina de campo, pero más al estilo de la Provence en cuanto a los colores, la madera clara, los cacharros a la vista, las flores. Esta es moderna y funcional, pero cálida”, comparte. “Entonces sucedió que una amiga vecina y amiga remodeló su cocina y la fuimos a ver con mi marido. Nos encantó, y ahí nomás le pedimos el dato de su arquitecta, Delfina Jordán.

La torre de control

“Con todos los que somos, la idea de tener la cocina parada dos meses no me resultaba fácil”. (Si bien sus hijos mayores se casaron, ya empiezan a volver multiplicados). Además de que la usamos para comer, estar con amigos y mil etcéteras, desde acá se maneja la comida y la ropa. ¡Es la torre de control de la casa! Pero bueno, sin despreciar lo que tenía, me di el permiso de buscar algo más alegre, ya que pasamos acá tanto tiempo”.

@maryjoegardener, preparando ramos para la producción con las flores que acaba de cortar de su jardín y cuyas semillas vende por correo.

“Como mi marido también se entusiasmó, no perdí un minuto. Empezamos a comprar los materiales y a acopiarlos, porque los precios cambiaban todos los días. Cuando arrancamos, estuvimos en obra algo menos de dos meses, y después, un mes con los muebles sin puertas, esperando que terminara el laqueador (que es lo que más demora), pero con todo funcionando”, detalla Josi.

ANTES Y DESPUÉS. La heladera cambió de lugar, lo mismo que el lavaplatos, al suprimirse la pileta que se ve en la foto del antes. Maia Croizet

"Entre los motivos para eliminar esta pileta (sobre todo teniendo otra) es que me sacaba mesada. “¡Y que no quería ver más ni ollas ni el trapo rejilla desde la mesa!" @maryjoegardener, agrónoma, jardinera y dueña de casa

El tacho de basura junto a la puerta ahora está tras una puerta y se desliza. Maia Croizet

Las lámparas son de @nomadeiluminación. La elección del modelo en dorado determinó el tono de los herrajes.

El gusto bien claro

“Yo sé lo que quiero; la arquitecta me interpretó y me mostró algo acorde. Por ejemplo, no me interesaba una alzada lisa sino poner azulejos y como estos, que no tienen un color uniforme y te dan la sensación de algo artesanal. También, desde el primer momento le pedí un estante ancho para poner mis latas, que uso todos los días y encierra cada una un lindo recuerdo, además de galletitas o tés”.

"Para mí era importante sentarme y ver todo lindo, no sentir que estoy en la cocina. Hay casas que tienen el family más separado, que no es el caso acá". Maia Croizet

“Delfina me propuso reunir “lo mojado” en este sector. Lavo, seco, guardo en un mismo lugar. Y ahora tengo una mega bacha. Me funciona mucho mejor que tener dos”.

Bacha 'Aisi 304' y grifería de Johnson Acero. El estante de 20cm de ancho tiene una tira de luz led por debajo. Maia Croizet

La campana de la arquitecta

“Me llamó y me dijo: me encantó lo que hiciste en la casa de mi amiga, que, como la mía, es de otra época. Charlamos un par de horas, me contó de su trabajo y su pasión por la jarinería. Y me dijo: quiero claridad”. Me di cuenta de que a alguien tan amante de la naturaleza (y con ese jardín que logró con los años) se la tengo que traer adentro. Algo fresco y suave, tener verde adentro, obviamente, pero sumar elementos blancos para que pueda entrar el verde de las plantas por las ventanas. Y, por último, me dijo: vos, volá. Algo lindo, pero también te plantea un desafío grande.

Una campana más estilizada y también más funcional, con el agregado de luz sobre las hornallas. La grifería de pared para cargar las ollas es de Peirano. Maia Croizet

“Lo único que Josi me rebotó fue la idea de un artefacto de cocina más grande”, dice Delfina Jordán. “Yo soy bastante Susanita, me gustan las cosas de la casa, pero la verdad es que cocino pésimo, y no es que ahora voy a cocinar más que antes. Si vienen todos, se hará un asado”, clarifica Josi. “Es verdad que las ventanas limitaban para poner un artefacto más grande. Pero cuando le propuse la canilla para las ollas, le encantó”, cierra la arquitecta.

"Había ‘mucho mensaje’: el damero, los colores brasileños, la madera oscura: entendí de inmediato el pedido de claridad que me hizo Josi" Arq. Delfina Jordán, a cargo del proyecto y la dirección de obra

El verde y el amarillo son un vestigio de los cinco años que la familia vivió en Brasil, país que todos aman. Maia Croizet

Las lámparas son un modelo de @nomadeiluminación que vio en lo de su amiga, que las tiene en otro color. Como ella las eligió en dorado, seguí por ahí con los tiradores. Sumar madera, otra materialidad (paraíso), en los muebles verduleros (auqneu haya otras cosas), en los de la puerta transparente. que no sea todo igual, no es una pared llena de muebles.

Detrás de la ventana está el lavadero, al que también le tocó el refresh. En madera y con tirador calado, los famosos "cajones verduleros" con los que están todos encantados. Maia Croizet

“A mí no me lleves a ningún lado. Mandame el link, por favor! Me decía cuando yo le proponía ir de compras y tomar un cafecito. Noooooo

La elección del verde fue todo un tema. Traje varios. María vino, puso el dedo y dijo: este .

LIVING la cocina de Mary Joe Gardener Maia Croizet

LIVING la cocina de Mary Joe Gardener Maia Croizet

Fue un estrés. Por más que la arquitecta fue un amor, que venía todos los días. Estuvo en el detalle en todo, es una genia. Ella me daba para elegir, me dio un repertorio. Recapitulando Me encanta el ollero. Me parecía horrible e incómodo estar sacando las ollas de al lado del sifón de la pileta. Amo las lámparas y los enchufes. No verlos en la pared es maravilloso. Algo limpio y bello. Todo es práctico y lindo. Tomas embutidas para no dañar las alzadas y tener la pared libre cuando los electrodomésticos no están en uso.

LIVING la cocina de Mary Joe Gardener Maia Croizet

Quería tener mis adornos en la cocina, quería muebles vidriados para ver las tazas, mis cacharros, mis teteras. Necesitaba que se lucieran, esto es mío, ahí estoy yo. Esta es la cocina de Josi.

El ritual del té Maia Croizet

Todo el mundo está contento. Mi hija participó mucho, es muy estética.