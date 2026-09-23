Buenas ideas para actualizar las alzadas y estantes de la cocina

Alzadas y estantes integran la cocina desde siempre, pero en los últimos años se convirtieron en terreno fértil para la experimentación sutil. En esta nota, les mostramos ejemplos tomados de casas que visitamos recientemente para ver qué materiales se están usando y cuáles tienen más que ver con nuestro estilo.
Los estantes se suman como superficie de apoyo y almacenamiento. Pero aun cuando el espacio de guardado no nos falte, a veces sentimos que, de todos modos, un estante completa la versión ideal de la cocina.
La imagen sobre estas líneas pertenece a una casa en Vicente López firmada por el arquitecto Mariano Clusellas y ambientada por las diseñadoras industriales Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas. Una solución muy elegante, original y sintética para una situación cotidiana.
La interiorista y productora de contenidos Virginia Escribano se mudó a Escobar, donde hizo una casa de quincha y barro sumamente estética y confortable. Arriba vemos un rincón de la cocina, revestida con una mezcla de engrudo, arena y caolín que aporta pátina artesanal y textura.
“Mi hermana influyó mucho en nuestra elección de equipamiento y terminaciones. Con su aval, nos arriesgamos con detalles como el revestimiento de la cocina, que suma trama y color”, nos dijo Sebastián hablando de su cocina (arriba) y de los consejos de la arquitecta Cecilia Gómez Abuin, autora del proyecto general.
Contra la pared pintada de blanco, dos líneas leves de melamina color visón, el mismo material usado para los frentes del bajo mesada.
Punto de partida
“Nos divirtió la idea de trasladar el dibujo en la pared del balcón a los revestimientos, los muebles y los textiles. Todo el proyecto se estructuró a partir de esa geometría”, nos explicó la arquitecta Cielo Pipkin sobre esta cocina de su autoría.
En lugar de recargar el muro perimetral con alacenas, en esta pared se colocaron estantes para no interrumpir la entrada de luz natural y mantener libre la vista de la ciudad.
“Fue todo un desafío articular la intervención profunda de la infraestructura y las terminaciones con un presupuesto limitado. La obra es el resultado de estas elecciones”, dicen los socios del Estudio DMR sobre la reforma de esta casa en Florida, cuya cocina vemos arriba.
Para su cocina, el arquitecto Jon Gentry, al frente del estudio GO’C, eligió una armonía de tonos oscuros sobre materiales distintos.
Brillo y color
En esta reforma, Bouré Studio abrió la cocina hacia el área social demoliendo dos paredes portantes y reforzaron la estructura con la columna naranja. Luego, Incorporaron una barra con banquetas en el tono de la columna para armar un lugar de encuentro acorde.
La alzada se revistió con cerámicos al estilo de los zellige, irregulares y brillantes, lo que levanta el conjunto manteniendo su espíritu artesanal.
En casa de la arquitecta Mabel Scaletzky, el mueble recorre todo el ambiente y alterna las funciones. Además de cocina y despensa, oculta el toilette y lavadero, que se encuentran detrás.