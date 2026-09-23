Buenas ideas para actualizar las alzadas y estantes de la cocina

23 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Alzadas y estantes integran la cocina desde siempre, pero en los últimos años se convirtieron en terreno fértil para la experimentación sutil. En esta nota, les mostramos ejemplos tomados de casas que visitamos recientemente para ver qué materiales se están usando y cuáles tienen más que ver con nuestro estilo.

El estante esencial: un tablón de madera sobre ménsulas.

publicidad

publicidad

Los estantes se suman como superficie de apoyo y almacenamiento. Pero aun cuando el espacio de guardado no nos falte, a veces sentimos que, de todos modos, un estante completa la versión ideal de la cocina.

Estantes, mesada y alzada en mármol: un único criterio que cose todas las piezas. Javier Picerno

La imagen sobre estas líneas pertenece a una casa en Vicente López firmada por el arquitecto Mariano Clusellas y ambientada por las diseñadoras industriales Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas. Una solución muy elegante, original y sintética para una situación cotidiana.

Muebles de obra, maderas rústicas y paredes encaladas para la cocina estilo campo de Virginia Escribano: “Predomina una idea de austeridad, pero austeridad bien entendida: lo justo y necesario, liviano a la vista y fácil de ordenar”, nos dijo. Virginia Escribano

La interiorista y productora de contenidos Virginia Escribano se mudó a Escobar, donde hizo una casa de quincha y barro sumamente estética y confortable. Arriba vemos un rincón de la cocina, revestida con una mezcla de engrudo, arena y caolín que aporta pátina artesanal y textura.

Alzada con calcáreos (Noi Estudio) y largos estantes hechos con la misma madera que los muebles.

publicidad

publicidad

“Mi hermana influyó mucho en nuestra elección de equipamiento y terminaciones. Con su aval, nos arriesgamos con detalles como el revestimiento de la cocina, que suma trama y color”, nos dijo Sebastián hablando de su cocina (arriba) y de los consejos de la arquitecta Cecilia Gómez Abuin, autora del proyecto general.

Un espacio que reúne cocina y comedor diario sobre el mismo piso de madera. nicole castillo g

Contra la pared pintada de blanco, dos líneas leves de melamina color visón, el mismo material usado para los frentes del bajo mesada.

Sobriedad nórdica, con las maderas y las piezas de cerámica como puntos cálidos. nicole castillo g

Punto de partida

“Nos divirtió la idea de trasladar el dibujo en la pared del balcón a los revestimientos, los muebles y los textiles. Todo el proyecto se estructuró a partir de esa geometría”, nos explicó la arquitecta Cielo Pipkin sobre esta cocina de su autoría.

Uno de los hallazgos estéticos del proyecto surgió de observar los detalles originales del departamento. El terracota de los muebles de exterior se verá en la pastina del interior. Mercedes Christello

publicidad

publicidad

En lugar de recargar el muro perimetral con alacenas, en esta pared se colocaron estantes para no interrumpir la entrada de luz natural y mantener libre la vista de la ciudad.

Revestimiento ‘Quadra’ de 5×5 off-white (Fika) tomado con pastina color terracota. Bajomesada en melamina ‘Roble Kendal’ natural (Egger)

Los estantes de guatambú, la misma madera del resto de los muebles, marcan el tope de la alzada hecha con un revestimiento más angosto y plano que el 'Subway', que terminó su reinado. Bruto Estudio

“Fue todo un desafío articular la intervención profunda de la infraestructura y las terminaciones con un presupuesto limitado. La obra es el resultado de estas elecciones”, dicen los socios del Estudio DMR sobre la reforma de esta casa en Florida, cuya cocina vemos arriba.

Muebles de cocina, un diseño de GO’C realizado por Sparrow Woodworks, al igual que la alzada en acero inoxidable oscurecido. Kevin Scott

Para su cocina, el arquitecto Jon Gentry, al frente del estudio GO’C, eligió una armonía de tonos oscuros sobre materiales distintos.

publicidad

publicidad

Brillo y color

En esta reforma, Bouré Studio abrió la cocina hacia el área social demoliendo dos paredes portantes y reforzaron la estructura con la columna naranja. Luego, Incorporaron una barra con banquetas en el tono de la columna para armar un lugar de encuentro acorde.

El mueble de cocina diseñado por Bouré Studio combina melamina ‘Roble Kendal Natural’ (Egger) y secciones laqueadas en azul Dyer’s Woad 9071 de Sherwin Williams. Banquetas (The Pink Chair). Anabella Sor

La alzada se revistió con cerámicos al estilo de los zellige, irregulares y brillantes, lo que levanta el conjunto manteniendo su espíritu artesanal.

Las lámparas circulares (DA Iluminación), pintadas a mano para copiar el mismo color de la alacena, acompañan la idea de lo lúdico. Anabella Sor

En esta cocina con tanta presencia de la madera, la mitad de la alzada se cubrió con vidrio, para protegerla y facilitar la limpieza.

En casa de la arquitecta Mabel Scaletzky, el mueble recorre todo el ambiente y alterna las funciones. Además de cocina y despensa, oculta el toilette y lavadero, que se encuentran detrás.

publicidad