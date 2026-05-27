Con un presupuesto acotado y muchas ideas renovaron un chalet clásico de Florida

Respetando sus rasgos clásicos y con un presupuesto acotado, convirtieron una casa muy tradicional en una luminosa, moderna y abierta al jardín

“Poner en valor los rasgos característicos de los chalets de la zona fue una decisión estética y racional”, aseguran los arquitectos Facundo Di Marco y Fabio Robles, socios del Estudio DMR, haciendo referencia a la reforma de esta casa en Florida.

Lejos de los tiempos en las que todas las casas estaban abiertas a la calle, no eligieron cercos ni rejas, sino un muro con un portón corredizo ciego de chapa. Bruto Estudio

Entre los años 1930 y 1960 se consolida el modelo de casa individual con jardín en zona norte, asociado a una vida más saludable y familiar, también influenciado por la posibilidad de conexión cotidiana con el Centro que ofrece el tren a Tigre.

El terreno conserva el retiro frontal característico de la zona, incluyendo un espacio semicubierto de garage. Bruto Estudio

Repensar los espacios

Cuando los arquitectos visitaron por primera vez el chalet, se encontraron con una distribución que hoy no cierra: “Una sucesión de ambientes sin relación con el exterior, circulaciones trabadas y falta de iluminación natural”, recuerdan.

La entrada principal conserva características muy reconocibles, como el ladrillo a la vista y las tejas. Bruto Estudio

Marcelo, dueño de casa, quería una casa moderna de concepto abierto, pero que mantuviera la esencia del chalet que había elegido. La estrategia del proyecto se centró en una inversión funcional en la disposición de los ambientes, que incluyó el traslado de los dormitorios hacia el frente y la apertura del contrafrente.

Net. El gran mueble de madera aloja una despensa y el nicho para ubicar la heladera. El ventanal se oculta dentro del muro, permitiendo una apertura total al patio transformado en jardín con parrilla. Bruto Estudio

Marcelo nos pidió un espacio social integrado, luminoso y vinculado con el jardín, ya que su deseo era compartir la casa invitando a familia y amigos. ” — Arq. Facundo Di Marco, socio de DMR Arquitectos.

Una persiana metálica tipo comercial de chapa galvanizada y microperforada cubre todo el ancho del contrafrente. Bruto Estudio

Darle valor a lo preexistente

“Lo que más nos gusta de esta obra es la expresión que surge de una intervención contemporánea (de espacios integrados, luminosos y de líneas simples) con elementos y materiales tradicionales”, explican los arquitectos. Esa combinación particular es la que —en su mirada— da lugar a una identidad propia.

En la entrada secundaria se instaló un paño fijo de vidrio que le da un toque moderno al ladrillo a la vista original. Bruto Estudio

La teja y el ladrillo resisten bien el paso del tiempo. En ese contexto, pintar de blanco nos permitió incorporar un lenguaje contemporáneo -más propio del Estudio- a esta arquitectura tradicional. ” — Arq. Fabio Robles, socio de DMR Arquitectos.

La curva que propone el mueble en guatambú es clave para suavizar la transición entre cocina, living y escalera. Bruto Estudio

“Fue todo un desafío articular la intervención profunda de la infraestructura y las terminaciones con un presupuesto limitado. La obra es el resultado de estas elecciones“.

Las mesadas son de Silestone Blanco Norte. Bruto Estudio

Una de las premisas fue tener pocos elementos, funcionales y que permitan mantener el espacio despejado.

La estructura del techo de madera se mantuvo, pintándola de blanco para maximizar la espacialidad y la luz. Bruto Estudio

Uno de los principales recursos para iluminar la casa fue colocar esta enorme ventana triangular directamente bajo el techo a dos aguas.

Más allá de la mesa del comedor, un sillón generoso para las horas de ocio. Bruto Estudio

Para generar continuidad visual, texturas y neutralidad, en todo el espacio central se usó Travertino para los pisos y mobiliario fijo en madera de guatambú.

La escalera lleva a un entrepiso donde se instaló el cuarto de huéspedes con baño privado y salida a la terraza. Bruto Estudio

Otro de los deseos del dueño de casa era tener al menos un dormitorio en planta baja por razones de comodidad y un espacio destinado a su trabajo.