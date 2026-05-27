Con un presupuesto acotado y muchas ideas renovaron un chalet clásico de Florida

Respetando sus rasgos clásicos y con un presupuesto acotado, convirtieron una casa muy tradicional en una luminosa, moderna y abierta al jardín
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“Poner en valor los rasgos característicos de los chalets de la zona fue una decisión estética y racional”, aseguran los arquitectos Facundo Di Marco y Fabio Robles, socios del Estudio DMR, haciendo referencia a la reforma de esta casa en Florida.
Entre los años 1930 y 1960 se consolida el modelo de casa individual con jardín en zona norte, asociado a una vida más saludable y familiar, también influenciado por la posibilidad de conexión cotidiana con el Centro que ofrece el tren a Tigre.
Repensar los espacios
Cuando los arquitectos visitaron por primera vez el chalet, se encontraron con una distribución que hoy no cierra: “Una sucesión de ambientes sin relación con el exterior, circulaciones trabadas y falta de iluminación natural”, recuerdan.
Marcelo, dueño de casa, quería una casa moderna de concepto abierto, pero que mantuviera la esencia del chalet que había elegido. La estrategia del proyecto se centró en una inversión funcional en la disposición de los ambientes, que incluyó el traslado de los dormitorios hacia el frente y la apertura del contrafrente.
Marcelo nos pidió un espacio social integrado, luminoso y vinculado con el jardín, ya que su deseo era compartir la casa invitando a familia y amigos. ”
— Arq. Facundo Di Marco, socio de DMR Arquitectos.
Darle valor a lo preexistente
“Lo que más nos gusta de esta obra es la expresión que surge de una intervención contemporánea (de espacios integrados, luminosos y de líneas simples) con elementos y materiales tradicionales”, explican los arquitectos. Esa combinación particular es la que —en su mirada— da lugar a una identidad propia.
La teja y el ladrillo resisten bien el paso del tiempo. En ese contexto, pintar de blanco nos permitió incorporar un lenguaje contemporáneo -más propio del Estudio- a esta arquitectura tradicional. ”
— Arq. Fabio Robles, socio de DMR Arquitectos.
“Fue todo un desafío articular la intervención profunda de la infraestructura y las terminaciones con un presupuesto limitado. La obra es el resultado de estas elecciones“.
Una de las premisas fue tener pocos elementos, funcionales y que permitan mantener el espacio despejado.
Uno de los principales recursos para iluminar la casa fue colocar esta enorme ventana triangular directamente bajo el techo a dos aguas.
Para generar continuidad visual, texturas y neutralidad, en todo el espacio central se usó Travertino para los pisos y mobiliario fijo en madera de guatambú.
Otro de los deseos del dueño de casa era tener al menos un dormitorio en planta baja por razones de comodidad y un espacio destinado a su trabajo.
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