En Vicente López, una casa firmada por el arquitecto Mariano Clusellas luce un interiorismo renovado

De gestos precisos y materiales honestos, esta casa proyectada por Mariano Clusellas encuentra el diseño interior un aliado para sostener su fluidez y extenderla hacia el jardín
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Esta casa tiene aspecto sencillo, pero está llena de operaciones claras: paredes blancas puras con puertas corredizas y pivotantes que se pierden en el dibujo de la alzada; un cubo de escalera que unifica el guardado y el toilette y que lleva luz exterior a los tres niveles que conecta; un piso de madera oscura que, de a ratos, trepa por los planos verticales; y ambientes con una lectura horizontal potenciada por la proporción alargada de las ventanas.
Frente a este proyecto de Mariano Clusellas, el enorme desafío fue equiparlo sin competir con las decisiones tomadas. “La clienta nos pidió que la ayudáramos a vivir relajadamente, desde la cotidianidad. Así que buscamos que los espacios fluyeran, como si no hubiese habido un esfuerzo detrás: la misma sensación que da la arquitectura”, dicen las diseñadoras industriales Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, quienes trabajaron juntas en este –y en otros tantos más– proyecto de interiorismo.
El diseño estructural del arquitecto Mariano Clusellas es tan noble y sólido que el desafío para el interiorismo fue pensar una casa del no-tiempo: una casa eterna.”
— Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, las diseñadoras industriales detrás del proyecto interior
Entramos
“La clienta nos dio libertad, aunque había piezas que sí o sí debían estar: la alfombra persa (de donde tomamos el color del sofá) o la chaise longue de Eames”.
“La arquitectura es contundente y el piso de madera también tiene mucho peso. Así que decidimos operar con la misma fuerza, pero en contraste: mesa negra y sillas que, al mismo tiempo que se despegan, aportan su cuota clásica”.
Sus texturas y colores cambian, pero los objetos y muebles que se agregan pivotan sobre los mismos materiales nobles: madera, metal y piedra (cerámicas en los adornos, mármol en las mesadas).
La galería y más allá
Otra premisa fue consolidar la fluidez en la transición interior-exterior, una conexión que ya facilitaban los enormes ventanales de la planta baja. Para eso, armaron una galería con la misma calidad del living y sacaron provecho de las vistas al paisaje diseñado por Luciana Betesh.
Sectores húmedos
En la cocina, baños y pasillos cambia el piso, pero la madera aparece en otros planos, como el del nicho del comedor diario (un volumen que incluso se extiende hacia el exterior).
Dos niveles más
La escalera refuerza esa propuesta de planos blancos que recorre todas las plantas, y hasta los muebles del pasillo se suman bajo el mismo silencio cromático.
La suite principal
“El respaldo continuo de madera detrás de la cama cumple dos funciones: por un lado, acompaña y enfatiza la horizontalidad de la ventana del cuarto, y –por el otro– sirve para apoyar las obras de arte que colecciona la dueña de casa y para cambiarlas sin agujerear paredes”.
Si bien todos los ambientes tienen aberturas generosas, la suite se distingue por una terraza en L, que comienza en una suerte de patio seco con macetas idénticas y remata en un largo balcón a la calle.
Atelier multifunción
“En el nivel superior, el escritorio es un espacio versátil, donde la dueña de casa trabaja, ayuda a sus hijos con la tarea escolar y también descansa. Por eso hay un sofá y una mesa de forma orgánica y a medida, donde caben más que uno”.
“La mayor intervención aquí fue pintar la biblioteca de blanco. Con ese gesto, simple, el peso visual de la madera desapareció y las vistas se redireccionaron al enorme y alargado ventanal que recorta la arboleda de Vicente López”.
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