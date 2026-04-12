En Vicente López, una casa firmada por el arquitecto Mariano Clusellas luce un interiorismo renovado

De gestos precisos y materiales honestos, esta casa proyectada por Mariano Clusellas encuentra el diseño interior un aliado para sostener su fluidez y extenderla hacia el jardín

Esta casa tiene aspecto sencillo, pero está llena de operaciones claras: paredes blancas puras con puertas corredizas y pivotantes que se pierden en el dibujo de la alzada; un cubo de escalera que unifica el guardado y el toilette y que lleva luz exterior a los tres niveles que conecta; un piso de madera oscura que, de a ratos, trepa por los planos verticales; y ambientes con una lectura horizontal potenciada por la proporción alargada de las ventanas.

Detrás del portón tan blanco y limpio como la fachada, el tercer piso está ocupado por un amplio espacio de trabajo Javier Picerno

Frente a este proyecto de Mariano Clusellas, el enorme desafío fue equiparlo sin competir con las decisiones tomadas. “La clienta nos pidió que la ayudáramos a vivir relajadamente, desde la cotidianidad. Así que buscamos que los espacios fluyeran, como si no hubiese habido un esfuerzo detrás: la misma sensación que da la arquitectura”, dicen las diseñadoras industriales Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, quienes trabajaron juntas en este –y en otros tantos más– proyecto de interiorismo.

Las diseñadoras industriales Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, artífices del diseño interior. Javier Picerno

El diseño estructural del arquitecto Mariano Clusellas es tan noble y sólido que el desafío para el interiorismo fue pensar una casa del no-tiempo: una casa eterna.” — Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, las diseñadoras industriales detrás del proyecto interior

Entramos

Desde el amplio pasillo de entrada ya se disfruta el remate verde que encuadra todo el living-comedor. Javier Picerno

“La clienta nos dio libertad, aunque había piezas que sí o sí debían estar: la alfombra persa (de donde tomamos el color del sofá) o la chaise longue de Eames”.

Sobre el sofá retapizado en lino verde, fotografía enmarcada (Lorena Guillén Vaschetti). Almohadones (Pezkoi). Mesa de centro en pergamino (Harturo). Mesas auxiliares en acrílico transparente (Ries) y metal laqueado (Habito). Lámpara de pie (Federico Churba). Javier Picerno

“La arquitectura es contundente y el piso de madera también tiene mucho peso. Así que decidimos operar con la misma fuerza, pero en contraste: mesa negra y sillas que, al mismo tiempo que se despegan, aportan su cuota clásica”.

Mesa de madera negra (Estudio Te). Sillas ‘Cesca’ (Thonet). Lámpara de bronce (Estudio Molé). Cerámicas (Cecilia Nigro). Obras colgadas en la pared (Monocopia). Javier Picerno

Sus texturas y colores cambian, pero los objetos y muebles que se agregan pivotan sobre los mismos materiales nobles: madera, metal y piedra (cerámicas en los adornos, mármol en las mesadas).

La galería y más allá

Sofá restaurado y sillón ‘Ottoman’, reconocido diseño del matrimonio Eames. Almohadones (Pezkoi). Javier Picerno

Otra premisa fue consolidar la fluidez en la transición interior-exterior, una conexión que ya facilitaban los enormes ventanales de la planta baja. Para eso, armaron una galería con la misma calidad del living y sacaron provecho de las vistas al paisaje diseñado por Luciana Betesh.

Mesas de madera (Broca). Lámparas colgantes (Doña 3D). Javier Picerno

Vista desde la pileta, al fondo del jardín. Javier Picerno

Sectores húmedos

Vista desde le comedor hacia la cocina, separados por otra enorme puerta corrediza. Sobre la barra de madera, obra amarilla (Monocopia). Javier Picerno

Una mesa auxiliar rústica aporta la cuota cálida a la paleta de colores de la cocina. Javier Picerno

En la cocina, baños y pasillos cambia el piso, pero la madera aparece en otros planos, como el del nicho del comedor diario (un volumen que incluso se extiende hacia el exterior).

Al fondo, en el comedor diario, obra en colores (Luciana Garabello). Javier Picerno

El comedor se conecta naturalmente con la galería gracias a la elección del mismo piso. Javier Picerno

Estantes, mesada y alzada en mármol: un único criterio que cose todas las piezas. Javier Picerno

Dos niveles más

La tapa de la baranda hace eco con la madera del piso de la planta baja. Javier Picerno

La escalera refuerza esa propuesta de planos blancos que recorre todas las plantas, y hasta los muebles del pasillo se suman bajo el mismo silencio cromático.

El último tramo de escalera, que conecta los cuartos con el escritorio. Javier Picerno

La suite principal

Escondida, la puerta corrediza se pierde en el interior del muro y no hay guía inferior que interrumpa la continuidad del entablonado. Alfombra (Seara). Javier Picerno

“El respaldo continuo de madera detrás de la cama cumple dos funciones: por un lado, acompaña y enfatiza la horizontalidad de la ventana del cuarto, y –por el otro– sirve para apoyar las obras de arte que colecciona la dueña de casa y para cambiarlas sin agujerear paredes”.

Respaldo continuo en roble (Broca). Por encima, obras azul (Gastón Herrera), blanca y negra (Adam Jeppesen) y dúo floral (Sofía Wiñazki). La linealidad del bajo ventana se aprovechó para bibliotecas y escritorios en todos los cuartos. Javier Picerno

Si bien todos los ambientes tienen aberturas generosas, la suite se distingue por una terraza en L, que comienza en una suerte de patio seco con macetas idénticas y remata en un largo balcón a la calle.

Cubo de madera maciza (Victoria d’Ornellas). Pie de cama y almohadones (Pezkoi). Javier Picerno

Atelier multifunción

“En el nivel superior, el escritorio es un espacio versátil, donde la dueña de casa trabaja, ayuda a sus hijos con la tarea escolar y también descansa. Por eso hay un sofá y una mesa de forma orgánica y a medida, donde caben más que uno”.

“La doble alfombra de Elementos Argentinos genera una suerte de cuadro sobre el piso”, dicen las diseñadoras. Javier Picerno

“La mayor intervención aquí fue pintar la biblioteca de blanco. Con ese gesto, simple, el peso visual de la madera desapareció y las vistas se redireccionaron al enorme y alargado ventanal que recorta la arboleda de Vicente López”.