Cambiar los tiradores de los muebles de cocina: alto impacto visual con inversión moderada

26 de junio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El partido a favor o en contra de los tiradores en los muebles de cocina presenta un virtual empate técnico. Están quienes prefieren las superficies lisas y continuas y quienes ven en esos herrajes un factor que puede reforzar el estilo elegido para este ambiente al que se le pone tanto empeño en lsa últimas décadas. Veamos, entonces, qué hizo a todos estos interioristas y dueños de casa inclinarse por ellos.

Amoblamiento (Cucina Bosch) realizado según diseño de Juan Augusto Laplacette y Mariano Manzi, los dueños de casa, con tiradores en metal y acrílico transparente (The Home Depot) traídos de un viaje a Nueva York. Anabella Sor

Los metales

Es el material favorito para los tiradores por su resistencia, fácil limpieza y versatilidad estilística; además de por otro gran diferencial: la variedad de acabados que van del brillante al mate pasando por el cepillado, de absoluta tendencia.

Tiradores dorados (Arraial Herrajes) aplicados a los muebles con frentes de Rauvisio Noir en esta cocina presentada en Experiencia Living 2025.

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En metal con acabado brillante, los tiradores se acercan más al concepto de “joya” que busca llamar la atención.

Bajomesada laqueado en 'Plomizo Intenso' y mesadas de mármol Calacatta ‘Vagli’ (Mediterráneo Surfaces).

“Buscando una vuelta de tuerca original, pusimos sobre la mesada lo que podría haber sido una vitrina hasta el piso. Siempre nos gusta dejar algo a la vista, y ellos tenían muy linda vajilla para mostrar”, dice María Belén González, creadora de la firma be.I, a cargo del interiorismo de cocina sobre estas líneas. “Otro detalle amoroso son los cajoncitos pensados para cosas chicas, a los que les pusimos pequeños tiradores niquelados, la misma terminación que tienen las manijas del bajomesada”.

Lámparas amuradas y tiradores en bronce cepillado, una opción de elegancia discreta en esta cocina de Recoleta diseñada por Estudio Método.

Los tiradores pueden tomarse como un elemento meramente funcional y anodino; pero lo ideal es aprovecharlos para reforzar el estilo de la cocina.

En esta cocina de buscado estilo inglés creada por el Estudio Pernille Lind, variedad de herrajes dorados, incluyendo los clásicos de estilo cubeta, a cada lado de la pileta.

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Oscuros y mate

Muebles de cocina de MDF enchapado en melamina gris grafito y cajón revestido en madera de laurel (BT Construcciones). Las manijas tipo barra, a tono. Javier Picerno

En esta cocina reformada por la arquitecta Cecilia Fidanza, mueble a medida (Taller Beagle) laqueado con pintura semimate '7064' (Sherwin Williams) y tiradores negros (traídos de un viaje). Perfectamente a tono con el porcelanato 'Tango Crespo Natural' de 60x60 (Barugel). Gentileza Estudio Cecilia Fidanza

En la cocina de la casa de Chicoana (Salta) de Malena López Sanabria, mesadas y alzada de cemento alisado pulido y cajones de madera con tiradores cubeta. Daniel Karp

La arquitecta Inés Fuseo quería una cocina bien cálida. Hizo los frentes reciclando y pintando de verde los originales, agregó tiradores cubeta negro y vidrio acanalado para las alacenas. Santiago Ciuffo

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Antes y después

¿Qué hacer cuando hay que mudarse rapidito y no hay tiempo para una obra? Es un caso que vimos hace poco en una reforma que encaró la arquitecta Abril Costantini. “Para renovar la cocina sin las demoras que implica fabricar un mueble de cero, se retiraron todos los frentes de las alacenas y cajones existentes para mandarlos a laquear y agregarles nuevos tiradores y herrajes", nos contó.

"El carpintero del Estudio laqueó los frentes, sumó bisagras de cierre suave. Elegimos unos tiradores más modernos en Herrajes Diagonal“, dice la arquitecta Abril Costantini. Magalí Saberian

Cambiar los tiradores en la cocina es como cambiar los almohadones en el living: una intervención pequeña con gran impacto visual.

La cocina de @maryjoegardener, mucho más fresca, en blanco, verde y toques de dorado. Maia Croizet

También apostó por el dorado la arquitecta Lola Fernández al remodelar esta cocina señorial, para acompañar la tonalidad del nuevo piso en porcelanato símil madera (SBG) Magalí Saberian

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Únicos

“Como en todo el departamento se repiten los círculos y las curvas, diseñé especialmente estos tiradores para la cocina, donde el verde se expresa de distinto modo en los azulejos, los muebles, los accesorios o las vetas del granito”, nos contó la arquitecta Camila Monge sobre esta reforma que realizó en Belgrano.

Mesada y alzada de granito ‘Alpinus’. Muebles en melamina ‘Safari’ de Faplac con tiradores cuarto creciente XL (todo diseño de Camila Monge) Federico German Paul - Federico Paul

En otro caso, la artista Ana Maino quiso aprovechar la renovación de su cocina para sumarle color y personalidad. Se tentó con unos calcáreos de Noi Estudio que vio por Instagram y los fue a ver con la arquitecta Gisela Literas, que estuvo a cargo de la obra. “Me gustaron porque tenían un toque antiguo y divertido al mismo tiempo. Los había pensado azules, pero cuando los tuve enfrente, me decidí por los verdes”, recuerda.

Cálcareos 'Mérida' verde (Noi Estudio). Mueble de cocina de melamina y termoformado (Cesaro Cocinas). Mesada de mármol 'Mirage NC Calacatta Gold' (Mármoles Anton). Grifería 'Topaz' y pileta 'Farmhouse' (Gema Interiores, Uruguay). Fede Paul

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“Cuando los calcáreos llegaron a la obra, pensé que era demasiado, pero al final todo se fue integrando. De hecho, inspiraron el diseño de los tiradores de los muebles”, explica Maino.

Los tiradores fueron diseñados especialmente por la arquitecta Camila Monge. Gentileza Fede Paul - Federico Paul

Soluciones intermedias

¿Cuál es una solución intermedia entre las superficies continuas y el toque personal? Tiradores discretos, la combinación de frentes lisos en las alacenas y tiradores para los cajones bajomesada o los herrajes que se leen como un detalle gráfico más que como un elemento funcional.

Mueble de cocina diseñado por Ideï Arquitectura en MDF laqueado en gris con tiradores semicirculares (Ponthus). MAGALI SABERIAN

Una cápsula de color

Frente al desafío de renovar este espacio sin cambiar muebles ni revestimientos, a Rosa Benedit se le ocurrió armar una cápsula de color. “Sacamos las puertas, las mandamos a laquear y unificamos con un celeste que toma el protagonismo y te envuelve desde el cielorraso”.

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Conservando la distribución original, así como también el mobiliario y los revestimientos, en la cocina Rosa renovó los frentes de alacenas y bajomesadas y los tiradores, que hizo en madera,

La madera pasó de estar reservada a los muebles a extenderse también a los herrajes, en una búsqueda de cocinas más cálidas y menos tecnológicas.