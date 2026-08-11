“Un ambiente que saliera de los neutros”: con ese pedido en mente, diseñó este living

La arquitecta Sara Plazibat lideró el proyecto de interiorismo para este espacio familiar de una casa ubicada en Victoria. Daniela Rossi 11 de agosto de 2026 00:08 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El hecho de conocer previamente a los dueños de casa, una familia de 5, le dio una gran ventaja a la arquitecta Sara Plazibat, al frente de Estudio SP y socia de Par en Par. “Tenía claro sus gustos, intereses y necesidades”, cuenta. El llamado para realizar el interiorismo de este living llegó con la construcción de la casa casi terminada en el barrio Windbells, en Victoria.

Los dueños de casa buscaban un living que saliera de los neutros: desde el inicio, sabíamos que no habría sillón de tussor, muebles con fibras naturales o una mesa de petiribí.” — Arq. Sara Plazibat, responsable del interiorismo

Al living se accede por un pasillo de 3 metros de ancho, con el que está conectado visualmente, y da al jardín trasero. Maia Croizet

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Punto de partida

La vivienda, proyectada por el estudio Remy Architects, asentó las bases. Toda la caja de este ambiente de 5x5 metros estaba lista, y quedó tal cual: pisos, muros, revestimientos, cielorraso, y hasta la biblioteca de hierro y madera fueron el inicio para la propuesta de Sara.

El piso de Travertino ya estaba definido. Junto a la ventana, un sillón individual (Nosten) y otro al estilo de la ‘Lounge Chair’ de Eames. Maia Croizet

“La biblioteca, ya existente, estaba muy buena. Me gustó la división ‘permeable’ que proponía con el pasillo. Además, funcionaba para exhibir y tener a mano sus objetos, juguetes y libros”.

Cubriendo de piso a techo, la biblioteca –de hierro negro y madera– tiene estantes y columnas de anchos y alturas irregulares. Maia Croizet

La propuesta

“Pensé el interiorismo dándole mucha importancia al color y textura, y también a cómo combinar obras de arte, objetos y juegos que los dueños de casa ya tenían, con otros que los complementaron”, apunta la arquitecta.

Alineado y colorido, el living resulta bien equipado, confortable y, además, despejado a la vista. Maia Croizet

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“El foco estuvo en generar un espacio que se usara todos los días como punto de encuentro familiar, por ejemplo para armar rompecabezas o juegos de bloques. Tenía que ser creativo y cómodo a la vez”, recuerda la arquitecta.

Mesa de centro con tapa de mármol y patas metálicas. “Era bastante clásica, pero bien acompañada funcionaba perfecto, sobre todo por la gran superficie para compartir juegos", cuenta Sara. Alfombra (Anthropologie). Maia Croizet

Original y funcional

La composición de hexágonos, que en un primer vistazo parece ser una obra de arte, en realidad es un sistema de audio. “Le pusimos mucha dedicación a encontrar el recorrido, la combinación de tonos y el encuentro con el sillón que mejor funcionaran”, detalla Sara.

Parlantes modulares ‘Beosound Shape’ (Bang & Olufsen) de tela ‘Navy’ y ‘Wild Dove Grey’. Maia Croizet

“Para darle mayor flexibilidad al espacio, elegimos un sillón modular, que se puede separar y hasta cambiarle el sentido del respaldo según la ocasión”

Sillón (Walmer) con almohadones de pana verde y azul. Sobre la mesa, en vasos de vidrio de colores, varios sets de la gama de flores de Lego, que la familia adora armar. Maia Croizet

El revestimiento de madera del muro que contiene el hogar, de tono oscuro, actúa como telón de fondo. Los colores y formas de los objetos elegidos lo descontracturan.

Banqueta ‘Ronda #03’ (Par en Par) de PET reciclado, usada como mesa de arrime. Maia Croizet

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Conexión

De límites difusos, el living tiene a un lado el pasillo y la escalera que lleva a la planta alta, por delante y detrás espacios verdes, y al otro lado un ambiente que aloja la cocina y el comedor-quincho, otro ambiente intervenido por el Estudio.

Mesa (Bull) hecha a medida con tapa de granito ‘Brasil’ leather y patas laqueadas negras. Sillas (Cúmulo) tapizadas en un tono verde pedido por el Estudio. Maia Croizet

La división con la cocina y el comedor-quincho fue realizada con carpinterías corredizas de hierro negro y vidrio repartido. Por ello, seguir un hilo era fundamental.

El pasillo de circulación, gracias a la biblioteca que deja ver más allá, juega como extensión visual del living. Maia Croizet

“Si bien el ambiente tiene una identidad propia, tenía también que estar alineado al resto de la casa”, cuenta la arquitecta.

Consola (Nosten) laqueada en azul marino. La obra de arte, apoyada en el piso, forma parte de la colección de los dueños de casa. Delante, un prototipo del banco que hicieron y, por afinidad de colores, quedó allí. Maia Croizet

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