“Un ambiente que saliera de los neutros”: con ese pedido en mente, diseñó este living

La arquitecta Sara Plazibat lideró el proyecto de interiorismo para este espacio familiar de una casa ubicada en Victoria.
El hecho de conocer previamente a los dueños de casa, una familia de 5, le dio una gran ventaja a la arquitecta Sara Plazibat, al frente de Estudio SP y socia de Par en Par. “Tenía claro sus gustos, intereses y necesidades”, cuenta. El llamado para realizar el interiorismo de este living llegó con la construcción de la casa casi terminada en el barrio Windbells, en Victoria.
Los dueños de casa buscaban un living que saliera de los neutros: desde el inicio, sabíamos que no habría sillón de tussor, muebles con fibras naturales o una mesa de petiribí.”— Arq. Sara Plazibat, responsable del interiorismo
Punto de partida
La vivienda, proyectada por el estudio Remy Architects, asentó las bases. Toda la caja de este ambiente de 5x5 metros estaba lista, y quedó tal cual: pisos, muros, revestimientos, cielorraso, y hasta la biblioteca de hierro y madera fueron el inicio para la propuesta de Sara.
“La biblioteca, ya existente, estaba muy buena. Me gustó la división ‘permeable’ que proponía con el pasillo. Además, funcionaba para exhibir y tener a mano sus objetos, juguetes y libros”.
La propuesta
“Pensé el interiorismo dándole mucha importancia al color y textura, y también a cómo combinar obras de arte, objetos y juegos que los dueños de casa ya tenían, con otros que los complementaron”, apunta la arquitecta.
“El foco estuvo en generar un espacio que se usara todos los días como punto de encuentro familiar, por ejemplo para armar rompecabezas o juegos de bloques. Tenía que ser creativo y cómodo a la vez”, recuerda la arquitecta.
Original y funcional
La composición de hexágonos, que en un primer vistazo parece ser una obra de arte, en realidad es un sistema de audio. “Le pusimos mucha dedicación a encontrar el recorrido, la combinación de tonos y el encuentro con el sillón que mejor funcionaran”, detalla Sara.
“Para darle mayor flexibilidad al espacio, elegimos un sillón modular, que se puede separar y hasta cambiarle el sentido del respaldo según la ocasión”
El revestimiento de madera del muro que contiene el hogar, de tono oscuro, actúa como telón de fondo. Los colores y formas de los objetos elegidos lo descontracturan.
Conexión
De límites difusos, el living tiene a un lado el pasillo y la escalera que lleva a la planta alta, por delante y detrás espacios verdes, y al otro lado un ambiente que aloja la cocina y el comedor-quincho, otro ambiente intervenido por el Estudio.
La división con la cocina y el comedor-quincho fue realizada con carpinterías corredizas de hierro negro y vidrio repartido. Por ello, seguir un hilo era fundamental.
“Si bien el ambiente tiene una identidad propia, tenía también que estar alineado al resto de la casa”, cuenta la arquitecta.