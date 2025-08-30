La arquitecta Camila Monge desafió los límites del color y las texturas en este tres ambientes de Belgrano

En el interiorismo de un departamento de 70m2 en Belgrano, Monge apostó por un concepto diferente en cada espacio

“Camila y Diego me contactaron porque tenían un departamento de pozo y querían ir pensando el interiorismo completo; dos años después, arrancamos la obra. Tenían ganas de algo diferente, a medida y con mucho color. Confiaban mucho en mi trabajo e hicimos un gran equipo esos dos años”, nos contó la arquitecta Camila Monge, al frente de este proyecto que se completó en distintas fases.

El hall de ingreso no solo impacta: también se equipó con lo elemental para dejar las llaves y todo eso que necesitamos cargar y descargar. Aplique de pared (Mags Design) Federico German Paul - Federico Paul

Con círculos abiertos y cerrados, el divisor enfatiza la transición entre lo oscuro del hall y la luz del living-comedor.

Tirador ‘Cascada’ diseñado por Agostina Branchi Federico German Paul - Federico Paul

Para el toilette, Camila decidió llevar el mismo color del hall al vanitory que diseñó especialmente. “Lo revestimos en microcemento arena para darle más calidez y colgamos una lámpara con trama que para que deje pasar la luz de manera especial”.

Espejos (Cristal Diseño). Tirador ‘Mar' (Camila Monge). Lámpara (Las Churras) Federico German Paul - Federico Paul

Por etapas

Primero, fueron la cocina y los baños; luego, siguieron por el comedor y, por último, el living. “Cuando entrás, hay un recorrido claro. Cada espacio tiene su historia y se lee como un todo. La raya azul de la pared funciona a modo de transición, logrando equilibrar el paso entre el hall y el living-comedor y cae justo en uno de los apliques de pared y en la lámpara que tiene un fondo de su exacto color”.

Lámpara colgante (KOLOR Iluminación). Mesa (diseño de Camila Monge por Taller Ferro). Aplique de pared (diseño de Camila Monge hecho por un herrero del Estudio) Federico German Paul - Federico Paul

“Aunque el proyecto fue pensado en 2021, los colores elegidos y las decisiones que tomamos con los dueños de casa fueron visionarias, como el terracota en el comedor diario”.

Sillas (Estudio Te). Pisos (Patagonia Flooring) Federico German Paul - Federico Paul

“Algo fantástico fue lo que se involucraron Camila y Diego. Más allá de que tienen el ojo más que entrenado por venir del mundo del diseño gráfico, tenían bien claro qué querían y lo ilustraron con muchísimas referencias. Fui muy feliz guiándolos en el proceso”.

Una cocina verde

Tonos de verde mate y brillante, expresados de distinto modo en los tiradores de hierro o las vetas del granito. Mesada y alzada de granito ‘Alpinus’. Plafones (Kolor Iluminación). Muebles en melamina ‘Safari’ de Faplac con tiradores cuarto creciente XL (todo diseño de Camila Monge) Federico Paul

“En todo el departamento se repiten los círculos y las curvas tanto en su mobiliario como en los apliques, los objetos y los tiradores”.

Sofá (Helmut). Cortinas de gasa (Tienda Mayor) Federico German Paul - Federico Paul

“En el living, usamos tonos más neutros y cálidos que contrastan con la cocina pintada de verde, el color favorito de Camila y Diego”.

El mueble de TV a medida laqueado con tiradores enchapados fue diseñado por Camila Monge y la mesa ratona también, pero confeccionada por Casandra Estudio. La alfombra fue traída de un viaje a Montevideo Federico Paul

“La tele se apoya sobre una consola que tiene la misma forma del banco del comedor. Fue un modo de unir los sectores mediante las curvas”, contó Camila.

La arquitecta Camila Monge, que lideró el proyecto de interiorismo de este departamento de 70m2 Federico Paul - Federico Paul

Las veces que Camila fue a visitar el departamento remarcó lo que disfrutó de estar allí y aseguró que sus colores la invitaban a quedarse un rato más. “Creo que es por lo que genera el color en mí. Y este cliente quería estar rodeado de color en cada rincón”.

En el balcón, un pequeño living que repite el terracota y el verde vistos en el interior diario. Mesa (Cúmulo). Silla (El Yeite). Banco diseñado por Camila Monge y realizado por Taller Ferro. Macetas y plantas (MS Paisajismo). Alfombra (Rug It). Plafones de madera (KOLOR Iluminación) Federico German Paul - Federico Paul

El dormitorio

“En este ambiente, repetimos el verde de la cocina, y también lo trasladamos al baño en suite.

Para el vestidor, fuimos por un empapelado a tono y lámparas con esterilla, que le dan mucha textura”.

Empapelado (Tienda Wallpaper). Apliques (DIMM Iluminación). Federico German Paul - Federico Paul

En el baño, se optó por un techo verde mate, vanitory en laca brillante con ranuras que remiten a un estilo escocés pero moderno y tiradores circulares, como los espejos.

Revestimiento de porcelanato ‘Berliner Sand’ (SBG). Espejos, tiradores ‘Piedra’ y vanitory (Camila Monge). Federico Paul

El escritorio

“Como los chicos trabajan desde su casa, optimizamos el cuarto disponible para su escritorio. Hicimos una mesada de madera que, en un sinfín, enmarca la ventana y es soporte de los apliques de luz”.

Mueble a medida laqueado y enchapado en roble. Apliques (KOLOR Iluminación). Estantería (Sur del Cruz). Alfombra (Elementos Argentinos). Federico German Paul - Federico Paul

En el baño, se buscó retomar el mismo color malva de las paredes del escritorio.