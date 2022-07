¿Cemento alisado o microcemento? Una guía para aclarar dudas y tomar la mejor decisión al reformar

El cemento alisado y el microcemento no tienen tantas cosas en común como se puede sospechar a simple vista: su composición y su técnica de realización difieren, y, además, suelen usarse con fines distintos.

Cemento alisado (o pulido)

De los dos, es el más viejo. Su fama escaló en los 90, con el auge de los lofts neoyorquinos. Hasta entonces, solía emplearse en naves industriales, depósitos comerciales y oficinas, y la transformación de esos locales en departamentos resultó una excusa perfecta para incorporar este tipo de piso a livings y cocinas. Es que sus beneficios son varios: resistencia, practicidad, facilidad de limpieza y de mantenimiento.

“Es un material muy duro, que soporta bien el tránsito, y tiene otra gran ventaja que es la comodidad de poder armarlo durante la obra húmeda. Marcás los niveles, llenás todo el piso, y listo”, explica el interiorista Matías Hajnal, que eligió cemento pulido para el interior y el exterior de su casa en Martínez, una construcción tipo chorizo que reformó con la ayuda del estudio BHY Arquitectos.

En casa de Matías Hajnal, el piso de cemento se lustró y protegió con laca en el interior. Afuera lleva un tratamiento distinto, que lo deja más rugoso para evitar resbaladas Javier Picerno

Encantado con la idea de mostrar en sus obras materiales en bruto, al estilo galpón, Hajnal agrega otro punto a favor del piso de cemento: “Combina con todo. Queda bien con madera, con hierro, con ladrillo; también con estilos modernos, minimalistas o eclécticos. Es muy versátil”.

Las diferencias

El espesor

A diferencia del microalisado, que es una mezcla de polvo de cemento, cuarzos, resinas sintéticas y agregado líquido, y ocupa una película de entre dos y tres milímetros, el cemento pulido está hecho con piedra, arena, cemento y agua, y demanda más espesor. “Hay que prever ese paquete –que puede ir de los tres a los siete centímetros– al estudiar y proyectar la casa, dice la arquitecta Ana Boneo.

Para el baño de los más chicos, en planta alta, Hajnal usó microcemento en los pisos, de modo tal de no generar una carga extra sobre la losa Javier Picerno

"Poner microcemento puede ser una decisión de último momento, ya que es una terminación que no supera los tres milímetros. Casi como aplicar pintura." Arq. Ana Boneo

Los colores

Casi como una pintura, también, el microcemento puede elegirse en una amplia gama de colores, ya que los tintes están incorporados en el polvo. Incluso lo fabrican algunas empresas de revestimientos, que ofrecen un catálogo similar para todos sus productos.

En colores. Microcemento bordó y cemento alisado con ferrite negro en dos locales comerciales a cargo de Grizzo Arquitectos.

Con el cemento alisado las posibilidades de coloración son más limitadas, en tanto el teñido se hace con ferrite y su resultado final depende del fraguado, la absorción de agua, la exposición a la luz, la diferencia entre tandas de preparado del material, etc.

La socia del estudio Ana Boneo y Adalberto Fossati Arquitectos aprovechó la oportunidad de jugar al máximo con los pigmentos del microcemento en la casa de la artista plástica y música Jazmín Prodan, en donde proyectó una original escalera verde esmeralda, uno de los colores preferidos de la dueña de casa.

“Quisimos hacer algo jugado para enmarcar la silueta de la escalera, que quedaba a la vista”, cuenta Boneo, pero advierte, respecto de la sensibilidad del material: “En este caso el microcemento anda bien porque es una escalera secundaria, por donde no pasan mudanzas ni hay riesgo de que se caigan herramientas, por ejemplo. Funciona para pasillos, baños, dormitorios, pero no lo usaría en lugares de mayor tránsito o en cocinas, en donde puede mancharse o marcarse más fácilmente”.

La particular escalera de microcemento que diseñó Ana Boneo para la casa de la artista Jazmín Prodan. Javier Picerno

Las fisuras tan temidas

Si bien en ambas terminaciones suelen aparecer fisuras –ya sea por movimientos en el terreno, en la carpeta o por la copia de imperfecciones de la superficie de apoyo–, los profesionales coinciden en que las grietas del cemento alisado se ven mejor. “Son naturales, propias del material y de su contracción. El microcemento, por el contrario, tiende a descascararse cuando se raja y eso no queda bien”, sostiene Lucila Grizzo, socia de Grizzo Arquitectos.

Los profesionales coinciden en que las grietas y fisuras del cemento alisado se ven mejor.

La joven arquitecta hace otra salvedad a favor del cemento alisado: “Como se construye por paños –requiere juntas de dilatación cada cuatro metros cuadrados de superficie, aproximadamente–, si tenés algún drama, arreglás directamente la parte afectada”.

Living reforma Grizzo Antes nota cemento alisado

Al ser continuo (no tiene juntas), más elástico y de mucho menor espesor, el microcemento se usa no solo para pisos sino para paredes, mesadas o lavados de cara de cerámicos. No genera un peso extra significativo para la estructura y hasta puede aplicarse sobre placas de yeso.

Mantenimiento

Hay algo que sí tienen en común ambas opciones: es fácil limpiarlas y su mantenimiento es mínimo. Gracias al cuarzo y las resinas, el microcemento tiene un acabado brillante que no necesita tratamiento extra. Al cemento alisado, por su parte, se lo pule una vez terminado y se le coloca una hidrolaca protectora (proceso que es ideal repetir una vez al año). Algunos arquitectos sugieren evitar el uso de ceras para no alterar el color real del material.

Cemento alisado en piso y como relleno de escalones hechos con bandejas de chapa Daniel Karp

Último, pero no menos importante: en caso de usar cemento pulido en pisos exteriores, el interiorista Matías Hajnal recomienda dejar la superficie más rugosa y agregar alguna resina epoxi antideslizante para evitar resbaladas. También, concluye: “Es importante contratar mano de obra calificada para estos trabajos. Son fáciles, pero deben hacerse bien para que duren en el tiempo”.

En resumen

Cemento alisado o cemento pulido

● Está compuesto por un agregado grueso (piedra), un agregado fino (arena), cemento puro y agua

● Su espesor oscila entre los tres y los siete centímetros; es un paquete a tener en cuenta con antelación al momento de diagramar una obra

● Se usa principalmente en pisos

● Soporta el alto tránsito

● Tiene alta resistencia y durabilidad

● Sus posibilidades de pigmentación son limitadas

● Es de fácil mantenimiento y limpieza

● Combina con una amplia variedad de estilos y materiales

Microcemento o microalisado

● Está compuesto por polvo de cemento, cuarzos, resinas sintéticas y un agregado líquido

● Su espesor oscila entre los dos y los tres milímetros

● Se usa en pisos, paredes, mesadas, islas y hasta para recubrir objetos

● No se recomienda para lugares de alto tránsito o sufridos; tampoco es la mejor opción para duchas, ya que puede absorber humedad

● Tiene menos resistencia a descascararse y/o agrietarse que el cemento alisado

● Sus posibilidades de pigmentación son muchas

● Es de fácil mantenimiento y limpieza

● Combina con una amplia variedad de estilos y materiales

● Vienen pinturas que imitan su efecto