Conocé la casa de la influencer de moda Coty Crotto

Después de muchas mudanzas y obras, la influencer Coty Crotto llegó con su familia al piso en Recoleta donde hoy vive. Tras una obra maratónica, en septiembre se mudó y empezó un armado que sigue en proceso.

Lucía Benegas PARA LA NACION

Escuchar

En los últimos quince años, Coty Crotto se mudó e hizo reforma cinco veces. Como si convertirse en madre de tres hijos (de los cuales dos son mellizos) y armar una carrera como influencer no hubiera sido suficiente. “No sé qué pasa. ¡Evidentemente no duro mucho en las casas!”, confiesa entre risas Coty, la morocha de la dupla de Muy Mona, una cuenta de Instagram dedicada a la moda.

JONATHAN REICCHOLZ

"Estaba muy distinto cuando lo compramos, pero tenía una buena base: mucha luz, espacio y una vista desde el balcón a la iglesia que, cuando salimos, no podíamos creer." Coty Croto, creadora de Muy Mona y dueña de casa

“Igual esta sí la siento distinta, creo que es la definitiva”, apuesta. El departamento en cuestión es un piso a pasos de Plaza Francia, en el corazón de Recoleta, a pocas cuadras de su casa anterior. Igual que en su última mudanza, esta fue todo un reality show en sus redes. En tiempo récord y sin entrar en cuestiones estructurales, una semana después de firmar empezaba una obra por la que renovó la cocina, baños, pisos y algunos detalles para mudarse tres meses más tarde.

Un diván (Lu Picco) y una alfombra antimanchas (Rug it) sectorizan el living. Sobre la mesa ovalada (Melazza) un infaltable arreglo de flores (Fête) acompaña los libros y adornos clásicos. JONATHAN REICCHOLZ

Disfrutar el proceso

“La obra fue rapidísima, pero la casa sigue en proceso y lo estoy disfrutando mucho”, asegura. Según Coty, por primera vez no siente la ansiedad por terminarla que tenía siempre: “Trato de avanzar de a dos cosas por mes, ¡si no no hay presupuesto que alcance!”.

“El mueble chino lo compré en un anticuario a la vuelta de mi oficina, me parecía que podía darle un toque distinto”. Juego de sillones (Urbano Estudio). JONATHAN REICCHOLZ

En ese camino cuenta con la ayuda de Carina Michelli y Dolly Monclá, dos influencers de decoración que hace tiempo se convirtieron en su canal de consulta permanente. “Creo que cuando la casa se arma así es cuando realmente aparecen las cosas para cada lugar, hay que darle tiempo”, asegura.

Comedor de estilo

Colorido y marcado por el diseño, para su comedor Coti eligió piezas argentinas de diseño: una mesa con patas de granito y tapa de roble de Federico Churba y unas lámparas Copo 90 de Eduardo Aldacour.

Las sillas de hierro y pana (Melazza) y las obras sobre la consola de petiribí (La Cadiva) aportan color y frescura al comedor. JONATHAN REICCHOLZ

“Algo que aprendí con los años es que me gustan las casas coloridas, pero me canso rápido. Ya tuve paredes pintadas de un color o empapeladas... ¡Y terminé harta! Ahora prefiero la base blanca y colores en los textiles y objetos”

Paso a la cocina

Los textiles de Mercedes Segura contrastan con la mesa (Casa Creu) y sillas “wishbone” negras, color favorito de la dueña de casa. JONATHAN REICCHOLZ

La cocina era todo un gran espacio que decidieron sectorizar para tener un buen comedor diario. “Aprendí lo fundamental que es en mi casa anterior y agradezco haberlo hecho porque hoy es uno de los espacios que más se usan”, asegura. Para la reforma, Coty convocó a la arquitecta Carolina Rivas, de ACR Estudio. “La conocí gracias a Maru, mi socia, y enseguida me encantó. Tiene muy buen gusto y es práctica: una semana después de firmar estabamos arrancando”, confiesa.

“La cocina fue todo propuestas de la arquitecta”, confiesa. La decisión de dividir comedor diario de cocina fue -según Coty- uno de los grandes aciertos. JONATHAN REICCHOLZ

Aunque los muebles de la cocina son laqueados, para la isla central decidieron sumar calidez con madera de kiri.

Las alzadas y mesadas son de Dekton, menos poroso que el mármol. JONATHAN REICCHOLZ

Los vajilleros vidriados fueron un pedido de la dueña de casa: “Si sos medianamente ordenada, me parece lindo que se vea el interior”.

Baños mellizos

“Los baños de los chicos son mellizos, no quería hacer grandes distinciones porque hoy duermen así y mañana quizás cambia”. En ambos casos eligió granito para pisos y alzadas y revestimientos en porcellanato (Fika). JONATHAN REICCHOLZ

Influencer de primera hora

Licenciada en comunicación y periodista, la carrera de Coty empezó cubriendo policiales e internacionales para un diario digital. “Era un trabajo en el que no existían los feriados ni fines de semana, ahí conocí a Maru [Gándara, su socia] y empezamos a dar forma a lo que después terminó siendo Muy Mona”, cuenta la influencer.

JONATHAN REICCHOLZ

Lo primero que hicieron fue una sección de moda en el diario y un blog, que enseguida escaló. “Cuando empezaron las redes sociales fue tomando forma: al principio no salíamos en fotos, solo compartíamos datos”, se acuerda. Hoy su comunidad tiene casi trescientos mil seguidores y juntas crearon una marca de ropa.

Respaldo de cama de lino natural, almohadones en lino y terciopelo (Jose y Lu Deco con géneros De Levie) y un cuadro de AB Acuarelas. Mesas de luz(Tienda de a dos). JONATHAN REICCHOLZ

“Muchas cosas de las cosas que tengo en casa son datos que me compartieron nuestras seguidoras. Nosotras empezamos muy temprano y aprendimos sobre la marcha, sin medir demasiado, pero creo que esa espontaneidad generó comunidad”

En clave femenina

La ropa de cama es de Mesopotamia. JONATHAN REICCHOLZ

Para el cuarto de su hija, Luisa, eligió diseños de Maica Bruzzo y Catalina Solari, de Mesopotamia Buenos Aires.

La cama de madera tallada, el baldaquino y la lámpara de género son de Mesopotamia. El escritorio se hizo a medida a pedido de su hija, Luisa.

La silla escolar con estampado vichy fue un hallazgo de Instagram JONATHAN REICCHOLZ