Luciana Garabello empezó a visitar Saavedra cuando iba a visitar a su novio. Punto intermedio entre los colegios de sus hijas, el barrio le ofreció toda la calidad de vida que no había encontrado en Palermo.

Cuando una se acostumbra a vivir en la casa con jardín, volver al departamento no es fácil. Luciana Garabello lo sabía perfectamente cuando se fue del Bajo Belgrano a Palermo después de separarse de quien había sido su marido más de 15 años. Se fue a un departamento sabiendo que era transitorio pero era muy consciente también de que encontrar una casa con verde en Capital no iba a ser sencillo. “Yo amaba el afuera y quería un jardín, pero necesitaba que fuera en Capital, porque tengo dos hijas que van a distintos colegios: uno en Núñez y el otro en Florida”, explica.

Por esos días no conocía Saavedra, un barrio que empezó a frecuentar gracias a Atahualpa Rojas Bermúdez, su actual pareja. La casa de él quedaba muy cerca de esta y fue justamente en esas visitas que empezó a descubrir sus calles. “Me encantó la onda del lugar, esa cosa tranquila del barrio de casas bajas”, asegura. Esa particularidad y el hecho de que estuviera en el punto intermedio entre los dos colegios la llevó a empezar la búsqueda que terminó en su actual casa.

“Lo único que me traje de mi casa anterior fue el sillón –que, en realidad, eran dos chaise longue, pero los acomodé de manera que parecieran uno grande– y una mesita de arrime”, cuenta. Sabiendo que no podía mantener la casa en la que vivían antes, fue Luciana la que se fue sin mucho más que su ropa y materiales. Sabiendo los costos y tiempos que implica armar una casa, Luciana decidió enfocar su búsqueda en lo que ofrecía una marca que vende muebles usados.

“La verdad es que no soy especialmente exigente con las cosas de la casa y necesitaba que estuvieran listas. Además, siempre me gustó lo usado, así que apenas descubrí The Stock empecé a comprar lo que me faltaba”.