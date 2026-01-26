Claves para lograr un minimalismo cálido, con ejemplos tomados de casas reales

Ideas para crear ambientes placenteros usando texturas varias dentro de una misma gama de color antes que sumando elementos

La busqueda de ambientes depurados puede tener motivos prácticos (falta de espacio, deseo devorador de reducir el mantenimiento), elevados (la conciencia sustentable, no consumir más allá de nuestras posibilidades) o incuestionables (que nos provoquen serenidad, alegría, satisfacción en su orden). Pero hoy, lejos de blancos y negros contrastantes y superficies brillantes, lo que manda es el efecto envolvente.

Una trancisión delicada

Los espacios despejados responden muy bien a esta época y, en su paso a una mayor riqueza visual, dejan el minimalismo sin virajes fuertes. Se puede hablar de estilo escandinavo, japandi, rustic chic o wabi-sabi, pero en todos los casos la transición comienza liberando visuales innecesarias, eligiendo un material conductor y permitiendo que la luz más amarilla vuelva a ocupar un rol central. Es el caso de esta diseñada por el belga Vincent van Duysen, cuyas propuestas minimalistas y cálidas enamoran a los clientes más exigentes.

En la casa que vemos acá y en las dos imágenes que siguen, pisos y techos de madera natural se combinan con una paleta neutra que va de los textiles a las obras de arte. Gentileza Stephen Kent Johnson

Los neutros ganan matices: arenas, tierra y pasteles sobrios. El color funciona como punto de anclaje y no como ruido visual. Un solo plano bien elegido puede transformar el clima completo sin romper la síntesis.

"Aspiro a la pureza y la esencia de la vida. Creo que esa es la razón por la que mi estilo, arquitectura y diseño resuenan en tantas personas”, nos dijo Van Duysen Gentileza Stephen Kent Johnson

Las carpinterías tienen una terminación rústica, igual que los estantes que reemplazan las alacenas. Banquetas (Doug McCollough) y cocina (La Cornue). Gentileza Stephen Kent Johnson

Elecciones clave

La salida más elegante del minimalismo no es la acumulación, sino la elección consciente de piezas con voz propia, como una mesa ratona de escala generosa o un mueble vintage cargado de personalidad que se destaque sobre un fondo off-white, jamás blanco puro.

Sofá (Fradusco), mesa ratona y vajillero antiguo (The Concrete Bs. As.). Magalí Saberian

Miren este PH de San Telmo donde, usando la pintura como único material, se redujo el presupuesto de obra para destinar la inversión más importante al mobiliario. Pero no fue una simple lavada de cara: una segunda mirada a este interior aparentemente monocromático revela la gama de crudos que corta la frialdad del blanco total y consiguen un clima acogedor.

Al costado del sofá, una antigua mesa de trabajo con morsas (The Concrete Bs. As.). Sillón tipo Gervasoni con colchoneta color crudo. Almohadones ‘Espigas’ (Salazar Casa). Magal{í Saberian

Dos tonos y muchas texturas

El volumen que sobresale contiene la cocina, y se distinguió con un revoque texturado hecho artesanalmente durante la obra a cargo de CN Estudio. Santiago Ciuffo

“La paleta de color es muy sintética: casi que te diría que en el interior son dos colores: el beige, que es el color del Travertino a la veta rústico (De Stefano) de los pisos, el aplicado a toda la caja con la técnica limewash y en los géneros. Después, el acento en marrón oscuro de la madera, el cuero, las mantas, los ribetes y los almohadones de terciopelo", nos dijo la arquitecta Clara Cambrea, de CN Estudio, un desprendimiento de Compañía Nativa.

Los muebles de esta sala de estar pertenecen a la línea 'Do', que Compañía Nativa y CN Estudio presentaron en su espacio de Experiencia Living 2025. Santiago Ciuffo

Para el dormitorio

Cama (Melazza Mobili) con textiles (The Linen Store), mesas de noche (Melazza Mobili), lámparas (Omniluz), sillón vintage restaurado por el estudio. Alfombra (Caucus Lab). Pompi Gutnisky

Texturas naturales como el hilo o la lana, madera sin tratar y cerámica artesanal aportan profundidad sensorial.

Arriba y abajo

“Desmontamos el parquet de roble de Eslavonia del living y lo blanqueamos para reutilizarlo arriba. Así, sumamos calidez en la zona privada", dicen las arquitectas del estudio MMO. Ropa de cama (Lote Propio), sillón (Tapicería Carlos Méndez). Magali Saberian

Linos gruesos, maderas con veta, cerámicas artesanales y superficies con poro abierto aportan profundidad sensorial sin sobrecargar. La casa se lee también con la piel.

En el living, el estudio MMO Arquitectas eligió lámparas de techo (Lämmin); sofá (Lobo) con manta (Lote Propio); mesa de arrime, ratona y sillón verde (Par en Par); almohadones de pana verde y sillón con cuerpo de madera (Tapicería Carlos Méndez); lámpara de pie (Increa); alfombra (Maki Warmi). Magali Saberian

Colores intensos como verdes profundos y terracotas vuelven con fuerza para aportar carácter sin saturar.

La imperfección como signo de calidez

“Elegimos materiales simples, naturales, que no opusieran resistencia a la intemperie, a la deformación o el agrietamiento. Las maderas no tienen protección, las paredes muestran marcas. El tiempo pasa, las cosas envejecen y, para nosotros, eso es algo positivo. Hace más de 15 años que me dedico a la producción de vajilla de cerámica, algo que es un buen ejemplo del concepto que seguimos. La cerámica hecha a mano es imperfecta, ¡y no pasa nada!”, afirma Celeste Pollio (dueña de la marca deco Bartolomea Home y al frente de The Concrete Studio).

Pisos, mesadas y alzadas en cemento alisado y muebles laqueados en tono mate. Santiago Ciuffo

El revestimiento de la isla se destaca por su originalidad: es de ladrillos refractarios de cemento, una solución que también eligieron en los muros de otros ambientes de la casa.

Mesa baja (Estudio Trae), sillón con funda, almohadones y manta (Casa Tarlo), lámpara de mesa (Duveen Deco). Pared revestida con ladrillos refractarios de cemento. Santiago Ciuffo

Viviendo la vida

En casa del diseñador gráfico Martín Fileni, la estantería actúa como divisor semitransparente entre el área social y el acceso a la suite, además de alojar libros, lámparas y objetos de diseño.

La casa se vuelve más humana cuando incorpora elementos con historia: una lámpara restaurada, un cuadro familiar, una vajilla heredada. La clave está en integrarlos mediante paleta común, luz adecuada y texturas que dialoguen.