Este PH de 84m2 mantuvo sus señas de identidad aun después de una reforma profunda

Con una onda muy personal y soluciones alineadas al estilo de vida de sus nuevos dueños, este PH de Palermo logró color, funcionalidad y muchísimo encanto

Daniela Rossi Escuchar Nota

Las señas de identidad están a la vista: un patio que da acceso inmediato al sector social, altísimos postigos de madera, ambientes que se enlazan sin transiciones, una terraza generosa. Todo habla de un PH porteño. Fue precisamente esa esencia la que buscó mantener la arquitecta Delfina Carbó, creadora de Estudio DC, al encarar la reforma de estos 84m2 cubiertos; 8 de ellos, nuevos.

Nuevos calcáreos para el patio donde se mantienen las dos aberturas clásicas de los PH, pero cuyos ambientes se unieron. Javier Picerno

Su objetivo principal fue optimizar el espacio para darle una cotidianidad cómoda a una familia de tres, y abrirlo cuanto fuera posible. Los dueños de casa, amigos suyos, venían de vivir en una sucesión de departamentos en el exterior, y esta sería su primera experiencia en una casa, junto a su pequeño hijo. Tras seis meses de obra, la propiedad fue transformada con soluciones actuales y la mirada propia de Delfina, que acostumbra integrar sus conocimientos de astrología y feng shui a su práctica de la arquitectura.

Sillón con almohadones y manta (Mercedes Segura). Alfombra (Elementos Argentinos). Mesa de centro (Boulevard Furniture). Lámpara de pie (Dimm). La dueña de casa compró la hamaca (que sujetaron del forjado metálico) especialmente para este espacio. Javier Picerno

En el lugar de encuentro se repiten los triángulos y hay mucho amarillo, dos elementos que representan el fuego, y que complementan la energía de la familia.” — Arq. Delfina Carbó, creadora de Estudio DC, al frente de la reforma

Delfina Carbó en el living, espacio que refleja su “diseño consciente”. El lugar bajo la escalera cobró propósito (Estudio DC por Carpintería Gabriel Veiras) mediante una estructura ad hoc con cajones inferiores, un banco con colchoneta y almohadones (Mercedes Segura), además de estantes para libros. Javier Picerno

“En la estructura, buscamos mantener la identidad y lo pintoresco de un PH típico; al mismo tiempo, hicimos una reforma profunda en los interiores”

Las puertas de doble hoja que conectan el estar con el patio –y que conforman el ingreso principal de la casa– son originales y fueron restauradas. También recuperaron el piso de pino tea, que pulieron e hidrolaquearon. Javier Picerno

Cocina semiintegrada

“Aprovechando la altura que tenía la cocina, extendimos el entrepiso y ganamos 8m2. Eso nos permitió crear un escritorio y un vestidor arriba y, también, delimitar abajo el nuevo comedor”.

Barra con banquetas (Muebles San Miguel). Tres lámparas de techo (Luminocity) en línea. En la pared, obra amarilla (Monocopia). Javier Picerno

“La barra a medida juega un rol clave: junto al módulo que contiene la heladera, funciona como extensión de la cocina que, avanzando sobre el estar, se integra al sector social”.

La alzada en verde (Syria Cerámicos) brilla con la luz que trae la nueva ventana. Mueble con MDF blanco para la alacena y enchapado en incienso para el bajomesada y los estantes, un conjunto diseñado por Estudio DC y ejecutado por Carpintería Gabriel Veiras. Javier Picerno

La pata de la L deja el lugar justo para horno, anafe y la campana, cuyo conducto se ocultó tras el mueble. Javier Picerno

En el baño, mantuvieron el piso original y pintaron de blanco los muros. Vanitory y estantes rosados (Estudio DC por Carpintería Gabriel Veiras). Grifería ‘Libby’ (FV). Sanitarios (Ferrum). En la ducha, cortina estampada (Mercedes Segura). Javier Picerno

Escaleras arriba

“En el entrepiso, logramos gran funcionalidad con sectores integrados pero bien delimitados, circulaciones fluidas y nuevos ingresos de aire y luz, algo que beneficia también a la planta baja”, explica Delfína Carbó.

La primera parada de la escalera es el entrepiso. Luego sigue a la terraza. Javier Picerno

Cama (Marini Estudio) con pie de cama, manta y almohadones estampados artesanalmente (Mercedes Segura). Aparador (Mínima Huella). Javier Picerno

Las barandas de madera antes eran de hierro negro: otro feeling, claramente. Para más seguridad, tienen vidrio laminado y gran altura.

Escritorio colgante (Estudio DC por Carpintería Gabriel Veiras) enchapado en incienso. Obra (Monocopia). Barandas de madera (Estudio DC por Carpintería Gabriel Veiras). Javier Picerno

“Antes, había un solo baño en planta baja. Nos parecía necesario que hubiera otro, y lo generamos junto al dormitorio principal, en lo que era el vestidor”.

Vanitory (Estudio DC por Carpintería Gabriel Veiras) de melamina ‘Roble Kendal’ natural (Egger). Bacha de apoyo (Ferrum) con grifería monocomando ‘Temple’ (FV). Javier Picerno

En el piso superior también está el cuarto infantil: cama Montessori (Muebles San Miguel) con acolchado y manta –colgada del parante– estampados artesanalmente (Mercedes Segura). Obra (Monocopia). Javier Picerno

Como en todos los PH clásicos, la terraza cubre toda la superficie de la propiedad. En este sector, junto a la medianera, armaron un refugio de sombra, equipado para comer y disfrutar del aire libre.