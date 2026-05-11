Te mostramos distintas formas de armar composiciones de cuadros

Ordenadas o libres, simétricas o eclécticas, las composiciones de cuadros tienen el poder de transformar un espacio. Acá, algunas propuestas de distintas maneras de colgar, apoyar y combinar obras.
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Fuente de inspiración -o incluso de conflicto- las paredes representan una enorme posibilidad a la hora de decorar un espacio. En livings, dormitorios, pasillos y hasta baños, el arte aporta identidad y carácter cuando encuentra el lugar justo. Sin embargo, colgar cuadros no es una tarea sencilla: sea una única obra o una combinación de varias, saber dónde y como ponerlos es todo un arte. Buscando respuesta a esa clásica pregunta de qué pongo e inspiración, hicimos un recorrido por distintas maneras de colgar, apoyar y combinar obras para animarse a jugar sin miedo.
En clave horizontal
Sobre un fondo neutro, la composición se arma alineando cuadros de distintos formatos. El secreto está en mantener una distancia pareja entre piezas y unificar la paleta para que el conjunto se lea como una sola historia.
Ejemplo perfecto es el departamento de la diseñadora Janine Mollentze, en Ciudad del Cabo, que apostó por un monocromo en gris en el que el conjunto de obras se despega y destaca.
Simétrico
La simetría aporta calma y qué mejor para un dormitorio. En este, diseñado por la Arq. Paula De Falco, de Octava Arquitectura, cuatro cuadros del mismo formato, dispuestos en grilla, crean un punto focal fuerte sobre el respaldo y refuerzan la sensación de orden sin restar calidez.
Composición libre
Aquí manda la libertad: ilustraciones, pinturas y fotos conviven gracias a una composición equilibrada por pesos visuales. No hay simetría, pero sí un ritmo constante que se apoya en marcos claros y separación uniforme.
Para Luis Villafañe, creador de Regiacasa Deco & Flores y dueño de casa, la pared del cuarto de huéspedes tomó esa forma de manera muy espontánea.
La cabecera de la cama se convirtió en el espacio para una pequeña y rica colección de obras de arte de pequeño formato y de diferentes artistas contemporáneos.”
— Luis Villafañe, creador de Regiacasa Deco & Flores
De espejos
En éste toillete, a falta de un espejo sobre la pileta, hay varios que Federico, el dueño de casa, atesoraba con especial cariño. Obra de su padrino, Luciano Baron, arquitecto y experto en la técnica de vitrofusión, cada pieza ganó su lugar en esta composición personal y única.
Del mismo tamaño
Una serie de cuadros del mismo tamaño garantiza coherencia visual. El orden geométrico dialoga con el mobiliario moderno y refuerza la idea de un espacio sereno y contemporáneo.
Según Clara y Federico, los dueños de este departamento ubicado en un complejo en Tigre, los cuadros de su casa tienen alta rotación. En el caso de estas fotos y la maxi ‘G’, la elección fue de lo más calculada: “Buscamos una tipografía que nos gustara hasta que encontramos esta letra, que mandamos a imprimir”.
En vertical
En la misma casa, la escalera invita a pensar en vertical. Repetir un formato y eje genera continuidad visual y acompaña el recorrido, transformando un espacio de paso en una galería dinámica.
Apoyados
Apoyar cuadros en una repisa suma flexibilidad: permite cambiar la composición sin perforar y aporta una estética relajada. El fondo oscuro realza las imágenes y enmarca la escena.
Con fotos
Una galería de fotos se construye desde la emoción, pero se ordena con reglas claras. Marcos similares y una trama bien pensada evitan el caos y jerarquizan los recuerdos.
Acompañando la arquitectura
Adaptar la composición a la arquitectura es clave. En esta casa, los cuadros acompañan la pendiente del techo y se organizan en una línea continua que conecta y equilibra todo el ambiente.
Protagonista
En espacios amplios, el arte puede asumir protagonismo. Tres obras grandes, bien centradas, aportan impacto visual y dialogan con la simetría del ambiente clásico. En el caso de este living diseñado por la arquitecta e interiorista Dolores Otamendi, de Estudio DADO, la serie de obras de arte de Carolina Otamendi son las grandes protagonistas.
Secuencia
En este living diseñado por los arquitectos Mariana Villanueva y Sebastián Cseh, una secuencia de fotos de Angela Copello, crea un relato visual. Repetir formato y temática genera unidad, mientras que la madera del fondo aporta calidez y actúa como marco adicional.
“Nos ocupamos de la incorporación de obras de arte, trabajando en conjunto con fotógrafos y artistas. Elegimos obras que potenciaran cada espacio, que integraran la vegetación y se fusionaran con la arquitectura general”
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