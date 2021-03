De cristal. Un refugio mínimo cerca del mar que es un canto a la vida simple

Durante la cuarentena, una pareja de arquitectos se mudó de Palermo a un balneario en Uruguay para cumplir el sueño de despertar cada día escuchando las olas desde esta casa modular diseñada y construida por ellos mismos.

Fuera de todo romanticismo, para cumplir un sueño primero hay que diseñarlo. Luego, los pasos son cinco: conocimiento propio, inspiración, visualización, preparación y planificación. Los arquitectos Delfina Riverti y Franco Riccheri (socio del estudio Fram) tienen experiencia en la materia, pues fueron moldeando centímetro a centímetro este anhelo de cristal en el balneario uruguayo Buenos Aires.

“Es una historia particular porque, más allá de una fijación con el material, la economía nos daba para que fuera chica”, comenta Franco después de un año que puso a prueba su apuesta mayor: “Viviéndola pudimos comprobar que, al ser toda de vidrio, la casa parece mucho más grande”.

Aunque la transparencia impacta, no es un problema: el vidrio refleja durante el día y la casa está elevada respecto de la calle.

La seguridad, la intimidad y hasta la espacialidad se revelaron como conceptos relativos. “Percepciones”, dice la pareja, que de eso también sabe y lo refleja en esta planta con dos caras largas vidriadas con sus jardines, uno más reparado hacia el Oeste y otro al Este, donde tienen la vista al mar con sus rosados amaneceres. Una tarea de diseño, planificación y por qué no, algo de romanticismo.

La salamandra sólo se enciende en las noches de invierno; de día, las ventanas cerradas bastan para conservar el calor del sol. Dos portones corredizos de MDF laqueado cierran el paso al cuarto posterior y al baño, del lado derecho. La heladera, el lavarropas y el termotanque quedan a un costado, fuera de la vista.

“Todavía no pudimos volver a buscar muchas cosas que nos quedaron en Buenos Aires por la pandemia, pero nos dimos cuenta de que no las necesitamos. Estando acá los tres, no extrañamos nada”.