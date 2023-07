En Traslasierra. Una tiny house de materiales naturales y mini consumo energético para vivir el monte cordobés

El estudio Huella Mínima hace honor a su nombre con esta casita construida en seco con madera de reforestación, confort natural y tratamiento de afluentes para disfrutar del entorno de San Javier y Yacanto.

Paula Alvarado PARA LA NACION

“Siempre me sentí convocada por el diseño y la sostenibilidad. En Buenos Aires trabajé en varios estudios enfocados en diseño de vanguardia y calidad, pero no encontraba la veta para proyectar desde una mirada bioarquitectónica. En un momento, la profesión dejó de tener sentido para mí, no me hallaba construyendo casas minimalistas en barrios privados ni tampoco edificios en una ciudad desbordada. Todo se acomodó para emigrar a Córdoba y una vez que llegué, entendí que era acá”, cuenta la arquitecta Ivanna Umansky, creadora del estudio Huella Mínima.

Esta casita en San Javier-Yacanto tiene sistema constructivo 'woodframe' que no requiere agua para su ejecución, no necesita apertura de grandes caminos, tiene tiempos menores de construcción y no hay desechos de obra húmeda. Gentileza Mínima Huella

Al llegar a Córdoba, notó que la construcción en adobe y otros materiales naturales, respetando el entorno y los tiempos locales, “eran moneda corriente”. “El valle me acogió desde el principio y en seguida pude tomar contacto con la arquitectura que me representa. Ya van nueve años de mi vida acá”, dice.

La 'Mandala Tiny House 1' es un prototipo inspirado en el movimiento de refugios mínimos, que promueven la vida frugal. Gentileza Mínima Huella

"Como arquitecta siempre sentí una responsabilidad ética sobre lo que generamos en el entorno. Somos hacedores de materia y como tales representamos un gran eslabón en lo que refiere al planeta y el uso de sus recursos" Arq. Ivanna Umansky, creadora del estudio Huella Mínima

Una declaración de principios

Cuando los metros son acotados, se deja libre más suelo para que cumpla su rol fundamental de absorción de agua y conservación de biodiversidad, se reducen el uso de materiales para la construcción y el de energía para acondicionamiento climático. Y en el uso diario, las tiny houses invitan a vivir solo con las posesiones necesarias. Pero además del concepto en sí, la “Mandala tiny house” fue diseñada incorporando criterios ambientales en diversas áreas.

El interior está planteado como un loft conformado por un living en doble altura, cocina, baño y dormitorio en el entrepiso. Gentileza Mínima Huella

“El diseño de una tiny house trae el apasionante desafío de conseguir una espacialidad cómoda y agradable en ambientes de tamaño reducido. Para ello la relación interior/exterior es clave: las aberturas cumplen un rol fundamental aportando recorridos visuales, perspectivas y conexión con el entorno; permitiendo que la casa se abra más allá de sus paredes”

La bow window, el aprovechamiento del bajo escalera como espacio de guardado: guiños espaciales de los espacios de pocos metros. Gentileza Mínima Huella

Implantada en un claro del monte para fácil acceso sin la necesidad de abrir paso en la vegetación, fue orientada para aprovechar el confort natural de luz solar y ventilaciones cruzadas, con captación de sol en invierno y resguardo en verano, y aberturas con doble vidriado hermético.

Para la construcción se usó exclusivamente madera de reforestación; con estructura interna de pino y placas, revestimientos, equipamiento y decks de eucalipto saligna. El aislamiento térmico y acústico se hizo con celulosa proyectada de 9 cm de espesor en paredes y techo: material hecho con fibras de papel y cartón reciclados que reemplaza a los plásticos reforzados con fibra de vidrio (llamados simplemente ‘fibra de vidrio’), hechos con recursos no renovables y de baja biodegradabilidad.

El corazón de la casa es la madera: tanto el sistema constructivo como las terminaciones son de eucalipto saligna de reforestación. Gentileza Mínima Huella

Los 40 metros cuadrados de superficie interior se pensaron como un loft conformado por el living en doble altura, la cocina, el baño, y un dormitorio en el entrepiso. En el exterior, hay expansiones con una galería, un deck con pileta, una pérgola y un balcón mirador.

El dormitorio tiene un gran balcón mirador con vistas al monte cordobés. Gentileza Mínima Huella

“El mandala, ícono de esta obra, proyecta dibujos, luces y colores según las horas del día y las estaciones del año”

La casa se destinó a uso turístico para disfrutar del monte nativo que lo rodea.

La casita está ubicada en pleno monte serrano Cordobés, entre San Javier y Yacanto. Gentileza Mínima Huella

Cuatro pilares fundacionales del estudio Huella Mínima:

Diseño bioclimático . Confort natural: iluminación solar y climatización eficiente con ventilación cruzada en todos los ambientes, y optimización de la captación solar según estación del año por medio de las orientaciones.

. Confort natural: iluminación solar y climatización eficiente con ventilación cruzada en todos los ambientes, y optimización de la captación solar según estación del año por medio de las orientaciones. Materiales naturales . Brindan calidez y generan el mínimo impacto en el ambiente.

. Brindan calidez y generan el mínimo impacto en el ambiente. Eficiencia . Reducción del consumo de energía proveniente de combustibles fósil (electricidad de red, gas, leña y nafta), y uso de energías renovables (termotanques solares, paneles fotovoltaicos).

. Reducción del consumo de energía proveniente de combustibles fósil (electricidad de red, gas, leña y nafta), y uso de energías renovables (termotanques solares, paneles fotovoltaicos). Ahorro de agua. Recuperación de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales.

Las expansiones exteriores de la casita (galería, deck con pileta, pérgola y balcón mirador) ocupan la misma superficie que el interior, sumando áreas para habitar el medio circundante. Gentileza Mínima Huella

