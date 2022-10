De Ilse Crawford a Luca Guadagnino: Creativos de lujo llegan a Buenos Aires para un nuevo seminario DArA ID

Vuelve a la presencialidad el encuentro gratuito organizado por Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA). Revista Living acompañará el evento, que convoca a figuras de renombre mundial en la Usina del Arte este 25 de octubre. Mirá cómo participar.

El martes 25 de octubre en la Usina del Arte, llega el 8º Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño organizado por Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA), un clásico del calendario de diseño local. Bajo el lema “Creatividad 360º”, el congreso tendrá un abordaje multifacético y transversal del diseño, con invitados que recorren los campos del interiorismo, diseño industrial, la escenografía teatral y el cine.

Como media partner del encuentro, Revista Living acompaña esta edición y su directora, la arquitecta Mariana Kratochwil, tendrá el gusto de presentar a los oradores y realizar las preguntas que el público podrá enviar a través de las redes sociales de la revista. A continuación, más sobre el espectacular line-up de oradores.

Ilse Crawford

La diseñadora británica Ilse Crawford es un ícono del interiorismo mundial, con su particular estilo retratado en un episodio de la serie documental Abstract. En 2021 recibió la “London Design Medal”, la distinción más alta que el London Design Festival otorga a un individuo de la industria por su excelencia consistente en la industria del diseño. Es profesora y fundó el Departamento “Man and Wellbeing” (“Hombre y bienestar”) de la prestigiosa universidad Design Academy Eindhoven, en Holanda.

Ilse Crawford y el comedor de un proyecto residencial en la ciudad alemana de Coblenza.

Fundó Studioilse, pionero por su orientación a la vida real, a hogares cómodos y con sentido para quienes los habitan. Su lema: que el diseño responda a las necesidades verdaderas del ser humano. “El diseño puede ayudarnos a ser mejores personas. Eso es, si trabajamos para lograr un impacto mental y ambiental positivo, si pensamos en las causas y los efectos, y nos esforzamos en entender los grandes sistemas. De esa forma, el diseño se convierte en un marco para la vida”.

"Cómo algo se ve es la última capa de nuestro trabajo. Más importante es generar encuentro, involucrar los sentidos: incorporar lo inconmensurable. Recién después, esos espacios expresarán su belleza particular." Ilse Crawford

“Desde luego, lo estético es importante también, y su lenguaje es una de nuestras herramientas”, explica. “Pero no empezamos con una imagen. Lo estético es una parte integrada del todo y depende del contexto”. Un buen ejemplo de esta idea es el proyecto Refettorio Felix, que Studioilse diseñó para el chef Massimo Bottura y su ONG Food for Soul: un comedor que sirve a personas sin hogar.

Refettorio Felix: una cocina comunitaria y comedor en el Centro St. Cuthbert's de Londres, que provee comida para personas viviendo en situación de vulnerabilidad. Tom Mannion

Allí, el brief fue justamente generar un espacio hermoso, ya que los proyectos sociales no suelen contar lo estético entre sus prioridades. “Creemos que hacer hermoso un proyecto como este refleja que a alguien le importa. Un espacio estéticamente atractivo no solo trae dignidad a la situación, también contribuirá a que se quiera pasar allí un par de horas, a que las personas se sienten cómodas charlando. Este caso demuestra que lo estético puede ser significativo, una herramienta social que construye un puente dentro de una comunidad”.

Luca Guadagnino y Stefano Baisi

El director de cine italiano ganador del Oscar al mejor guión por la película Call Me by Your Name (2018) Luca Guadagnino es también fundador del Studio Luca Guadagnino: una firma de arquitectura interior basada en Milán.

Luca Guadagnino. En el set de "Call me by your name", la biblioteca del padre del protagonista. Rich Fruy

Guadagnino es reconocido tanto por su desempeño en la industria del cine como por su pasión por el interiorismo. En 2016, la periodista Dana Thomas le preguntó cuál era su mayor deseo, y él respondió que quería ser diseñador de interiores. El empresario Federico Marchetti leyó eso y le encargó la reforma de una casa en el Lago di Como, y de ahí en más no paró. Comentó en una entrevista:

"Diseñamos sets de filmación para reflejar personalidades que ya existen: creamos biografías en el espacio. Diseñar interiores privados es crear un espacio que se va a convertir en un lugar con una biografía, pero que no la tiene hasta el momento." Luca Guadagnino

Diseñó desde tiendas para la marca de belleza Aesop hasta departamentos con tinte cinematográfico. Este año, su instalación “Accanto al fuoco / By de Fire”, codiseñada con Stefano Baisi, fue de los espacios más comentados de la Semana del Diseño en Milán. Consistió en un living con dos escenas frente a hogares de piedra inspirados en el arquitecto italiano Carlo Scarpa.

La instalación “Accanto al fuoco / By de Fire”, de Studio Luca Guadagnino, fue de los espacios más comentados de la semana del Diseño en Milán de 2022. Giulio Ghirardi

El arquitecto italiano Stefano Baisi tiene amplia experiencia en diseño de interiores, que abarca desde la ambientación de eventos de la Semana del Diseño de Milán hasta el diseño de locales comerciales y espacios peculiares en edificios icónicos.

Stefano Baisi y una escena del departamento en Milán diseñado junto a Studio Luca Guadagnino. Luca Guadagnino / Mikael Olsson

Antes de unirse a Studio Luca Guadagnino, trabajó en la firma CLS Architetti, donde diseñó tiendas para la marca Plein Sport en ciudades tan variadas como Johannesburgo, Moscú, Las Vegas y Beirut. También fue parte de Studio 20 Miglia, donde diseñó un Clubhouse para el edificio The Crest de Toyo Ito en Singapur y el interior del piso 34 de la torre Le Nouvel KLCC de Jean Nouvel en Kuala Lumpur, entre otros.

Oscar Peña Angarita

El diseñador industrial colombiano Oscar Peña Angarita tiene una trayectoria internacional que abarcó varios continentes y disciplinas. Trabajó durante 28 años en Philips Design, y en sus últimos ocho años en esa empresa fue Director Creativo global para el área de iluminación doméstica y profesional. Allí tuvo hitos como diseñar la primera luminaria de oficina con LED, y el primer foco LED equivalente a 60W con costo al público menor a 10 USD.

Oscar Peña Angarita y la Touch Collection diseñada con StudioIlse para la marca Zanat con detalles de modelado de madera artesanal. Pablo Salgado / Cortesía StudioIlse

Actualmente es el director del área de diseño de productos en Studioilse, desde donde impulsa el desarrollo de un sinnúmero de nuevas creaciones que se destacan por su diseño, materiales utilizados y fundamentos en su concepción. Además, ejerce su cargo como decano del Departamento “Man and Wellbeing” (“Hombre y bienestar”) de la Design Academy Eindhoven (Holanda). Oscar inspira a los estudiantes a experimentar, crear y mejorar nuevos productos y servicios siempre y cuando contribuyan a darnos una mejor calidad de vida. En una entrevista dijo:

“El diseño es una actividad optimista. Como diseñadores podemos tener dos tipos de papeles: de espectador o de participante, y siempre he buscado el de participante. El futuro no cae del cielo, lo hacemos nosotros”

Matali Crasset

Esta diseñadora industrial francesa empezó su carrera junto a las grandes figuras del ambiente Denis Santachiara en Italia y Philippe Starck en Francia. A través de su estudio, Matali Crasset promueve un concepto de diseño experimental y multidisciplinario.

La diseñadora francesa Matali Crasset y mobiliario que diseñó para un edificio público en Saclay firmado por Renzo Piano. Julien Jouanjus / Philippe Piron

Sus proyectos combinan de forma transversal y dinámica artesanía, música electrónica, arquitectura y gráfica. La visión proyectual de la diseñadora está orientada a la simplificación y a la búsqueda de la autenticidad.

Espacio de talleres para niños en el Museo de Arte Contemporáneo de Nîmes diseñado por Crasset. Gentileza Matali Crasset

Uno de sus proyectos arquitectónicos más conocidos es el del Hi Hotel de Nefta (Túnez), audaz e innovador, con características de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental tanto en la elección de materiales como en los suministros de productos de cocina y limpieza.

Escenas del hotel Dar Hi Life en Nefta, Tunisia, una de las obras más conocidas de la diseñadora y una revolucionaria aproximación al diseño de un hotel. Jérôme Spriet

En 2017 fue seleccionada para participar en la restauración del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de Francia. Sus creaciones están expuestas en numerosas colecciones públicas y privadas de todo el mundo, como el Mak de Viena, el Museo de Artes decorativas de Praga, el Centro Georges Pompidou de París, el Instituto de Arte de Chicago y el MoMA de Nueva York. Dijo en una entrevista:

“Ya no se trata tanto de crear formas estéticas, sino de provocar y de responder a los intereses comunes y a los valores compartidos de la sociedad”

Stefano Poda

El escenógrafo italiano Stefano Poda será el único en participar de forma virtual. En perfecta sintonía con el lema “Creatividad 360°”, tiene una aproximación interdisciplinaria en sus producciones teatrales, que abarca la dirección, el diseño de la escenografía, la creación del vestuario, la iluminación y la coreografía de sus producciones.

El escenógrafo y director, junto a una escena de la puesta de la ópera Thais en el Teatro Regio de Torino. Priska Ketterer / Gentileza Stefano Poda

Su carrera internacional se compone de cientos de producciones. Algunos de sus proyectos más recientes incluyen las óperas Alcina (2022 ·difundida por ARTE TV) y Norma (2023), en la Ópera de Lausanne, y dos nuevas y diferentes producciones de Nabucco: una para el Teatro Colón (2022) y otra para la reapertura del Teatro Nacional de Korea (2021).

La fabulosa puesta de Stefano Poda para la ópera Nabucco en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Gentileza Stefano Poda

“Mi desafío es aproximarme a una historia común y explotarla de modo que las personas descubran algo nuevo en ella. Alentarlas a dejar las racionalizaciones atrás y abrir el espíritu a la experiencia”

Su producción de Contes d'Hoffmann para la Ópera Lausanne en 2019. Gentileza Stefano Poda

