De la vida corporativa al diseño de interiores: una casa que refleja la pasión deco de su dueña

“Ya de chica me gustaba reorganizar los muebles con frecuencia para cambiar –y, si era posible, mejorar— la sensación que transmite un ambiente", dice Evelina Berggren, dueña de casa, quien combina su trabajo como responsable de finanzas con su pasión por el interiorismo.
Con solo mover algunos elementos se puede transformar por completo la manera en que se percibe un espacio, y eso es algo que me sigue inspirando”— Evelina Berggren, dueña de casa
Nueva etapa
Junto a su marido, sus dos hijos adolescentes y su perro, se mudaron tres años atrás a esta casa con fachada de ladrillo y madera construida originalmente en los años 70. La propiedad está ubicada en Umeå, al norte de Suecia, y tiene 155 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
“Cuando la compramos, nos atrajeron especialmente las amplias dimensiones del living y el comedor en la planta baja, combinadas con un piso superior ideal para nuestros hijos adolescentes”
“Como para mí es importante que el hogar sea un refugio tranquilo, elegí una decoración que contribuya a generar esa atmósfera. Busco un equilibrio entre elementos que dialoguen entre sí: lo suave con lo rígido, lo antiguo con lo contemporáneo. Esa combinación también aporta personalidad a los espacios”, asegura.
Estos dos ambientes atravesaron una gran transformación: pasaron de tener empapelados típicos de los años 90, en tonos azules y damasco con guardas decorativas, a lucir paredes en colores neutros.
Detalles
“Un elemento que considero esencial para crear un hogar acogedor son las flores y las plantas, creo que su elección puede contribuir enormemente a reforzar la personalidad de una casa. Quizás sea porque pasé gran parte de mi infancia en la florería de mi madre”, cuenta Evelina. En absolutamente todos los ambientes de la casa hay, al menos, una planta.
A nuevo
“Cuando nos instalamos, la casa necesitaba una renovación importante. Tanto la cocina como los baños requerían reformas, algo que nos venía muy bien porque queríamos imprimirle nuestra propia identidad a la casa”, cuenta Evelina.
En los estantes se lucen varias joyitas del diseño: exprimidor ‘Juicy Salif’ de Philippe Starck, copas de Iittala, una tetera japonesa de hierro fundido, un candelabro de acero de diseño escandinavo y piezas de cerámica suecas estilo años 60.
De aquí y allá
Una de las claves de Evelina es combinar muebles básicos con objetos vintage que busca incansablemente en tiendas de segunda mano, o con obras de arte y piezas modernas que elige con cuidado. Las lámparas, muchísimas, cumplen un rol clave en la iluminación, pero sobre todo en el ambiente.
“El aparador es uno de nuestros muebles favoritos. Se trata de una pieza vintage fabricada en la región donde vivimos. Tiene algunas marcas y señales del paso del tiempo que evidencian su historia, pero creo que justamente eso lo hace más entrañable”.
Extra
En la planta alta están las habitaciones y también algún otro living que usan mucho los chicos. “A lo largo de los años intenté incorporar más color en varias oportunidades, pero descubrí que una base neutra es lo que mejor funciona para mí“, cuenta Evelina.
“Trabajo mucho con los contrastes, tanto en los colores como en los materiales, porque ayudan a que los ambientes resulten más interesantes y llenos de vida”.
“La base neutra me transmite calma y, al mismo tiempo, me brinda más libertad creativa. Cuando quiero sumar color, puedo hacerlo fácilmente con un almohadón, una manta o una obra de arte”.
Descanso
“A lo largo de los años experimenté mucho hasta encontrar aquello que realmente me gusta y con lo que me siento cómoda, aunque espero y deseo que nuestro hogar siga evolucionando con el tiempo”, cuenta.
“Para mí es fundamental que la casa se sienta cálida, personal, acogedora y serena, pero también que tenga algo de carácter y personalidad. La elección de los materiales ocupa un lugar central, siempre acompañada por la búsqueda de belleza y funcionalidad”.