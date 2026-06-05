De madera y adobe: el refugio de una interiorista que cambió la ciudad por las sierras de Córdoba

Un buen día, la diseñadora de interiores Cecilia Sonzini decidió cambiar el barrio de Belgrano por la experiencia de habitar en medio de la naturaleza. “Para nosotras fue un honor y un desafío trabajar en equipo con quien ocuparía la casa”, describen las arquitectas Lucía Rivolta y Amelia Sanchez Casella, de Estudio Glad, responsables de levantar los cimientos de esa nueva vida en las sierras del Valle de Calamuchita, en Córdoba.
En un mundo cada vez mas propenso a lo sintético, decidimos ser respetuosas con el entorno y honrar la naturaleza. Cecilia quería vivir aquí de esa forma.”— Arqs. Lucía Rivolta y Amelia Sánchez Casella, Estudio Glad
Experimentada interiorista, la dueña de casa se comprometió con la búsqueda de recursos, consiguiendo ella misma la mesada de cocina, así como las columnas y las vigas de madera que se restauraron y se dejaron a la vista.
Abiertos al paisaje, la cocina y el comedor reciben luz del Noroeste durante todo el día. Se mantenienen a resguardo del sol las áreas de guardado, la zona de máquinas y los dormitorios.
Diseñar con el entorno
Implantada en un pequeño rellano existente, la vivienda tiene entrada por la cara Sur y aberturas orientadas hacia las sierras y el bosque. “Esa fue la primera decisión de respeto por el entorno: llevar al mínimo la huella del movimiento del suelo”, señalan las arquitectas de Glad.
Para darle color a los revoques de tierra exteriores, se aplicaron pigmentos naturales oscuros, casi negros. “Nuestra búsqueda fue que la casa fuera una piedra más en el paisaje”, grafican las arquitectas.
Materia viva
En esta región que se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos y secos, la orientación y la materialidad fueron la clave del diseño; y el uso del adobe, un diferencial. La gran inercia térmica del barro conserva el calor cuando la temperatura baja y, cuando sube, mantiene la casa fresca.
“Trabajar con un material novedoso para nosotras, como el adobe, fue desafiante. Emprendimos un camino de aprendizaje con una constructora local y el resultado fue muy fructífero”.
La simbiosis como premisa
En el interior, la paleta busca la máxima calidez con pigmentos claros dentro de los tonos tierra y los rosados.
“Transitamos todo el proceso enfocadas en la armonía con el paisaje y la naturaleza. Siempre tuvimos claro que no queríamos irrumpir en el lugar sino hacernos parte del entorno”.
Desde el primer momento, la visión de las arquitectas y de la dueña fue una construcción que emerge sutil y respetuosamente como continuidad del paisaje.