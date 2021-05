El gusto inteligente. Un chalet de los 70, transformado con poca obra y mucho color

Bien adentro del jardín, abrazada por la enredadera que cubre el muro, una antigua pajarera guarda como un secreto el motivo de la sonrisa del anfitrión: “Estamos criando mariposas monarcas”, nos cuenta. Los últimos días de abril son agitados para las orugas: pronto desplegarán las alas para sumar vida y color al jardín de Sebastián Salazar y Rafael García Fernández, y al de todos sus vecinos de La Horqueta.

Sebastián es un decorador de trayectoria en el rubro, fue uno de los fundadores del recordado local La Mersa, que tan bien reunía arte y decoración, y hoy le imprime su estilo a la tienda de muebles y objetos, Salazar Casa. Ahí como acá está plasmado el carácter ecléctico de este creador que, para cumplir el sueño del jardín y la pileta, administró recursos con paciencia, mucha astucia y un gran sentido estético. Así consiguió convertir esta propiedad en lo que él describe como “una casa normal que quedó lindísima”. “A mí me gusta crear a través de la transformación”, dice mirando el fondo del jardín como quien se mira a sí mismo.

Aunque la luminosidad era prioridad, se preservó el piso de laja. “Me gusta usar negro porque va ‘delineando’ los interiores y queda siempre elegante y canchero”, explica Sebastián.

La biblioteca hecha a medida para el departamento anterior calzó justo en el nuevo living. El cuadro que ocupa su espacio central es un regalo de unos amigos traído desde Vietnam que dio la pauta del rojo para el resto de los objetos. Alrededor, un sofá, sillones individuales escandinavos y un dúo con tapizado a rayas (todo de Salazar Casa).

El toldo (Hunter Douglas) sigue la estética veraniega de la ambientación con camastro de incienso y colchoneta impermeable. Como parte de la remodelación exterior, se reformuló el viejo depósito de herramientas como una parrilla de hierro con bacha y espacio de guardado.

En la galería, juego de sillas y mesa de teca con mantel de tussor, servilletas (Lado Blanco Home) y vajilla de Salazar Casa.

El jardín conservó sus plantas más antiguas, ahora bien acompañadas. La escultura del artista Manuel de Francesco suma un toque lúdico.

“Si me descuido, mi laburo me puede llegar a anclar en lo superficial, por eso quería vivir en una casa. Para levantarme, salir al jardín, mirar las plantas. Estoy criando mariposas también. Esas cosas me bajan y me conectan”, reflexiona Sebastián Salazar.