El porcelanato, estrella: aplicaciones inesperadas, efecto continuo y gestos curvos como nunca viste

San Lorenzo Design impacta con el lanzamiento de grandes formatos y atrevidas combinaciones de texturas, terminaciones y escalas que están revolucionando el uso tradicional del material

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Mirar a cada proyecto como si fuera un lienzo en blanco. A cada material, como un gesto artístico. Y a cada superficie como una intención, una emoción, o incluso un símbolo. Es con ese manifiesto que San Lorenzo Design se propuso brillar en la nueva edición de Experiencia Living. Y lo logró con creces.

Los grandes formatos que potencian la belleza de las superficies continuas; las combinaciones de colores y texturas que casi se vuelven obras de arte; los encuentros curvos (en los que sorprende la versatilidad del producto); y los acabados que aportan un efecto sofisticado: si algo queda claro visitando la muestra es que los porcelanatos de la firma son capaces de ampliar hasta límites insospechados los usos y aplicaciones tradicionales del material.

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“Ahí donde el proyecto empieza a volverse arte, ahí empezamos nosotros”, explica Sabrina Molinari, gerente de Marketing en San Lorenzo Design. “Por eso presentamos este lema de ‘el espacio es la obra’: porque pensamos a cada proyecto como un lienzo en el que los profesionales van a poder expresar todo su potencial y hasta sus deseos más profundos”.

Sabrina Molinari, gerente de Marketing en San Lorenzo Design.

Otro de los conceptos que la marca viene llevando en alto es el de “Perfect Match”: un sistema de modularidad que permite combinar distintos formatos dentro de una misma colección. En otras palabras: como los porcelanatos vienen en tamaños súper exactos, encastran de manera perfecta y pueden modularse entonces para crear patrones únicos y transiciones fluidas. “Es como si un mismo diseño viajara a partir de los distintos formatos”, resume Molinari.

El sistema se adapta a cualquier narrativa de diseño: desde un minimalismo depurado hasta el más osado brutalismo contemporáneo. Lo mejor de “Perfect Match” es que no impone ningún estilo: más bien acerca las herramientas para que cada quien tenga todo para expresar el propio.

Expresión pura

En el primer piso del edificio Árboris, parte del desarrollo Remeros Beach, que este año aloja la muestra, la arquitecta Sara Plazibat imaginó y materializó un departamento para una joven cocinera que vive sola. Todo el proyecto respira la idea de “vivienda como escenario”: un hogar activo y flexible, un lugar que al mismo tiempo se habita y se comparte y aparece además cargado de color, de texturas y de expresión.

Para la barra de la cocina se optó por una combinación de "bricks" de 7,7x30,5, en Flow White y Flow Tender Gray. Un juego sugestivo entre la belleza de las líneas rectas y tonalidades de tendencia.

Ese espacio, intervenido en exclusiva con San Lorenzo Design, es uno de los spots donde mejor apreciar lo más nuevo del catálogo de la marca, así como las infinitas posibilidades del porcelanato. “Los grandes formatos son increíbles. Casi no hay juntas, por eso lucen como algo completamente limpio”, explica Plazibat sobre los pisos interiores en los que se emplearon tres materiales distintos: Nuance Natural en su nuevo formato de 80x160 cm (un símil travertino que captura la belleza de las líneas horizontales, como piso general); Cesky Ivory (bellísima reinterpretación del terrazo, en la cocina y escritorio); y Cotto Natural (un muy original y sofisticado terracota) en el baño y continuándose en la pared del dormitorio.

El increíble resultado de las piezas de 80x160 cm –formato lanzamiento– en Nuance Natural. Como casi no hay juntas, el efecto continuo se explota al máximo.

El encuentro curvo entre Nuance Natural y Cesky Ivory, muestra de la versatilidad del material.

“Para el balcón quisimos recrear el patio de un restaurant a puertas cerradas, para que contraste con el resto de la propuesta como un área más formal”, dice la arquitecta a la hora de presentar ese espacio con piso y pared revestidos en Pietra Nocturna Grey 80x80 cm, con tonalidades oscuras y matices sutiles que evocan la superficie lunar.

Pietra Nocturna Grey en el patio, recreado como un restaurant a puertas cerradas. Una estética audaz, con matices sutiles que evocan la superficie lunar y transmiten carácter, dramatismo y una belleza atemporal.

El respaldo de la cama se aprecia como una obra de arte en la que se emplearon tres piezas combinadas: Cotto Natural (cuyo formato natural es en 80x80), y “bricks” de 7,7x30,5 en las tonalidades Ombre Sand Desert y Ombre Secret Garden. Estas pequeñas piezas se usaron también combinadas en la barra de la cocina (en Flow White y Flow Tender Gray) y en el baño (en Ombre Secret Garden y Ombre Sable Blanc), dejando que luzca la sugestiva paleta de colores de la marca.

En el baño de buenas dimensiones se luce una exquisita combinación de Ombre Secret Garden y Ombre Sable Blanc en "bricks" de 7,7x30,5.

“Buscamos crear una combinación única entre los distintos materiales y colores –concluye Plazibat–. Tratamos de jugar mucho con los formatos. Y la verdad que la versatilidad del producto me sigue resultando increíble”.

Para el dormitorio se combinó Nuance Natural en el piso y Cotto Natural de 80x80 cm en la pared.

Pensar en grande

El stand de San Lorenzo Design en Experiencia Living es uno de los más visitados en la muestra: la firma decidió exhibir sus productos y lanzamientos a través de un gigantesco moodboard tridimensional que muestra cómo el producto puede combinarse en distintas escalas, terminaciones, formatos, texturas y diseños, siempre en su expresión modular hiperprecisa. Un escenario vivo, pensado para interactuar, fotografiar y compartir.

En el marco de la muestra, la firma está lanzando en forma exclusiva el formato de 80x160 cm, creado para, literalmente, “pensar en grande”. “La idea es poder generar amplitud, mayor luminosidad, menos contaminación visual a través de poder aplicar grandes piezas en proyectos de escala”, precisa Molinari.

El stand de San Lorenzo Design en Experiencia Living 2026 Remeros Beach: un gigantesco e inspirador moodboard tridimensional que muestra las infinitas posibilidades de combinación que el porcelanato ofrece.

En esa misma línea se destaca dentro del catálogo el formato 120×120 cm, que permite crear planos casi monolíticos para transmitir una sensación de más amplitud, orden y serenidad espacial. Además de su impacto visual, este porcelanato 120×120 ofrece una gran versatilidad de aplicación: puede usarse tanto en pisos como en paredes, mobiliario, mesadas y también en exteriores.

En los pisos del espacio 301 by Adriana Randazo se luce Sur Beige, inspirado en la majestuosidad de la cuarcita patagónica, en este caso combinando los formatos 80x160 cm y 120x120 cm.

Ya no quedan dudas de que el porcelanato está convirtiéndose en sí mismo en todo un lenguaje que se integra al gesto creativo narrando una historia y proponiendo a la vez toda una experiencia. En ese recorrido, Experiencia Living Remeros Beach 2026 se despliega como un verdadero territorio de inspiración: un plan para ver de cerca lo nuevo, anticipar tendencias, ayudar a que las ideas fluyan y dejarse sorprender por lo que viene.

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