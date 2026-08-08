Empezando por la cocina, renovaron este departamento de 100m2 en Palermo en solo cuatro meses

Vara Estudio atendió el deseo de que la cocina fuera el espacio más destacado y actualizó todo el interiorismo para un apasionado del diseño Daniela Rossi y Lucía Benegas Por 8 de agosto de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

La renovación de la cocina fue el punto de partida, pero el proyecto no se quedó ahí: Juan, el propietario de este departamento de 100m2 en Palermo, buscaba también actualizar el interiorismo de los demás sectores. Para ello, convocó a las arquitectas Vanesa Schmidt y Alejandra Tobar, socias de Vara Estudio, quienes trazaron un proyecto integral que fue ejecutado en solo cuatro meses por Cúbica Obras.

Las arquitectas Alejandra Tobar (izq.) y Vanesa Schmidt, en la cocina que diseñaron a medida para este proyecto. Maia Croizet

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El contraste como estrategia

“Soy un apasionado del diseño; de pensar los espacios, los materiales, las proporciones y cómo se vive cada ambiente. Por suerte, enseguida sentí que con Vanesa y Alejandra hablábamos el mismo idioma”, nos contó el dueño de casa.

Sillón de tres módulos al estilo del modelo ‘Camaleonda’, diseñado en los 70 por el italiano Mario Bellini, tapizado en pana verde, con almohadones (De Levie). Mesa de centro de mármol Arabescato, diseñada por Vara Estudio y ejecutada por Piedra. Espejo ojo de pez (Barn BA). Maia Croizet

“En el living-comedor, la paleta suma tonos vibrantes, mientras que con muebles y objetos de carácter sumamos expresión y energía al conjunto”, detallan las arquitectas.

Alfombra (Mihran). Butaca ‘Nör’ y mesa de arrime con tapa de mármol (ambos de Barn BA). Las cortinas, hasta el filo del cielo raso. Maia Croizet

Elegimos el contraste como herramienta compositiva, construyendo una propuesta en la que cada espacio tuviera su propia identidad, pero que al mismo tiempo dialogara con el resto.” — Arqs. Vanesa Schmidt y Alejandra Tobar, de Vara Estudio

Sillón individual (Objeto Reciente). Banco ‘Stool 60’ (Ragga Studio). Mesa de arrime ‘Egge’ (Barn BA). El sillón de cañas, que el dueño ya tenía, fue actualizado con una nueva colchoneta y almohadones (Philomena). Maia Croizet

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El balcón es uno de los espacios favoritos de Juan: “Lo disfruto mucho más de lo que esperaba. Encontramos una combinación de materiales, colores y vegetación que invita a quedarse”, reconoce.

Vista hacia la pared del living donde se colocó la gran pantalla. Más allá, la comunicación con la suite principal. Maia Croizet

El dormitorio, a un paso

El cielo raso de hormigón aloja los spots en su perímetro y, en el centro, un ventilador negro de corte moderno con luz incorporada. Maia Croizet

Mientras que la madera se mantiene como protagonista, la paleta vuelve a cambiar en la suite principal, con predominio de los tonos oscuros.

Detalle del soporte para TV cromado y con rueditas (Bume). Maia Croizet

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“Quería que cada espacio transmitiera algo y que todo el departamento tuviera gran personalidad. Estoy muy contento con el resultado: logramos funcionalidad, diseño y muchísimos detalles atractivos y relevantes”, cuenta el dueño de casa.

Cama de madera con respaldo y cajones de guardado (Marini Estudio). Textiles (Philomena). Veladores (Zara Home). Maia Croizet

El plato fuerte

“Para mí, la cocina es el lugar donde naturalmente termina reuniéndose todo el mundo. Por eso pensamos una barra tan amplia y buscamos que se integrara al resto del departamento, casi como si se tratara de un gran mueble”, comparte el dueño de casa.

Muebles e isla en MDF enchapado en petiribí, diseño de Vara Estudio realizado por Rach Mobiliario. Banquetas ‘Halo’ (Taller Ferro). Foto (Diderot Art). Maia Croizet

“El dueño de casa quería sí o sí que la cocina fuera la gran protagonista. Ese objetivo tan claro se logró por su materialidad y su apertura total al comedor”.

En el área de uso intensivo, piso de porcelanato ‘Adeona Antiq Duo’ (San Lorenzo Design). El horno y el microondas están empotrados en la isla. Apliques ‘Cavia’ (Boutique de Luz). Mesadas de Purastone Prima ‘Limestone’ (Mutra Marmolería). Maia Croizet

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Como la vinculación entre la cocina y el resto de la propiedad estuvo en el centro de la obra, buscaron para los muebles y el pie de la isla una madera de tonalidad media a oscura, y se volcaron por esta después de muchas pruebas: “Transmite una estética cálida, atemporal y sofisticada”.

Mesa laqueada en bordó con patas facetadas y sillas ‘Cesca’ (todo de Barn BA). Lámpara colgante ‘Lutz’ (Dimm Iluminación). Maia Croizet

Plano detallado

La flecha indica la entrada del departamento. Tras pasar por un pequeño hall al que da el toilette, se llega a la cocina, el comedor y el living en fila, con vista al balcón.

Se vinculó la cocina con el comedor.

Las arquitectas diseñaron los muebles y la isla, retiraron el piso flotante original en el sector más transitado de la cocina y lo reemplazaron por porcelanato.

Tras esa primera intervención, avanzaron con la actualización de todo el interiorismo (balcón incluido), con la participación activa del dueño de casa.

Único

“Empapelamos el toilette de piso a techo (puerta incluida) para darle fuerte identidad y singularidad”.

Empapelado ‘Fénix’ (Edición Particular) con textura lienzo y cobertura vinílica. Lavatorio de grafito con grifería monocomando y sanitario ‘Abruzzo’ negro (todo de Lounge Art por Piazza). Aplique de iluminación ‘Stick’ (Boutique de Luz). Maia Croizet

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Doble uso

Este tres ambientes cuenta con dos habitaciones en suite. A la que vemos a continuación, Juan la usa como escritorio, pero también está lista para recibir invitados.

El escritorio-segunda habitación está en el lateral del espacio social. Maia Croizet

“Me sorprendió mucho el resultado que lograron en mi espacio de trabajo: no me imaginaba que podía llegar a sentirse tan cómodo y cálido. Me encanta estar ahí y creo que me hace más fácil concentrarme”, cuenta Juan.

Cuadros ‘Retrato’, de Den Alicia (Pared) y ‘Helado’, de Ricky Crespo. Alfombra (Umanos de Origen). Maia Croizet

Escritorio (Marini Estudio). Silla ‘Lär’ (Barn BA). Alfombra (Umanos de Origen). Lámpara de mesa (Zara Home). Maia Croizet

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