Empezando por la cocina, renovaron este departamento de 100m2 en Palermo en solo cuatro meses

Vara Estudio atendió el deseo de que la cocina fuera el espacio más destacado y actualizó todo el interiorismo para un apasionado del diseño
La renovación de la cocina fue el punto de partida, pero el proyecto no se quedó ahí: Juan, el propietario de este departamento de 100m2 en Palermo, buscaba también actualizar el interiorismo de los demás sectores. Para ello, convocó a las arquitectas Vanesa Schmidt y Alejandra Tobar, socias de Vara Estudio, quienes trazaron un proyecto integral que fue ejecutado en solo cuatro meses por Cúbica Obras.
El contraste como estrategia
“Soy un apasionado del diseño; de pensar los espacios, los materiales, las proporciones y cómo se vive cada ambiente. Por suerte, enseguida sentí que con Vanesa y Alejandra hablábamos el mismo idioma”, nos contó el dueño de casa.
“En el living-comedor, la paleta suma tonos vibrantes, mientras que con muebles y objetos de carácter sumamos expresión y energía al conjunto”, detallan las arquitectas.
Elegimos el contraste como herramienta compositiva, construyendo una propuesta en la que cada espacio tuviera su propia identidad, pero que al mismo tiempo dialogara con el resto.”— Arqs. Vanesa Schmidt y Alejandra Tobar, de Vara Estudio
El balcón es uno de los espacios favoritos de Juan: “Lo disfruto mucho más de lo que esperaba. Encontramos una combinación de materiales, colores y vegetación que invita a quedarse”, reconoce.
El dormitorio, a un paso
Mientras que la madera se mantiene como protagonista, la paleta vuelve a cambiar en la suite principal, con predominio de los tonos oscuros.
“Quería que cada espacio transmitiera algo y que todo el departamento tuviera gran personalidad. Estoy muy contento con el resultado: logramos funcionalidad, diseño y muchísimos detalles atractivos y relevantes”, cuenta el dueño de casa.
El plato fuerte
“Para mí, la cocina es el lugar donde naturalmente termina reuniéndose todo el mundo. Por eso pensamos una barra tan amplia y buscamos que se integrara al resto del departamento, casi como si se tratara de un gran mueble”, comparte el dueño de casa.
“El dueño de casa quería sí o sí que la cocina fuera la gran protagonista. Ese objetivo tan claro se logró por su materialidad y su apertura total al comedor”.
Como la vinculación entre la cocina y el resto de la propiedad estuvo en el centro de la obra, buscaron para los muebles y el pie de la isla una madera de tonalidad media a oscura, y se volcaron por esta después de muchas pruebas: “Transmite una estética cálida, atemporal y sofisticada”.
Plano detallado
- Se vinculó la cocina con el comedor.
- Las arquitectas diseñaron los muebles y la isla, retiraron el piso flotante original en el sector más transitado de la cocina y lo reemplazaron por porcelanato.
- Tras esa primera intervención, avanzaron con la actualización de todo el interiorismo (balcón incluido), con la participación activa del dueño de casa.
Único
“Empapelamos el toilette de piso a techo (puerta incluida) para darle fuerte identidad y singularidad”.
Doble uso
Este tres ambientes cuenta con dos habitaciones en suite. A la que vemos a continuación, Juan la usa como escritorio, pero también está lista para recibir invitados.
“Me sorprendió mucho el resultado que lograron en mi espacio de trabajo: no me imaginaba que podía llegar a sentirse tan cómodo y cálido. Me encanta estar ahí y creo que me hace más fácil concentrarme”, cuenta Juan.