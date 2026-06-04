El mundo privado de los grandes creativos brasileños en un libro único

Tras agotar sus ediciones anteriores, la fotógrafa y artista Victoria Schiopetto y la periodista y gestora cultural Mariana Rapoport presentan el tercer volumen de su serie de libros Los excéntricos. ¿Qué nos cautiva de ellos? Su búsqueda permanente de belleza en lo singular, el permitirnos entrar en mundos privados de grandes creativos (en esta oportunidad, nada menos que 19) que viven en Río de Janeiro y San Pablo.
“Este tercer volumen de Los excéntricos es el resultado de perdernos en las calles de Río y San Pablo para encontrar aquellas historias, espacios y creadores que desafían lo convencional y revelan una belleza que nosotras llamamos ‘extraordinaria’. Y haberlo hecho una vez más de manera independiente le da un valor del que nos sentimos profundamente orgullosas”, dicen las autoras. Así llegaron a la casa que compartimos hoy, que pertenece a la escenógrafa, artista, diseñadora de espacios Gigi Barreto, donde convive con sus dos hijas (Clara y Lis), dos gatos y una cachorrita.
“Con más de veinticinco años de experiencia profesional, Gigi comenzó su trabajo de escenógrafa junto a grandes como Hélio Eichbauer y Rubens Gerchman. En 2008, empezó a firmar sus propias creaciones; en 2010, fundó su estudio y, en 2020, lanzó CasaVidaCenário, un proyecto que describe como ‘arquitectura humana y diseño afectivo anclado en la sustentabilidad’”.
“En su departamento no hay una gran reforma arquitectónica que contar. No hay paredes demolidas ni techos levantados. Lo que hay es una coherencia emocional total. Cada rincón está lleno de libros que ha leído, obras de artistas brasileños que salpican las paredes con alegría y sin solemnidad, artesanías de raíz indígena, muebles rescatados de otras vidas, textiles únicos y una auténtica selva doméstica. Todo vibra, dialoga, tiene alma”, escribe Rapoport en el capítulo dedicado a Gigi Barreto.
Gigi no sigue modas. Las reinventa. Su forma de pensar la decoración está a años luz de las tendencias de Pinterest. Cree en el valor de lo hecho a mano, en la belleza como herramienta de sanación. Y eso se nota.”— Los Excéntricos, vol. 3, de Río a San Pablo
“Las personas excéntricas suelen tener una perspectiva dispar del mundo; son testimonio de que es posible habitarlo de manera singular, genuina. Necesitamos de estas personas inspiradoras para permitirnos pensar que es posible una alteridad, que es posible ser un poco más nosotros mismos”, dice, dando en el blanco, la curadora de arte Marie-Anne Gilotaux en el prólogo del libro. Una aventura en la que vale la pena sumergirse.
Más datos
Los Excéntricos (vol. 3): De Río a San Pablo. 320 páginas a color y tapa dura. Disponible en Buenos Aires a partir de mediados de junio. Se podrá adquirir directamente a través de los canales oficiales del proyecto en su Tienda Nube (losexcéntricoslibros.com) y también en espacios destacados como la tienda del Museo Malba y Casa Didot.