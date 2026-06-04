El mundo privado de los grandes creativos brasileños en un libro único

Las autoras de la serie de coffee-table books “Los excéntricos” comparten su visita a la escenógrafa Gigi Barreto, parte del flamante tomo 3 que revela el mundo privado de los creadores más singulares de Brasil

4 de junio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Tras agotar sus ediciones anteriores, la fotógrafa y artista Victoria Schiopetto y la periodista y gestora cultural Mariana Rapoport presentan el tercer volumen de su serie de libros Los excéntricos. ¿Qué nos cautiva de ellos? Su búsqueda permanente de belleza en lo singular, el permitirnos entrar en mundos privados de grandes creativos (en esta oportunidad, nada menos que 19) que viven en Río de Janeiro y San Pablo.

La tapa de Los Excéntricos vol. 3 nada menos que con el célebre diseñador y artista brasileño Humberto Campana en la tapa, otro de los visitados por Schiopetto y Rapoport.

“Este tercer volumen de Los excéntricos es el resultado de perdernos en las calles de Río y San Pablo para encontrar aquellas historias, espacios y creadores que desafían lo convencional y revelan una belleza que nosotras llamamos ‘extraordinaria’. Y haberlo hecho una vez más de manera independiente le da un valor del que nos sentimos profundamente orgullosas”, dicen las autoras. Así llegaron a la casa que compartimos hoy, que pertenece a la escenógrafa, artista, diseñadora de espacios Gigi Barreto, donde convive con sus dos hijas (Clara y Lis), dos gatos y una cachorrita.

En cada gesto está contenida la filosofía de vida de Gigi: la casa como escenario del alma.

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“Con más de veinticinco años de experiencia profesional, Gigi comenzó su trabajo de escenógrafa junto a grandes como Hélio Eichbauer y Rubens Gerchman. En 2008, empezó a firmar sus propias creaciones; en 2010, fundó su estudio y, en 2020, lanzó CasaVidaCenário, un proyecto que describe como ‘arquitectura humana y diseño afectivo anclado en la sustentabilidad’”.

Una ‘Tulip’ ovalada lleva como rasgo de autenticidad su base algo cachada; el cuero del sillón muestra sin pudor los signos de años de uso; las sillas están lejísimos de cualquier moda. ¿Y cómo es que el conjunto resulta tan fresco? ¿Serán los colores de la fotografía de Bruno Veiga? ¿De la manta bordada? ¿De los lomos de los libros? ¿Las plantas de brazos abiertos? Eso mismo. Todo.

“En su departamento no hay una gran reforma arquitectónica que contar. No hay paredes demolidas ni techos levantados. Lo que hay es una coherencia emocional total. Cada rincón está lleno de libros que ha leído, obras de artistas brasileños que salpican las paredes con alegría y sin solemnidad, artesanías de raíz indígena, muebles rescatados de otras vidas, textiles únicos y una auténtica selva doméstica. Todo vibra, dialoga, tiene alma”, escribe Rapoport en el capítulo dedicado a Gigi Barreto.

Una de las salas de estar, con el cielo raso en color visón y una muy bien iluminada composición de fotos en blanco y negro.

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La vista que ofrece el departamento de 400m2 de Gigi Barreto en el barrio de Flamengo, con una postal del Pan de Azúcar como increíble telón cotidiano.

Gigi no sigue modas. Las reinventa. Su forma de pensar la decoración está a años luz de las tendencias de Pinterest. Cree en el valor de lo hecho a mano, en la belleza como herramienta de sanación. Y eso se nota.” — Los Excéntricos, vol. 3, de Río a San Pablo

El estar dentro del cuarto de su hija mayor, intervenido por el artista João Incerti.

“Las personas excéntricas suelen tener una perspectiva dispar del mundo; son testimonio de que es posible habitarlo de manera singular, genuina. Necesitamos de estas personas inspiradoras para permitirnos pensar que es posible una alteridad, que es posible ser un poco más nosotros mismos”, dice, dando en el blanco, la curadora de arte Marie-Anne Gilotaux en el prólogo del libro. Una aventura en la que vale la pena sumergirse.

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Más datos

Los Excéntricos (vol. 3): De Río a San Pablo. 320 páginas a color y tapa dura. Disponible en Buenos Aires a partir de mediados de junio. Se podrá adquirir directamente a través de los canales oficiales del proyecto en su Tienda Nube (losexcéntricoslibros.com) y también en espacios destacados como la tienda del Museo Malba y Casa Didot.