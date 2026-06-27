En La Lucila, visitamos una casa en tres niveles con un enorme muro-cortina y guiños a la arquitectura moderna

“Este mundo de diseñadores y decoradores que solo dibujan y pintan debe convertirse en un mundo de gente que construye”. La frase pertenece a Walter Gropius y fue incluida en el manifiesto de la Bauhaus, la influyente escuela de diseño alemana que el arquitecto fundó en 1919 para eliminar la brecha entre artistas y artesanos y promover un diseño simple, funcional y despojado de ornamentos, que rápidamente sentaría las bases del Movimiento Moderno.

El contrafrente de muro cortina es el original. Se revisó la estructura y se ajustaron algunas ventanas. Santiago Ciuffo

Cuando entró en esta casa por primera vez, la diseñadora de interiores Carla Barconte, fundadora de Estudio Plök, viajó a aquel siglo XX a través de las formas básicas, los volúmenes puros, los materiales industriales, el enorme muro-cortina, la ausencia de decoración innecesaria y una paleta neutra que solo incluía algunos acentos de color. Entonces entendió que debía asumir ese rol activo y responsable que proclamaban los modernos.

Carla Barconte, la diseñadora que estuvo detrás del proyecto y de la ejecución de esta reforma. Santiago Ciuffo

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Construir desde la continuidad

El desafío para Barconte fue respetar esa esencia que la conmovió, haciendo ajustes que se alinearan a la sobriedad arquitectónica y respetaran la propuesta material y cromática, incluso introduciendo piezas de mobiliario contemporáneo. Ser efectivamente alguien que construye, pero desde la continuidad.

La puerta de acceso ciega se abre a un mundo lleno de luz. Santiago Ciuffo

Para el paisajismo, el Estudio Plök convocó a Tomás Nadares, quien se animó a llevar los canteros desde el acceso hasta el interior, aprovechando que originalmente la losa se separaba de la medianera.

La casa plantea, de entrada, una conexión ininterrumpida con el verde Santiago Ciuffo

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“El primer gran pedido fue volver la casa segura para los chicos, porque el diseño original priorizaba el detalle arquitectónico, con rajas de luz, aberturas en la escalera y separaciones entre la losa y la medianera”, recuerda Barconte.

La separación entre la losa y la pared se cerró con una malla liviana que respeta el gesto inicial, también enfatizado con el cantero. Santiago Ciuffo

El largo pasillo conduce al jardín; girando levemente a la izquierda, están la cocina y el comedor, integrados.

La pileta está al lado de la isla de cocina. Santiago Ciuffo

Un playroom subterráneo

“Este espacio tuvo otro desafío no tan divertido: combatir la humedad interior que trasladaba la pileta, sin poder vaciarla, ya que la ventana había sido colocada a presión. Tras intentos fallidos con distintos productos, terminamos construyendo un doble muro con hendijas de respiración”, recuerda la diseñadora.

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Los muebles del subsuelo fueron diseñados y confeccionados por el Estudio. Almohadones (De Levie Casa). Alfombra rayada (Elementos Argentinos). Cuadro (Pared.art). Santiago Ciuffo

“El recorte de la pileta me recordó automáticamente a la obra del artista argentino Leandro Erlich, cuyas experiencias inmersivas exploran lo lúdico. Nos permitimos avanzar sobre esa base más osada y llevar color al mueble de la TV, algo que no sucede en el equipamiento del resto de la casa”.

Vista hacia el mueble que aloja la pantalla, diseño de Plök. Santiago Ciuffo

Cocina y comedor en planta baja

Detalle del rincón junto a la parrilla, con pared revestida en baldosas tipo vainilla. Santiago Ciuffo

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Los tensores que resguardan la escalera se pintaron de blanco como toda la estructura.

Sillas de comedor (Talleres Sustentables). Lámparas colgantes (Dimm Iluminación). Santiago Ciuffo

“Las lámparas elegidas para la cocina (un diseño original del danés Poul Henningsen para la marca Louis Poulsen) hacen eco de la arquitectura regulada por grillas y ritmos de líneas puras. Geometría simple y repetición modular”.

Porcelanato de gran formato (SBG). Heladera panelable y, sobre la isla con patas, campana cilíndrica. Santiago Ciuffo

Primer piso: living entre muros

El living mantuvo su tamaño y posición original: en el primer piso y con vistas elevadas al jardín. El volumen de aire y luz determinado por la escalera queda al descubierto en cada nivel.

El diseño de Estudio Plök para la biblioteca se escurre y pierde de vista hacia un pasillo. Santiago Ciuffo

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Mesas ratonas ‘Japón’, diseñadas por Estudio Plök y confeccionadas por Taller Ferro. Santiago Ciuffo

Los sillones ‘Wassily’, un diseño del húngaro Marcel Breuer, hacen otro guiño a la geometría esencial del modernismo Bauhaus que flechó a Carla Barconte.

Almohadones (De Levie Casa). Lámparas colgantes ‘Asia’, con estructura metálica y tejido de algodón y lycra (Fábrica de Luz). Santiago Ciuffo

La impactante verticalidad del estar entre muros-cortina se potenció con una enredadera que acompaña las ventanas de punta a punta, tensores esbeltos que encuadran (y protegen) el recorrido de la escalera y lámparas que cuelgan desde la triple altura, con un inicio casi difuso.

El sofá, el baúl y la biblioteca fueron diseñados por Estudio Plök. La madera elegida para todas las terminaciones fue petiribí. Santiago Ciuffo

Planos detallados: qué se hizo

• Se protegieron los huecos que había entre la losa y la medianera (algunos con estructura metálica, otros con hormigón); y también la escalera, con tensores metálicos.

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• Se destacó la profundidad del terreno con un cantero lateral que empieza en la calle y termina en el fondo del jardín, atravesando el interior de la casa.

• Se amplió la cocina hasta la medianera, donde antes existía un paso de servicio.

Planta por planta, la reforma en detalle. Santiago Ciuffo

• En el segundo nivel, construyeron dos cuartos en espejo, cada uno con su baño (antes, eran dos ambientes divididos por una puerta corrediza).

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• En el último piso se hizo una nueva master suite con un vestidor que empieza en el cuarto y continúa dentro del baño.

• Se domotizó la casa en su totalidad; eso incluyó el sistema de aire acondicionado central y la manipulación de cortinas sunscreen para compensar el ingreso del sol en verano.

Cuartos

El piso de madera existente quedó solo en la escalera; en el resto de los espacios, se reemplazó por porcelanato. Santiago Ciuffo

En el dormitorio principal, apliques en respaldo de cama (Fábrica de Luz). Almohadones (De Levie Casa). Santiago Ciuffo

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Cerramiento divisor (Svelta Line). Santiago Ciuffo

Se integró una parte del vestidor al baño a través de una isla central que sirve de apoyo y guardado para ambos sectores. Además, hilvana materiales: la madera oscura de los placares se repite en el fondo de cama y la mesada del mueble es la misma que la de las bachas.