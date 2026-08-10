Una casa en Bariloche se eleva para ganar las mejores vistas del Lago Gutiérrez

El proyecto de Alric-Galíndez responde al terreno y convierte el paisaje en el hilo conductor de la vivienda Inés Beato Vassolo 10 de agosto de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El trabajo con la geometría es un rasgo distintivo de cada proyecto de Alric-Galíndez, en particular, de los más de 40 que llevan construidos en Bariloche gracias a la coordinación aceitada entre sus sedes allí y en Buenos Aires. Es que sus diseños responden tanto al programa como al terreno, y los lotes en la Patagonia suelen traer consigo pendientes e irregularidades. Por eso, en esta casa de fin de semana en Arelauquen, hay una secuencia de ventanas en altura que no solo enfocan sino también reflejan el paisaje del cerro Catedral.

Construida por Hoqui Construcciones, la casa tiene un rampa metálica que conduce a los invitados desde el estacionamiento diario hasta la puerta principal. Gentileza: Gastón Schouabs

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“Suben en el frente para buscar el paisaje montañoso y evitar, al mismo tiempo, mirar hacia la calle. También aportan a la ventilación cruzada del interior, que está integrado y tiene doble altura”, explica el arquitecto Santiago Alric Ferre, fundador del Estudio con sus socios Carlos Galíndez, Luciano Capaccioli y Federico Lloveras, este último, instalado en la oficina del sur.

La arquitectura construye un eje visual que, desde el ingreso, dirige la mirada hacia el paisaje patagónico. Gentileza: Gastón Schouabs

El acceso, el living-comedor-cocina y los ambientes de encuentro social están en la planta alta, para disfrutar de las mejores vistas. ” — Santiago Alric Ferre, socio fundador de Alric-Galíndez, estudio a cargo del proyecto.

Cada recorte del gran ventanal funciona como un cuadro aislado del lago Gutiérrez y las montañas patagónicas. Gentileza: Gastón Schouabs

“En busca de una lectura continua, todo el interior se revistió en madera de ciprés, hierro y muebles de madera oscura o laqueados en negro”.

Los muebles responden a la dimensión del espacio, pero la decoración es austera: todo se apoya en la vista y los revestimientos. Gastón Schouabs

“En el sur aparece mucho el recurso del gavión, que son las jaulas metálicas que se usan para sostener piedras sueltas y contener laderas de montañas. La chimenea dialoga con esa figura y busca honrar el contexto y los recursos locales”.

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El Estudio no desaprovechó la oportunidad que brindan los techos para crear atmósfera, reforzar el concepto que une arquitectura y paisaje y, también, lucir la madera. Gastón Schouabs

Pegada a la puerta de entrada, una escalera conduce hacia la cota 0, donde están ubicados los dormitorios, excepto el principal, que se encuentra a la derecha del acceso, con paso camuflado tras el tabique de madera.

Los zócalos y la alzada se resolvieron igual: en acero inoxidable. La lámpara sobre la mesada de la cocina pasa desapercibida al mezclarse con el color de la alacena. Gentileza: Gastón Schouabs

El negro da profundidad al frente de cocina y hace que se pierda entre los tonos elegidos para la estructura y el interior.

Se aprovechó el ancho de la mesa del comedor para sumar dos comensales en cada cabecera. Gastón Schouabs

Seguido al comedor, hay un quincho exterior con parrilla, resguardado de los vientos en tres de sus laterales. “Se enmarca en la misma grilla estructural que el resto de la planta, dejando la posibilidad de sumar ventanas a futuro, si los dueños lo quisieran”.

Vista de toda la planta: espacio social integrado, quincho exterior y sala de TV con cerramiento transparente. Gastón Schouabs

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El proyecto de iluminación estuvo a cargo del arquitecto Arturo Peruzzotti. “Siempre le pedimos priorizar la calidez lumínica y que la luz salga de adentro hacia afuera. Es decir, que sea la propia construcción la que ilumine el entorno a través de sus grandes ventanales y no las luces exteriores”.

Cada parante de la estructura metálica lleva un aplique de luz, que ilumina indirectamente hacia el cielo raso. Gentileza: Gastón Schouabs

La vida social funciona toda en una misma planta, con una sala de TV apartada por un cerramiento de vidrio, pero conectada visualmente con el resto de los espacios. Gastón Schouabs

El contrafrente

“No es tan común hacer grandes galerías en las casas sureñas de fin de semana, ya que no tienen demasiado uso por las condiciones climáticas. Por eso, la alternativa fue crear un espacio semi-exterior en la planta alta”. Gentileza: Gastón Schouabs

La administración de Arelauquen exige respetar el dibujo original de los montes. En esa línea, el Estudio siempre prioriza una intervención mínima del paisaje. Gentileza: Gastón Schouabs

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Camino a los cuartos

La escalera hacia el sector privado. Gentileza: Gastón Schouabs

“Por pedido de los dueños, solo ubicamos la suite principal en el primer piso: querían poder disfrutar de la casa completa en un solo nivel cuando no están sus hijos”.

Los muebles y accesorios de los cuartos (luces, ventilador) hacen eco de los detalles negros de la planta principal. Gentileza: Gastón Schouabs

Proyectados sobre una misma línea horizontal, todos los cuartos tienen vistas al lago Gutiérrez, ubicado hacia el fondo del terreno.

Incluso en los baños se prioriza la iluminación cálida e indirecta. Gentileza: Gastón Schouabs

A excepción del techo, construido en chapa acanalada, el exterior está revestido en siding cementicio y tonalizado como madera oscura, para asegurar la durabilidad y el mantenimiento cero.

La elevación de la planta principal sobre la cota cero permitió generar un semicubierto para guardar los autos y la lancha. Gentileza: Gastón Schouabs

Las volumetrías rectas destacan, por contrapunto, los paisajes naturales. Gentileza: Gastón Schouabs

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