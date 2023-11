Marcella Rela plasmó en este multiespacio su más profunda convicción: crear ambientes que reflejen la personalidad del que lo vive y, donde sucedan cosas en la totalidad del volumen, no solo en el piso y en las paredes.

Los planos y dibujos que guiaron la reforma de esta casa chorizo son una suerte de radiografía de su dueña, Marcella Rela, que estuvo detrás de la obra. Es diseñadora gráfica, artista, escenógrafa, curadora y gestora cultural, aunque desde hace 26 años dedica la mayor parte de su tiempo al diseño de interiores.

Croquis del living hecho por Marcella Rela, mientras diseñaba los espacios del estudio. Gentileza: Marcella Rela

“Surgió sin habérmelo propuesto, a través de un cliente del ámbito del teatro que me contrató para renovar su casa en Barrio Parque”. Fue en 1997 cuando fundó el estudio MMR, y poco antes de la pandemia cuando le puso un sello más a la firma, construyendo este espacio multiuso en Villa Crespo, en el que trabaja, arma eventos sociales y exposiciones, recibe amigos y colegas artistas, hace shows en vivo y grabaciones y, a veces, se queda a dormir.

Marcella Rela hizo las esculturas colgantes en madera maciza inspirada en los torii, pórticos típicos del Japón medieval. La composición de paneles también es obra suya. Javier Picerno

"Mi mundo es ecléctico y, por lo tanto, también mi lugar. Aquí conviven el culto a la industria y a los talleres, propios del barrio de Villa Crespo, con el culto al refinamiento chino y japonés, países de cuyas tradiciones y estilos soy fanática." Marcella Rela, diseñadora, artista y escenógrafa

En hall, mesa-escultura de granito y paraíso macizo (Gustavo Dalinha). La estructura del sofá laqueado en rojo emula el que tenía el decorador Jean-Michel Frank en su estudio parisino. La mesa ratona, comprada en el Mercado de Pulgas, alguna vez estuvo en el taller de Marta Minujín. Javier Picerno

“El verde es uno de mis colores preferidos porque remite a lo natural y a la vida; tiene carácter y brillo propio. Al pertenecer al mundo del teatro, tiendo a inclinarme por paletas que generen estímulos”

Oriente, cerca

“Los clientes que me buscan quieren explorar el camino de lo no seriado, de lo distinto; ambientes que reflejen su intimidad y en los que sucedan cosas en la totalidad del volumen, no solo en el piso y en las paredes. Este proyecto es un ejemplo cabal de todo eso”. Aquí, los colores y el equipamiento contrastan y se complementan, gracias a un manejo exquisito de las paletas y una minuciosa curaduría de los muebles (la mayoría, comprados en anticuarios o fabricados a medida), que siempre remiten, en algún punto, a la cultura oriental, muy admirada por la diseñadora.

LIVING Ph en Villa crespo de Marcella Rela Javier Picerno

“En un lugar tan amplio, con techos que alcanzan los ocho metros, quien se queda a dormir podría sentirse desprotegido o demasiado expuesto a la luz. Las cortinas contrarrestan esas sensaciones: sectorizan, contienen y corrigen la acústica”.

Cuadros abstractos de las series “Blancos y negros” y “Anti-Corona” (Gustavo Dalinha). Lámpara de mesa (Ejército de Salvación). Sillones individuales (Casa The Stock). A la derecha, Marcella Rela en su taller de la planta alta. Javier Picerno

“El tendido eléctrico se dejó a la vista, montado sobre una cabriada, para evitar el uso de bandejas: no quería que el estudio pareciera un comercio ni un café”.

“Mi criterio de iluminación tiene dos alcances. Por un lado, una luz general en el techo o cielo raso; por el otro, una secuencia de lámparas puntuales y bajas, que delimitan usos y definen escenas: es un recurso muy utilizado en el arte dramático”

Alrededor de la mesa del comedor se colocaron las típicas sillas de jardín. Javier Picerno

Se aprovechó la luz cenital para generar una suerte de conservatorio victoriano, cuyo protagonismo realzan tanto la obra de Marcella como las lámparas chinas suspendidas a pocos centímetros de las plantas.

EN OBRA. La mitad de la propiedad se dejó ahuecada en la parte superior, para generar luz cenital. Gentileza: Marcella Rela

Una cama en el medio del salón

Croquis hecho por Marcella Rela, mientras diseñaba los espacios del estudio. Gentileza: Marcella Rela

“Los géneros a cuadros y a rayas son de la India y no ingleses, como se suele creer. Por eso los elegí: tienen que ver con la cultura oriental”

La cama de petiribí ‘Cairne’ lleva el apellido del cliente para quien Marcella diseñó el ejemplar original. Mesas de luz de álamo (Casa The Stock) iluminadas por fanales de fibra natural comprados en Tigre. Javier Picerno

“La cama de líneas japonesas se hizo a la antigua, sin tornillos. Hago todo a medida con carpinteros, aprovechando que en la Argentina se conservan los oficios. En comparación con países muy industrializados, aquí los diseñadores tenemos un terreno ideal”

Pegada, la cocina

Muebles en petiribí macizo. Artesanal, la tapa de la barra se hizo con tablones de araucaria recuperados y se revistió con chapas encontradas en la obra a las que se les aplicó convertidor de óxido. Alfombra de Seclantás (Artesanías Terito Guzmán). Javier Picerno

“Pensé la cocina como esos talleres donde los estantes están llenos de pinturas, frascos y herramientas. ¡Y me resulta práctico! Tener las especias y los utensilios a la vista me inspira a la hora de cocinar”

Rincón para invitados

Convertidos en lámparas, un antiguo macetero de hierro y dos canastos de rafia invertidos cuelgan cerca de la cama. Manta verde de lana de llama (Elementos Argentinos). Ventanales con aberturas de hierro recuperadas. Javier Picerno

Las dos camas que hay en la casa son especiales. La del cuarto que se conecta con la terraza se armó sobre una plataforma de madera maciza pensada para transformarse en escenario, si algún evento lo demanda

Mesa de luz hecha con piezas apiladas de madera recuperada (diseño Rela ejecutado por el carpintero Aldo Aquiles Viadana). También se usaron maderas de los encofrados armados en obra para montar los estantes del baño y el placard en el corredor frente a él. Javier Picerno

El lugar de trabajo y creatividad

Pese a que en el estudio se alojan muebles de distintos orígenes y tamaños, así como texturas y objetos decorativos diversos, la paleta de turquesas elegida y la esencia oriental de todos hace “que no se pateen entre sí”, según la diseñadora.“El subtono de azul viene de los monasterios tibetanos y de los sitios mongoles, por eso convive en armonía con los grabados japoneses, las lacas chinas y los banderines.”

Lámparas hechas con fanales (Sentido). Las mesas de petiribí y pino restauradas en el taller de Aldo Aquiles Viadana se acompañaron con sillas laqueadas en negro. Alfombra (Elementos Argentinos). Javier Picerno

“Continuando la línea industrial, en mi estudio dejé a la vista el aluminio de la lana de vidrio y la estructura del techo. No es un recurso acorde para un departamento clásico, pero sí suma en este barrio”

Los banderines (Marcella Rela) están inspirados en motivos botánicos de la flora nativa americana. Javier Picerno

Como buena escenógrafa, Marcella ama colgar objetos del techo para apropiarse de los volúmenes en su totalidad

Enmarcados en madera clara y colgados uno junto al otro, cuatro cuadros de la serie “Olhos de Agua”, de Gustavo Dalinha. Javier Picerno

“Lo primero que diseñé para este espacio fue una consola de seis metros de largo que le hiciera de ‘tierra’ a la obra de Gustavo Dalinha que, tan cerca de la terraza, siempre interpreté como ‘el cielo’”

¿Por qué no? Dentro de los baños, continúa la exhibición de obras de arte y de piezas lujosas como la lámpara vintage. Javier Picerno

La mesada de mármol, gruesa, y la lámpara de caireles impactan con su carácter sofisticado al entrar al baño de la planta alta

Afuera, más sorpresas

La terraza y la gran lucarna, en proceso. Gentileza: Marcella Rela

La dueña de casa proyectó una terraza de plantas exóticas de la mano de Gabriela Crespi. Actualmente, la paisajista Lula Köenig Schmidt está a cargo del cuidado de este espacio verde. Mesa central en madera y hierro (Aldo Aquiles Viadana). Lámpara colgante de aluminio (Beltram Iluminación). Las sillas de hierro estaban en la casa y fueron pintadas de blanco. Javier Picerno

Tal como se hizo en el comedor, otra mesa aparece en la terraza para exhibir bien las plantas y hacer pruebas de floración