Decoró una casa para una amiga y terminó mudándose ahí años después

“Nos mudamos acá un poco empujados por la oportunidad”, confiesa la decoradora Sol Larrosa. El gran disparador para irse a vivir a lo que, hasta hace unos meses, era la casa de una clienta y amiga fue la posibilidad de alquilar su loft en Villa Crespo a una empresa de Estados Unidos que buscaba un lugar para sus oficinas.

“Nos ofrecían un muy buen contrato, pero la única condición era que había que entregar la casa en quince días”, explica. Hace un tiempo que la idea de mudarse a una casa con jardín había cobrado fuerza en su casa, que se presentara esta oportunidad en el momento en que su amiga dejaba la casa que habían diseñado juntas fue la coincidencia que necesitaban para animarse a cambiar.

"Al principio me parecía muy raro irme a vivir a la casa de un clienta, pero después dije: ¿Por qué no? puedo cambiarle la onda y hacerla mía."

La primera ventaja a la hora de entrar a su nueva casa fue el conocimiento profundo que tenía del lugar. “Yo no sólo había decorado la casa, sino que había ido a verla antes de que la alquilen para darles mi opinión e incluso le había hecho el estudio de feng shui”, explica Larrosa.

Entendiendo que la mudanza tenía que hacerse en tiempo récord, el tener tan presente los ambientes, sus detalles y posibilidades fue fundamental incluso a la hora de definir qué se llevaban y qué no.

“Una de las primeras decisiones que tomamos fue que no íbamos a armar un comedor clásico. Preferimos usar ese espacio para una especie de ‘sala de juegos’ con el pool y ajedrez”

En el escritorio alfombra (the rug company) con sillas (La Feliz) a tono. Las cortinas son de Caro Deane.

“Cada familia tiene su dinámica y prioridades; no es lo mismo una casa con chicos chiquitos que una en la que todos son adolescentes y adultos”, reflexiona la dueña de casa

Lo dice comparando la casa que ella misma diseñó para sus amigos con cómo la pensó para su propia familia. Sin embargo, la reflexión aplica a ellos mismos, que pronto volverán a ser padres después de muchos años. Aunque no lo sabían al momento de firmar el contrato, la mudanza sí los encontró empezando a repensar sus propias dinámicas. “Nosotros estábamos más cerca de que los chicos se vayan de casa que de pensar en bebes”, confiesa.

Como la mayoría de las familias que se mudan a provincia, el gran anhelo de Sol y su familia era tener un jardín con parrilla y pileta para disfrutar de los días de sol. Entendiendo que la mayoría de las invitaciones iban a ser puertas afuera, decidieron dejar como único comedor para muchas personas el de la galería, que al estar comunicada con el living y la mesa de pool se integra con el área social.

“El espacio que hoy ocupa el living era el comedor. Aunque con los anteriores dueños lo habíamos respetado, en nuestro caso preferimos armar un living conectado al family y la galería”, explica Larrosa. Esa decisión de ubicarlo en el espacio más chico del living-comedor original significó resignar metros pero tener un mejor acceso al jardín y vista.

Sello indiscutido de Larrosa, su casa no sería suya si no estuviera llena de colores y estampas. En el dormitorio principal la diseñadora combinó una cama diseñada por ella y tapizada en un género de Pierre Frey con un edredón a rayas y cortinas en terciopelo.

“En mi terraza hice exactamente lo que desrecomiendo a mis clientes: compré el juego de mesa y sillas antes de mudarnos. Yo imaginaba que acá, igual que en mi casa anterior, íbamos a desayunar los dos en el cuarto, pero eso no pasó y todavía no las usamos”

En lenguaje adolescente, en el cuarto de uno de los chicos el empapelado de los Rolling Stones diseñado por Sol marca el tono.

“El cuarto del bebe fue otra de las cosas en las que me adelanté: todavía no se si lo usaremos ni como terminará siendo pero me dieron ganas de armarlo y empecé por definir los colores”