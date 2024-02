Un departamento en la planta baja de un edificio antiguo se renovó por completo gracias al trabajo de una arquitecta y una abogada amante de la decoración.

Conseguir un jardín en plena ciudad no es fácil; mucho menos, luminoso. Cuando la abogada Lala Castro Calvo fue a visitar la planta baja destruida que le ofrecían en Recoleta, ese enclave fue suficiente para enamorarla. Corría el año 2019: estaba volviendo al país con su hijo después de siete años en Bélgica y s uplan era vivir en algún alquiler temporario mientras buscaba un lugar para comprar. Ni el deterioro general y las humedades, ni la aparente oscuridad por ambientes cerrados y ventanas chicas lograron disuadirla.

La cocina abierta integrada fue uno de los grandes cambios, se ubico en donde antiguamente estaba el living. Santiago Ciuffo

"Tras vivir siete años en Bélgica, necesitaba volver a colores más latinos y vibrantes. Además, siempre había soñado con tener una cocina azul Klein, mi color favorito de toda la vida. Me transmite alegría y nunca me canso de verlo" Lala Castro Calvo, duela de casa

“Me enamoré de ese patio y enseguida me pareció que, si cambiaba algunas cosas y tiraba una pared, el departamento iba a dejar de ser oscuro”, asegura. Contra los consejos de todo su entorno, que no veía lo que ella veía ahí, llamó a la arquitecta María Strada y le pidió que la acompañara a visitarlo. “El departamento tenía muy buena luz para ser una planta baja y tenía además un patio espectacular”, cuenta la arquitecta. Aunque no fuera evidente, el sol directo en el patio y la orientación confirmaban las sospechas de la dueña de casa.

Cocina, comedor y living se integraron en una gran planta abierta con salida y vista al patio. Santiago Ciuffo

Qué se hizo

Se invirtió la planta para que el living comedor se comunicara con el patio por medio de puertas-ventana.

Se cambiaron las aberturas originales por puertas corredizas para integrar el patio y aprovechar su luz.

Se cambió de lugar la cocina para crear una gran planta abierta. La antigua dependencia se convirtió en toilette y lavadero.

Restauraron los pisos de pinotea originales y cambiaron los del patio.

Se hicieron placares en los dormitorios y muebles a medida en baños y cocina.

Patio protagonista

“El problema era que ni el living ni la cocina se comunicaban con el patio, que es justamente lo más lindo del departamento”, cuenta la Arq. María Strada. Así fue que se planteó un cambio radical en la planta que convirtió a ese jardín urbano en el centro de la escena. En el plano original, los dos cuartos tenían ventanas al patio, mientras que el living y la cocina estaban orientados al interior del edificio. “Vimos que si tirábamos abajo la pared que separaba uno de los dormitorios del living original podíamos lograr un gran ambiente donde convivan la cocina, el comedor y el living”, cuenta la arquitecta.

Con el paisajismo de Paz Bacigalupo, el patio se convirtió en una jungla urbana. Santiago Ciuffo

Al remplazar las ventanas por puertas corredizas se ganó mucha luz y se pudo integrar espacio interior y exterior. Como el living es un paso al patio, los muebles son pocos y muy bien elegidos: un banquito de hierro con forma de almohadón (Cúmulo) y un sillón con funda y almohadones de Luna Oks. “Representan todo lo que busco en un textil: son simples, modernos y conceptuales”, resume Lala.

Al mover al dormitorio, se pudo hacer un gran ambiente con salida al patio en el que conviven living, comedor y cocina. Santiago Ciuffo

A color

Otro rol fundamental lo ocupó el color, un punto que la dueña de casa marcó desde un principio. De los detalles en textiles a los revestimientos en baños y cocina, se rehuyó a la clásica paleta neutra que era la única opción en Bélgica.

En el dormitorio y el baño principal se apostó por el gris y el amarillo, una dupla que le encanta a la dueña de casa. Lámparas ‘Farola’ (La Feliz), una obra de Pola (Somos Yunta) y mesas de luz compradas en un remate. Santiago Ciuffo

“Voy coleccionando objetos que me reflejan, que me enamoran a primera vista, en particular, piezas de artistas y ceramistas locales. Necesito pocas cosas, pero bellas”

Para los baños, se eligieron calcáreos de Noi y azulejos brillantes de Buenos Aires Mosaicos. El mueble enchapado en petiribí es un diseño de Strada. Santiago Ciuffo

En el proyecto inicial, el segundo dormitorio iba a avanzar sobre el segundo patio, pero las reglas del edificio no lo permitieron. Entonces, potenciarlo fue cuestión de afilar más aun el ingenio

Construido donde originalmente estaba la cocina, en el dormitorio de su hijo se aprovechó cada centímetro. Sobre la cama se construyó un altillo en color verde, su favorito. El empapelado es de Picnic y la cama y escritorio de Ukelele. Santiago Ciuffo