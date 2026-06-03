Más camas, más ingenio: cuchetas estéticas para dormitorios compartidos

Mercedes Lombardo 3 de junio de 2026 06:04 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Ideales para dormitorios infantiles o de uso intensivo (casas de vacaciones, de fin de semana o de huéspedes), las camas en altura siguen siendo la solución más eficiente para economizar espacio. Lejos de los modelos tradicionales en los que la practicidad sacrificaba estética y confort, hoy las cuchetas son sinónimo de diseño y además de ahorrar espacio suman guardado, optimizan la circulación y aportan identidad.

El dormitorio de la hija de Patricio Lix y Celeste Bernardini, fundadores de La Feliz Magalí Saberian

¿A qué se debe el cambio? Hace un tiempo se las dejó de pensar como muebles aislados y pasaron a ser una parte fundamental del proyecto. Así es que aparecen soluciones en las que se aprovecha la altura, se libera superficie a nivel de piso y multiplican funciones: desde cajones o placares integrados hasta nichos con luz, estanterías o incluso configuraciones en “L” que permiten sumar una tercera cama.

Los materiales juegan un rol central. La madera —en versiones claras, teñidas o combinadas con laca— aporta calidez y resistencia, mientras que el hormigón o las estructuras de obra ofrecen soluciones robustas, de bajo mantenimiento, ideales para uso intensivo. A esto se suman detalles clave: escaleras más cómodas, barandas seguras y buena iluminación individual.

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Aprovechar en altura

Aprovechando la altura, esta cucheta se despega del piso y libera superficie mientras suma guardado en la base con cajones de buen tamaño. La estructura blanca aligera pero se combina con escalones de madera, más cómodos y cálidos que una escalera tradicional. Una solución compacta que ordena en pocos metros.

Cada metro está aprovechado al máximo como para que varias personas convivan cómodamente. Un ejemplo son las camas cuchetas, un clásico de las casas de vacaciones, que optimizan el uso del espacio. Santiago Ciuffo

Abierta y funcional

Liviana y luminosa, esta cucheta con detalles en madera logra sumar calidez sin recargar. Los nichos incorporados resuelven el apoyo cotidiano y evitan las mesas de luz, mientras que el diseño abierto permite que la luz circule y el espacio respire.

En obra, MLS Estudio proyectó y construyó las camas cuchetas, al igual que los placares. Magali Saberian

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“En la planta alta planificaron cuartos para los tres hijos, cada uno siguiendo sus gustos y las necesidades de la edad; todos tienen sectores de descanso y juego, escritorios, y cómodos espacios de guardado”, explican los arquitectos de MLS Estudio.

Medidas y claves de seguridad

¿Qué altura tienen las cuchetas?

Altura mínima entre colchón inferior y base superior: 85–100 cm

Distancia entre colchón superior y techo: idealmente mínimo 75–90 cm

Barandas

Altura mínima: 30 cm desde el colchón

Siempre firmes y sin espacios amplios

No hay dos sin tres

Aquí, la clásica cucheta se replantea en una disposición en “L” que suma una tercera cama sin saturar el ambiente. La mezcla de madera y superficies blancas equilibra solidez y calidez, mientras que los cajones inferiores absorben el guardado. Ideal para compartir sin resignar cierta independencia.

Las camas en L con barandas de paraíso son un diseño del Estudio Gerlach, realizado por El Círculo de las Vitaminas. Alfombra y acolchados (Ikea). Lámpara colgante de cartón labrado (Iluminación Agüero). Magali Saberian

Hicimos solo un cuarto para los chicos, así se amuchan cada vez que venimos de vacaciones. Queríamos fomentar un modo de compartir distinto del de todos los días. Si quieren privacidad, tienen una quinta enorme para desconectarse” — Gabriela Berardone, cantante lírica y dueña de casa

En un solo módulo

Más que una cama, una pieza integral: la estructura de madera organiza descanso y guardado en un mismo volumen. Estantes abiertos, barrales y apoyos reemplazan al placard tradicional, manteniendo todo a mano, mientras que la cama adicional suma flexibilidad sin complicar la distribución.

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Éste dormitorio está en la finca La Francia en Traslasierra. arquitecto Leandro Egido Hardoy y la dirección de obra a cargo del arquitecto Luis Heredia. Daniel Karp

“No es una casa de campo si no se pueden invitar amigos. Con el agregado de una litera de pared a pared, se evitó poner dos camas marineras, que tanto espacio toman, y a la vez contar con el lugar de guardado esencial”.” — Arq. Leandro Egido Hardoy

Como en un camarote

Cuando hay que alojar a muchos, concentrar es la clave. Esta solución tipo camarote reúne cuatro camas en un solo frente, con una estructura de madera continua que aporta unidad visual. La escalera central se comparte y los cajones inferiores resuelven el guardado sin dispersar muebles.

En las paredes laterales del garage, se hicieron nichos revestidos en pino reforestado para empotrar cuchetas bien diseñadas. La idea era tener lugar de sobra para que los chicos recibieran amigos. Greg Cox

“En el respaldo de cada cama instalamos una luz, pero también un enchufe para los cargadores. Esos pequeños detalles en los que hay que pensar cuando se tiene adolescentes”, dice la madre de tres y anfitriona de decenas en esta casa en Plettenberg Bay que reformó la arquitecta Tessa van Schaik.

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Robusto y a medida

Pensadas como parte de la arquitectura, estas cuchetas de hormigón priorizan resistencia y bajo mantenimiento. La estructura se completa con barandas metálicas livianas y nichos iluminados que reemplazan veladores, logrando un equilibrio entre estética contundente y funcionalidad práctica.

Las camas de obra tienen escalera y barandas de madera (ambos, De Otro Tiempo) y nichos individuales con enchufe y lámparas (Iluminación Castelar). Santiago Ciuffo

“En vacaciones, más es más y los cuartos de los chicos son para dormir“, asegura arquitecta Sol Galliano, responsable del proyecto junto con su colega, Lucía Rivolta.

Sobre esas premisas, se previó la mayor cantidad de plazas posibles: dos habitaciones infantiles con seis camas diseñadas de modo tal que no bloquean el espacio.

A cuatro plazas

Resueltas en una única línea, estas cuchetas diseñadas por el Arq. Eduardo Mazzinghi, del estudio Mazzinghi-Sánchez, se integran al ambiente casi como un revestimiento continuo. La estructura blanca acompaña la pared, la escalera inclinada mejora el acceso y los módulos inferiores mantienen el orden. Un recurso simple que libera el centro del cuarto para otros usos.

Camas cucheta optimizan los metros cuadrados en los cuartos de los nietos. Alfombra artesanal (Caucus Lab). Pompi Gutnisky

A la hora de subir

Mejor las escaleras inclinadas o con “escalones” (huella de 8–12 cm)

Cuidar que estén bien fijadas y que el material no sea resbalozo

La cama de arriba no se recomienda para menores de 6 años

Evitá ubicarlas pegadas a la ventana

Con historia

En esta casa en San Isidro, el material define la escena: la cucheta hecha en madera de demolición despliega vetas, tonos y marcas que suman carácter. La forma es simple, pero el tratamiento la vuelve protagonista, aportando textura y una identidad propia sin perder funcionalidad.