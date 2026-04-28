Este tres ambientes combina los ingredientes de una suite de hotel y un hogar lejos de casa

Diseñado como refugio citadino, este departamento equilibra practicidad de hotel e identidad familiar

LA NACION Gloria Montanaro Escuchar Nota

“Lo quiero llave en mano”, le indicó el cliente a la arquitecta Sara Plazibat, y agregó: “Quiero que cuando lo use mi papá se sienta como en su casa. Y que los dos dormitorios tengan identidades diferentes, pero el mismo confort de una suite de hotel”. Clarito.

Silla negra y sillón estilo Jeanneret en madera (Landmark). Banquito ‘Ronda’ (Par en Par). Maia Croizet

Bajo su liderazgo, estos 80m2 cerca de la Facultad de Medicina de la UBA se convirtieron en un cómodo nido de paso para una familia de Santiago del Estero que llega allí por temporadas, para estudiar o, simplemente, de paseo. Pero no tan rápido, porque Plazibat se encontró frente al departamento comprado en pozo totalmente desnudo y con grandes desafíos estructurales.

En un living angosto, se optó por el sillón modular (Helmut) de poca profundidad, pero gran confort. El escritorio de la biblioteca altera la modulación para crear un espacio de estudio o trabajo. Maia Croizet

El diseño de la biblioteca nació de un desafío geométrico: ocultar una mocheta y rectificar una pared en diagonal para devolverle la ortogonalidad al living.

El mueble de guardado en melamina ‘Scotch’ (Faplac) cumple una doble función: oculta un escobero y resuelve estéticamente el encuentro entre una viga y una mocheta. Piso (Patagonia Flooring). Maia Croizet

“Había muchas mochetas y falsas escuadras. Con la obra debíamos disimular encuentros y dar con respuestas funcionales a la necesidad de espacio de guardado”, recuerda. Por otro lado, el plano invertido obligó a crear un paisaje que invitara a mirar hacia adentro en los espacios sociales y a resaltar la favorecedora luz natural de los cuartos.

Para que seis comensales estén cómodos en la mesa de 1,60x0,80m (Marini Estudio), la clave es su diseño de patas bien al borde y chanfleadas. Sillas ‘Minga’ y ‘Almendra’ (Bull Bs As), unificadas con un mismo tapizado. Maia Croizet

Casi como un ritual de bienvenida, el mudroom ofrece un lugar de pausa para sentarse y organizar el calzado no bien se cruza la puerta y así mantener la armonía visual del living. Maia Croizet

Un gran mueble con puerta corrediza en melamina ‘Scotch’ (Faplac) que reúne coffee station y espacio para vajilla, mantelería y ropa de cama. Colgantes (CapsulaLamp) y espejo (Bonhomía Haus). Maia Croizet

Giro hacia el sector privado

El pasillo conduce al dormitorio destinado principalmente a las hijas, donde se adivina el dominio del verde para el interiorismo.

LIVING depto calle Junín Arq. Sara Plazibat Maia Croizet

El fondo verde intenso (que se suaviza en la ropa de cama) resalta el mobiliario, para que se luzca su estética moderna y personal.

Respaldar de tusor suspendido y mesas de luz flotantes a medida enchapadas en petiribí y (Cas a Cas) con apliques amurados (Paraná 201). Pared en ‘Verde Plantación’ (Alba). Enmarcada, foto de Maia Croizet. Maia Croizet

Cumpliendo con el pedido de camas grandes en cuartos angostos, se evitaron piezas robustas.

Sobre el muro revestido con melamina ‘Scotch’ (Faplac), una obra de Maia Croizet, elegida especialmente por su sintonía de color. Los espejos de piso a techo multiplican la luz y disimulan la profundidad del placard. Maia Croizet

En el cuarto principal una gran mocheta en el lateral derecho se integró al diseño generando un nuevo volumen en el lado opuesto donde se oculta un módulo para el guardado de ropa larga.