Este tres ambientes combina los ingredientes de una suite de hotel y un hogar lejos de casa

Diseñado como refugio citadino, este departamento equilibra practicidad de hotel e identidad familiar
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“Lo quiero llave en mano”, le indicó el cliente a la arquitecta Sara Plazibat, y agregó: “Quiero que cuando lo use mi papá se sienta como en su casa. Y que los dos dormitorios tengan identidades diferentes, pero el mismo confort de una suite de hotel”. Clarito.
Bajo su liderazgo, estos 80m2 cerca de la Facultad de Medicina de la UBA se convirtieron en un cómodo nido de paso para una familia de Santiago del Estero que llega allí por temporadas, para estudiar o, simplemente, de paseo. Pero no tan rápido, porque Plazibat se encontró frente al departamento comprado en pozo totalmente desnudo y con grandes desafíos estructurales.
El diseño de la biblioteca nació de un desafío geométrico: ocultar una mocheta y rectificar una pared en diagonal para devolverle la ortogonalidad al living.
“Había muchas mochetas y falsas escuadras. Con la obra debíamos disimular encuentros y dar con respuestas funcionales a la necesidad de espacio de guardado”, recuerda. Por otro lado, el plano invertido obligó a crear un paisaje que invitara a mirar hacia adentro en los espacios sociales y a resaltar la favorecedora luz natural de los cuartos.
Giro hacia el sector privado
El pasillo conduce al dormitorio destinado principalmente a las hijas, donde se adivina el dominio del verde para el interiorismo.
El fondo verde intenso (que se suaviza en la ropa de cama) resalta el mobiliario, para que se luzca su estética moderna y personal.
Cumpliendo con el pedido de camas grandes en cuartos angostos, se evitaron piezas robustas.
En el cuarto principal una gran mocheta en el lateral derecho se integró al diseño generando un nuevo volumen en el lado opuesto donde se oculta un módulo para el guardado de ropa larga.
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