Nueva vida: cómodas antiguas devenidas en vanitorys

Durante años, el vanitory se elegía casi exclusivamente por su practicidad. Sin embargo, la búsqueda de interiores más personales abrió la puerta a otra forma de pensarlos. Incorporar muebles con pasado, carácter y materiales nobles puede ayudarnos a transformar por completo el espacio y ahí es donde entran las cómodas antiguas, los aparadores y las consolas.
Es que hay algo que ofrecen estos muebles que es difícil de encontrar en los modelos fabricados en serie. Maderas macizas, tallas a mano, marqueterías, herrajes originales y proporciones generosas convierten a estas piezas en verdaderos protagonistas de cualquier ambiente.
Una combinación que funciona
Gran parte del atractivo de estos proyectos surge del contraste. Muebles centenarios conviven con bachas minimalistas, griferías modernas, espejos contemporáneos y revestimientos actuales. Lejos de generar tensión, la mezcla resulta en ambientes equilibrados donde cada elemento potencia al otro.
Más que una tendencia
Reutilizar muebles también implica una mirada sustentable. Recuperar una cómoda heredada o rescatar una pieza encontrada en una feria evita el descarte de materiales de gran calidad y prolonga la vida útil de objetos que fueron hechos para durar décadas.
Esta antigua cómoda, por ejemplo, conserva intacto su encanto original. Las vetas profundas de la madera, los herrajes envejecidos y las molduras talladas conviven con una bacha de líneas puras que actualiza el conjunto.
¿Cómo transformo mi cómoda en un vanitory?
Antes de elegir un mueble antiguo para el baño conviene verificar algunos aspectos:
- Comprobar que la estructura esté firme y libre de humedad.
- Revisar patas, uniones y cajones.
- Adaptar el interior para el paso de cañerías.
- Evaluar si necesita una tapa de mármol, piedra o madera protegida.
- Definir si la bacha será de apoyo o embutida.
- Mantener, siempre que sea posible, herrajes y detalles originales.
Un buen proyecto busca que el mueble conserve su identidad incluso después de la transformación.
¿Cómo restaurar y proteger la madera?
La humedad es el principal enemigo de cualquier mueble recuperado. Para garantizar su durabilidad, los especialistas recomiendan:
1. Limpieza profunda
Retirá ceras viejas, suciedad y restos de productos acumulados con el paso de los años.
2. Reparación
Reforzá las uniones flojas, reemplazá las piezas dañadas y tratá eventuales ataques de insectos antes de dar la terminación.
3. Lijado suave
Solo cuando sea necesario. Muchas veces la pátina original agrega valor y no conviene eliminarla por completo.
4. Sellado
Aplicá un fondo sellador o tapaporos para estabilizar la superficie y reducir la absorción de humedad.
5. Protección final
Las terminaciones más utilizadas en baños son:
- Hidrolaca poliuretánica al agua.
- Barniz poliuretánico mate o satinado.
- Laca poliuretánica de alta resistencia.
- Aceites específicos para ambientes húmedos (requieren más mantenimiento).
6. Mantenimiento
Secá inmediatamente las salpicaduras, evitá el agua estancada y renová la protección cuando la superficie empiece a perder brillo o impermeabilidad.
Convertir una cómoda antigua en vanitory es mucho más que una decisión estética. Es una forma de conservar objetos con historia, rescatar oficios y crear espacios únicos.
Calidez para equilibrar superficies frías
En baños dominados por revestimientos y sanitarios, la madera tiene la capacidad de volverlos más acogedores.
Lejos de ser una tarea compleja, en general, cuanto menos se intervega el diseño original, mejor. Una bacha de apoyo y una grifería contemporánea son suficientes para convertir un baño en un espacio memorable.
A otra escala
Fieles a su época, las cómodas y consolas antiguas suelen tener otra escala. En el caso de esta obra, la pieza original era tan grande que admitió una mesada para dos bachas y se convirtió en el corazón del baño.
El poder de una buena actualización
Aún cuando busquemos mantener la esencia, reciclar no siempre implica conservar el acabado original. En este caso, la cómoda adquiere una imagen más contemporánea de la mano de una pátina oscura y una tapa de mármol blanco. Los herrajes antiguos funcionan como un recordatorio de su historia y aportan contraste frente a las líneas modernas del ambiente.