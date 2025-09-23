Por qué la mesa Tulip es uno de los objetos más usados en decoración

Grande o chica, en ambientes minimalistas o clásicos, con sillas net o vintage: el emblema de la mesa redonda siglo XX no falla nunca

“La parte inferior de las sillas y mesas en un interior típico crean un ambiente feo, confuso y nada relajante. Lo que quise fue limpiar ese conventillo de patas”. Con esta cita bien documentada, el diseñador industrial Eero Saarinen (norteamericano, nacido en Finlandia, 1910-1961) explicó el origen de su serie ‘Tulip’, que incluye mesas, sillas y sillones. Pasa el tiempo y la seguimos amando.

El juego completo

El arquitecto Javier Goldenberg, socio de Estudio Hermanos Goldenberg, es un avezado buscador de antigüedades y junto con Ina, su mujer, que es diseñadora de moda y creadora de la firma de indumentaria House Dos, plantearon la ambientación tanto con reproducciones de muebles de diseño como con modelos originales que combinaron con obras de artistas jóvenes.

En el comedor diario, mesa, sillas y sillon 'Tulip' sobre una alfombra turquesa hecha a medida en pura lana (Design Carpets) Daniel Karp

Con la experiencia

“Esta mesa ‘Tulip’, que antes teníamos como de comedor principal, era de la abuela uruguaya de mi marido. Descubrí lo genial de las mesas redondas con el uso. Es la forma ideal para que no haya cabecera. Además, si se sienta un número impar de personas, no incomoda, como pasa en las rectangulares”, dijo la directora de Living, Mariana Kratochwil hablando sobre el comedor diario de su casa.

Las lámparas semiesféricas son una acompañante frecuente de las 'Tulip' Santiago Ciuffo

Tres versiones de clásicos combinados

Dentro de lo que alguna vez fue un conventillo de La Boca, la arquitecta María Carballo creó un loft integrado, cristalizando así el sueño de comprar (y diseñar) su propia casa. Para su pequeño comedor, tomó el blanco y la madera del mueble y el piso y los reiteró en una mesa ‘Tulip’ mini y sillas Thonet.

El detalle: la sencilla colgante roja, otro elemento liviano. Javier Picerno

Por otro lado, en casa de los dueños del prolífico Estudio Falco Arquitectos, la misma mesa con otro modelo de sillas Thonet se enmarca en un racionalismo de líneas netas que se amplifica sobre el blanco puro y atemporal.

Una mesa de estilo ‘Tulip’ con tapa de mármol Calacatta y sillas ‘Thonet’. Daniela Mac Adden

El detalle de las vetas que enriquece el modelo elegido por los dueños de casa. Daniela Mac Adden

Dos potencias

En Intervista, Curaduría de Objetos, su local a puertas cerradas en San Telmo, Fernanda Malvitano va más allá de ofrecer muebles y objetos vintage y de diseño: los agrupa en rincones ambientados para que podamos vislumbrar todas sus posibilidades.

Las sillas Cesca de Marcel Breuer junto a la mesa Tulip en un rincón cómodo, elegante y ligero, fácil de imaginar para pocos metros

Una genialidad

“Con este corredor convertimos un lugar de paso en uno de reunión, trabajo y también descanso. Además, es la principal salida a la terraza”, nos explicaba el arquitecto Tomás Magrane sobre su espacio de trabajo en casa. Para lograrlo, hizo ovalada su mesa ‘Tulip’.

La mesa Tulip de Saarinen se mandó a angostar para que no entorpeciera el paso. Se sumó la poltrona Eames junto a la puerta y frente a una TV medio camuflada en la biblioteca Javier Picerno

Con un poco de pop latino

“Le escapamos al color excesivo en la casa”, dicen los dueños, que prefirieron rodearse de una paleta de tonos tierra con mucho blanco, fibras naturales y los vivos verdes de las plantas de interior.

Alrededor de la mesa ‘Tulip’, sillón de ratán (ambos comprados por Mercado Libre) y sillas americanas (Soy Mi Casa). Idea de Justina Socas, la lámpara de canastos fue lo primero que mandaron a hacer. Magali Saberian

Una fórmula fabulosa

“Esta casa está hecha con mucho amor y, sobre todo, ingenio. Hay cosas de pulguerío, de casas de remates, muebles de la calle. Me encanta lo reciclado: partir de algo que aparentemente ya no sirve para darle utilidad y una nueva vida”, así definía su casa el periodista Mario Massaccesi. Si no la vieron completa, no se la pierdan (click acá).

Conectado con el living y con vista al patio arbolado, el comedor con mesa ‘Tulip’, sillas ‘Louis Ghost’ de Philippe Starck y lámpara estilo Sputnik es el lugar preferido de Mario para almorzar JONATHAN REICCHOLZ

“Un pendiente es hacer pulir el mármol de Carrara de la mesa, que se marca con todo lo que uno apoya. Pero tampoco me quita el sueño. A mí, las casas-museo, las casas donde todo es impecable, me aburren”.

El comedor está conectado con el living, pero la parte más iluminada. La eleccipon de las cortinas de gasa y las sillas transparentes aumenta la levedad general JONATHAN REICCHOLZ

Acompañar la onda

“El ventanal curvo de la cocina fue una de las cosas que más me gustaron de la casa. Con el tiempo, reemplazamos las aberturas de hierro por PVC, pero la vista del jardín sigue siendo la misma: maravillosa”, nos contaba la ceramista Caro Malbrán en un alto en el recorrido de su casa de Tigre.

Contra el ventanal curvo que da al patio, mesa ‘Tulip’ y sillas de polipropileno blanco para usar todos los días Santiago Ciuffo

¡En versión mini!

