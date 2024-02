Lucas Schiaffini es comunicador pero siempre tuvo mano verde. Hace tres años creó una tienda virtual en la que ofrecía una selección de plantas y macetas decorativas con envío a domicilio, así nació Leontina.

Leontina es el nombre de la abuela de Lucas Schiaffini, la madre emocional de la tienda que lleva su nombre. No solo fue ella una de las primeras personas que sembró en Lucas el amor por sus plantas, sino que fue su casa el primer invernadero y centro de operaciones de la tienda que su nieto bautizó con su nombre en el 2021.

Lucas (izquierda) junto a Matías Nozzi, ingeniero agrónomo. En 2023 decidió vender una parte a Grupo Abridor, donde además maneja la comunicación. Gentileza Grupo Abridor

“En ese momento yo era gerente de comunicaciones en una empresa, pero me encantaban las plantas y tenía algunas muy lindas que la gente siempre me comentaba”, cuenta Schiaffini. Parte del mérito estaba en el tiempo que dedicaba a pasear por viveros en busca de ejemplares únicos. “Ahí se me ocurrió que podía haber algo: porque veía que había muchas personas a las que les gustaban las plantas pero no lo suficiente como para ir a un vivero, comprarlas, dar con una linda maceta, trasplantar”, explica. Entonces la pregunta de qué pasaría si pudiera simplificar el proceso y hacer que llegaran listas a casa empezó a dar vueltas por su cabeza. Con algunas fotos de sus propias plantas y una tienda nube se lanzó a la primera prueba piloto. “¡Se vendieron todas rapidísmo!”, se acuerda.

Vivero boutique

La tienda de Leontina ubicada en Palermo fue la primera, abrió a principios de 2022. Gentileza Grupo Abridor

Aunque en su negocio se venden plantas, para Lucas Leontina no es un vivero. “Nosotros nos focalizamos en la experiencia de compra”, explica Lucas. Esa modalidad de compra por la cualquiera puede tenerla lista en su living o dormitorio en uno o dos días sin ninguna complicación. El otro gran diferencial está en la selección de especies, una curaduría cien por ciento enfocada en las plantas decorativas. Plantas de interiores, tropicales y tendencias ocupan una gran parte del catálogo de Leontina y muchos de sus clientes son arquitectos y decoradores que dan forma a su espacio.

Las palmeras areca, una de las clásicas por estos días. Gentileza Grupo Abridor

Familia extendida

Identificar un posible negocio con potencial no es fácil, pero mucho menos es llevarlo adelante. El primer paso de Lucas, una vez que vio lo rápido que se vendían sus plantas, fue comprar una camioneta y buscar un lugar donde ubicar las plantas. El segundo fue contratar dos personas: una que lo ayudara a preparar los pedidos y cuidar de las plantas y otra que los repartiera. “Empezamos con el espacio que había: la casa de mi abuela. El cuidado de las platas se repartía entre un empleado, mis viejos y yo”, cuenta Lucas.

Un ejemplar grande de una palmera Raphis en su maceta, ya en la casa de sus dueños. Gentileza Grupo Abridor

"La selección de plantas está bastante enfocada en las especies tropicales, muy en sintonía con la propuesta del Urban Jungle, un movimiento internacional que propone una vuelta a la vegetación selvática al interior de las casas" Lucas Schiaffini, fundador de Leontina

Strelitzias, monsteras, gomeros, ficus pandurata, pilea peperomiodes, palmeras raphi y arecas son algunas de las especies tropicales con las que Lucas cautivó a sus compradores. “Parte de esta selección viene de este movimiento famoso del urban jungle”, cuenta el emprendedor. Palancado o no por el fenómeno, el hecho es que en su primer aniversario Leontina inauguraba una primera tienda en Palermo, que un año más tarde fue secundada por otra en San Isidro. En junio de 2023, poco tiempo después de cumplir sus dos años, llegó la propuesta de asociarse a Grupo Abridor, un grupo de emprendimientos gastronómicos.

El frente de la primera tienda de Leontina. Gentileza Grupo Abridor

“Desde que empecé con este proyecto, Pedro Diaz Flores, uno de los socios del Grupo Abridor que además es mi amigo, se mostró interesado”, cuenta su fundador. Sin embargo, Lucas sabía que todavía no era momento de asociarse y recién en 2023 volvieron a retomarlo. Ahí sumaron a Matías Nozzi, ingeniero agrónomo, al proyecto y comenzaron una nueva etapa de la mano del primer proyecto no gastronómico del grupo que el último año tuvo más de 20 aperturas. A dos meses de abrir una tercera tienda en Nuñez, el experimento que Lucas demostró ser todo un éxito. Seguramente Leontina no se imagina lo que sembraba en su nieto cuando lo invitaba a plantar juntos.

Leontina, Almacén de Plantas: El Salvador 5510, Palermo; Suipacha 1700, San Isidro. Para compras online con envío: laleontina.com