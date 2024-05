Reformando un departamento de 1900, dos diseñadores crearon un ámbito donde les resulta placentero vivir y trabajar

Este edificio (que perdio su cúpula) fue proyectado por el arquitecto francés Robert Charles Tiphaine (autor de la Torre Saint del barrio de Once) y por Vicente Colmegna, pero lleva la firma de este último, ya que Tiphaine no validó su título y no podía firmar planos. Otras obras que hicieron en conjunto son el edificio de rentas de Callao y Santa Fe, donde funcionó la confitería El Águila, y el de Avenida de Mayo, donde se encuentra Los 36 Billares.

Javier Picerno