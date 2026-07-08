Materiales, circulación e identidad: la reforma de un departamento frente al Panteón de París

Paula Loughry 8 de julio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Lo que nos cautivó de inmediato fue la ubicación del departamento –casi suspendido sobre la ciudad– con sus vistas excepcionales de los techos de París. Eso, sus generosas dimensiones y la luz natural”, asegura el interiorista Rudy Guénaire. Ubicado en el penúltimo piso de un edificio de la década de 1920 en el corazón del Barrio Latino, el departamento contaba con un potencial excepcional pero necesitaba una reforma integral.

Mesa baja de mármol y peral (Rudy Guénaire). Sillón ‘Esther’, reedición de Esther Hess (ADRET). Alfombra de Charles Zana. Obra ‘Rose from Douglas’, de Peter Marcasiano. Ludovic Balay

El proyecto se desarrolló en torno a la idea de generar un diálogo entre distintas épocas sin privilegiar ninguna en particular. Queríamos crear una atmósfera atemporal, casi cinematográfica. Nuestro principal objetivo era transmitir sensación de suavidad, calma y misterio.” — Rudy Guénaire, diseñador de interiores y fundador de Nightflight Studio

Profesional perfecto para la tarea, Rudy Guénaire, fundador de Nightflight Studio y diseñador del momento en París, fue el elegido por la familia para interpretar su deseo y transformarlo en este espacio lleno de identidad.

La mesa ratona diseñada por Guénaire acompaña la forma zigzagueante del sillón. Ludovic Balay

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En varios niveles

“Trabajamos en distintos niveles: lo primero fue mejorar la circulación para así potenciar las vistas”, cuenta Guénaire. Una vez solucionado ese punto, se hizo una selección de materiales de lo más cuidada; uno de los rasgos distintivos del proyecto.

Sobre la alfombra ‘Houng’ de Studio KO se destaca el chaise longue ‘Sandows’, una reedición del diseño de René Herbst. Ludovic Balay

“Los clientes son muy sensibles a los detalles y la calidad de los materiales. Querían conservar la sensación de un hogar cálido y con confort, pero con toques de modernidad”.

Una biblioteca empotrada, con estantes oscuros, exhibe distintas esculturas contemporáneas. Ludovic Balay

La propuesta de Guénaire se apoyó entonces en una combinación de referencias al Art Déco, el Movimiento Moderno y diseño contemporáneo. El resultado es un diálogo armónico entre el legado del edificio y una mirada actual.

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El interiorista francés Rudy Guénaire, conocido por diseñar espacios sencillos, luminosos y con mucha identidad. Ludovic Balay

Juego de opuestos

En la cocina predomina el acero inoxidable y los tonos blancos. Mesada ‘Masu’, de Garnier et Linker. Ludovic Balay

“Prestamos particular atención a la selección de materiales: combinamos acero inoxidable y vidrio artesanal con otros materiales más cálidos, como tablones de roble, madera y textiles suaves”, explica Guénaire.

La doble puerta al dormitorio, de aluminio y vidrio artesanal tiene claras reminiscencias art decó. Ludovic Balay

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“La idea era diseñar un interior que pareciera haber existido siempre, sin pertenecer a una época específica, moldeado por la luz, los materiales y las líneas sensuales del mobiliario”.

Dosis de carácter

“La paleta se construyó en torno a una base suave y luminosa de tonos marfil, crema y beige”, explica el diseñador.

Alfombra ‘Josef’ de Studio KO. Par de antorchas ‘Faux-pas’ de Peter Grosshauser y Herwig Huber. Ludovic Balay

Sobre una base neutra, el roble, la raíz de amboyna y el cerezo americano suman textura, calidez y una riqueza material que se percibe sin imponerse.

En el dormitorio predominan los colores claros y la madera veteada. El cubrecama de terciopelo es de Sabina Fay Braxton (Jules et Jim). Ludovic Balay

“Introdujimos acentos más marcados mediante acero inoxidable y mármol negro”, explica. Ese contrapunto aparece en detalles puntuales del dormitorio, donde aporta profundidad y un sutil acento contemporáneo.

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Sobre la mesa de luz, diseñada por Rudy Guénaire, se apoyó un bastón ceremonial Akau Tau y un remo ceremonial polinesio. Ludovic Balay

Frente a la cama, dos grandes nichos funcionan como lugar de guardado y exhibición de distintas piezas de arte.

Panel ceremonial de Papúa Nueva Guinea; estatuilla y máscara de Galerie Lucas Ratton. Cerámicas ‘Nouvelle Afrique’ y ‘Signal’, de Cocktail (Galerie Romain Morandi). Ludovic Balay

La magia de los detalles

En los baños, el color aparece de manera precisa y estratégica. Cada baño desarrolla su propia identidad a partir de un material dominante y todos funcionan como pequeñas sorpresas dentro del recorrido de la casa.

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Un cuadro de Peter Marcasiano (DS Galerie) dialoga con el onix del banco. Son los únicos detalles de color sobre una base beige perfectamente calculada. Ludovic Balay

“El ónix iraní desempeña un papel fundamental en el proyecto: elegimos una variedad de color azul laguna para el baño principal y una en tono rosa pastel para el baño de los chicos. Creo que logramos un interior de carácter casi surrealista y poético”.

Interiores a medida

Diseñada como vivienda principal para una familia de cuatro integrantes, los dueños fueron claros desde un comienzo: querían un departamento diferente; que sorprendiera desde sus elecciones de diseño, pero también que fuese cálido y compatible con las exigencias de su vida familiar.

Silla 'Hamletmachine', de Robert Wilson, presentada por Galerie Ketabi Bourdet. Sobre la banqueta, un cofrecito de Mithé Espelt. Ludovic Balay

Ese difícil equilibrio se encontró en muchos casos en el diseño de mobiliario a medida, que además refuerza el diálogo entre la arquitectura y el interiorismo.

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Sobre el respaldo una lámpara ‘Loft’ de Louise Roe. Ludovic Balay

Ese mobiliario a medida permite respuestas únicas, como la de este dormitorio, cuyo respaldo de cama es también un escritorio.

Silla ‘Romántica’, de Philippe Starck. El rincón se aprovechó con estantes empotrados donde se lucen pequeñas esculturas de Tailandia, Irán y Nepal. Ludovic Balay

“Queríamos crear una atmósfera que se sintiera cinematográfica. A pesar de la sofisticación, nuestro objetivo era evocar una sensación de suavidad, calma y misterio”, concluye Guénaire.

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