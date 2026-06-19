Se jugaron a fondo e hicieron fantásticos quinchos en la terraza

20 de junio de 2026 00:01 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Depositarios de las asociaciones más felices, hace tiempo que los quinchos hacen mucho más que alojar asados. Hoy pueden ser refugio creativo o de trabajo durante la semana y, cuando incluyen la tele, seguramente serán el lugar para ver los partidos. Sobre todo en estos días de fútbol ininterrumpido. Estos cuatro de casas que visitamos tienen un un plus increíble: están en la terraza.

Otra dimensión

La interiorista Rosa Benedit asumió la tarea de acompañar a una joven familia en el pasaje de su primer departamento a un piso con terraza. “Queríamos que este nivel diera la sensación de vacaciones, en contraste con la elegancia de las áreas sociales de abajo”, nos explicó.

Lujo entre rascacielos. Pompi Gutnisky

Para mitigar el aspecto frío de la construcción, usaron el color borravino, que combina fantásticamente con el verde de las plantas.

Para los almuerzos a resguardo del viento, se equipó el interior con una mesa de comedor, sillas de teca modelo ‘Navi’ (Coin Vert) y dúo de colgantes metálicos con pantalla de algodón natural (Cápsula Lamp). Pompi Gutnisky

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Como en el interior los ventanales dejaban poca superficie para intervenir, el cielorraso se cubrió con tela y se le aplicó un dibujo de varillas que corta y da ritmo.

Alfombra (Reina) y sillón de caña (Puerto de Frutos, Tigre). Poltronas ‘Forastero’ (Marini Estudio). Farol de piso hecho a mano (Rosa Benedit). Lámpara colgante trenzada (Desde Asia). Óleo de Juan Pablo Renzi. Pompi Gutnisky

“Usamos textiles, trenzados, cañas, fibras naturales... Como si fuera un hotel en Bali”.

A la izquierda, sobre la abertura, un rectángulo de azulejos bordó le da brillo a la pared texturada. Mesa baja de chapa (Aika) Pompi Gutnisky

La malla de chapa perforada con efecto óxido filtra el panorama de cables sin recurrir a una pared. Pompi Gutnisky

Bien arriba

Cuando se mudaron de Zona Norte a Palermo Chico, una familia argentino-brasileña le encomendó el diseño interior de su espectacular piso a Cali Herrera, aclarando que buscaban mantener el estilo de vida de una casa. De ahí el imponente quincho urbano para 14 comensales con parrilla, disco a gas y horno pizzero.

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Amplio y bien ambientado, el espacio exterior tiene sillones de lapacho, almohadones de lona (Estudio Cali Herrera) y macetas esmaltadas (Coin Vert). El cantero ondulante, un guiño a las veredas de Copacabana. Javier Picerno

Desde el quincho, vista de la terraza y, más allá, un dormitorio con frente vidriado cuya privacidad protegen los árboles en maceta. Javier Picerno

Las vetas del mármol (De Stefano) que reviste la barra aportan textura y singularidad al espacio destinado a reunir a la familia. Un frente de chapa pintada disimula la parrilla. Javier Picerno

El gusto de la dueña de casa por las piedras naturales se plasmó en una selección de mármoles cuya aplicación más notable se ve en esta barra.

Mesa con tapa laqueada y estructura de hierro (Estudio Cali Herrera). Trío de lámparas ‘Capriccio’ (Perfecta Iluminación). Javier Picerno

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Asados en la cima de Belgrano

Este dúplex ofrecía todo lo que los dueños de casa imaginaban, incluyendo un quinchazo que gozó de la reforma y el interiorismo del Estudio Licia Falicoff.

Un banco de carpintero comprado en un anticuario aloja la leña y sirve de apoyo para los condimentos. La parrilla ya estaba, solo fue pintada. Daniel Karp

Mesa (Paul French Gallery) con sillas de petiribí y funda de tussor (Good Luck Casa). Lámparas (Landmark). Persianas americanas de madera (Riel Americano). Vajillero (Licia Falicoff). Daniel Karp

El quincho está totalmente equipado con una estética que se trasladó a la terraza. Todo está hilvanado por un diseño de interiores que mantiene el tono contemporáneo.

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Lámparas colgantes (Landmark). Daniel Karp

Subir el jacuzzi hasta el piso 20 fue todo un desafío logístico. Antes de instalarlo, reforzaron la terraza con malla metálica y aislación hidrófuga. El agua de lluvia desagota por debajo del deck de incienso envejecido (Estudio Licia Falicoff).

Mesa y sillas (Paul French Gallery), macetas (Bio Verde), mini piscina (White Bahamas). Instalaron dos toldos desplegables, de dos brazos cada uno (Tolder). Daniel Karp

Una opción más tranqui

Aprovechar la terraza con parrilla que los dueños de casa usaban poco (una pena, teniendo una figurita tan difícil de conseguir en la trama porteña) fue una de las operaciones principales que guiaron a las arquitectas Camila Btesh y Leila Matzkin, socias en Noma Estudio, en la reforma de este PH en Chacarita.

ANTES. El piso era poroso y se manchaba con facilidad; fue reemplazado por uno de mosaico granítico. Gentileza: Bruto Studio

“Tan importante era la necesidad de darle más entidad a la terraza, que el piso de mosaico rosado fue lo primero que se compró. Estaba elegido incluso antes de comenzar la obra, y fue lo que guió la paleta del resto de los ambientes", recuerdan las arquitectas.

DESPUÉS con nuevos pisos (Molstrasio) y colores.

Las plantas fueron las mimadas de la obra y se mantuvieron bajo el resguardo de todos los gremios, que se encargaron de regarlas y protegerlas del polvo y de los escombros. Cuando terminaron los arreglos, Paula, la paisajista detrás del estudio Plantario, ayudó a poner a punto las más sufridas para que recuperasen su porte anterior.

La cubierta de vidrio repartido se usó tanto para el sector de parrilla como para el toilette y para un tramo de la cocina. Gentileza: Bruto Studio

“Hablando estrictamente de la función, el sector de la parrilla es súper versátil: al abrirse de par en par, permite trasladar la mesa grande a la cocina en caso de que haga frío o el tiempo no acompañe”. Todo práctico y bien pensado.

A la parrilla se le hizo un excelente lugar de guardado en un verde muy fresco que también se llevó al antiguo verde de chapa que está enfrente. Gentileza: Bruto Studio

La escalera conduce a una parte del techo transitable, que permite acceder al tanque de agua y facilita la limpieza de los vidrios.