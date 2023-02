Segunda edición: Te presentamos a los expositores de la muestra de interiorismo y deco Experiencia Living

La feria curada por la revista Living abrirá sus puertas el 30 de marzo al 30 de abril en Distrito Quartier, Retiro.

Inés Marini Revista LIVING

Parece mentira que, en poco más de un mes, se estén abriendo las puertas de la segunda edición de Experiencia Living en Distrito Quartier. El objetivo diferencial de esta muestra es presentarle al público la ambientación de departamentos completos pensados para habitantes que, no por ficticios son irreales. Todo lo contrario: mostrar criterios de una realidad funcional pero inspiradora es la tarea de los profesionales que convocamos y que hoy les presentamos formalmente.

Por la vuelta

“Nos entusiasma la libertad creativa que nos permite esta muestra. Nos hace acordar un poco a la facultad el ser nosotras las guías del proceso”, reconocen las arquitectas Camila Castillo y Joy Zimmerman, de Ideï Arquitectura. A la izquierda, Gaby Orlando. Eliana Paterenostro

Entre los participantes, tenemos la enorme alegría de contar con varios “reincidentes”: el estudio de interiorismo C’est Moi Deco, de Gaby López Monzón; Ideï Arquitectura, de Joy Zimmerman y Camila Castillo; Kuperdesign, de las arquitectas Laura Kalmus y Samantha Kuperschmit, MADO Studio, de Mariana Amoroso y Dolores Morita, Gaby Orlando y la arquitecta Julieta Saramaga. Que hayan decidido ser de la partida nuevamente confirma que la primera Experiencia resultó un éxito, y también nos recuerda nuestro agradecimiento por jugarse a empezar un nuevo camino con nosotros.

“Las expos son momentos fantásticos para probar nuevos diseños y proveedores”, dicen las arquitectas Laura Kalmus y Samantha Kuperschmit del estudio Kuperdesign. A la derecha, las arquitectas Julia Saramaga y Alejandra Roteta harán el espacio de Patagonia Flooring. Eliana Paterenostro

“Vuelvo a Experiencia Living porque en 2022 viví algo muy lindo con el público: noté un mayor conocimiento del diseño, lo que me pone una vara más alta. Y a mí me gustan los desafíos”, nos explicaba Gaby López Monzón. “La gente se interesa por saber de dónde surgen las ideas: no solo para reproducirlas, sino porque valora una propuesta distinta. Me gustó estar presente para dar esas respuestas; el concepto de ‘la revista Living en vivo’, como dice Mariana [Kratochwil]”.

Dolores Morita y Mariana Amoroso, de MADO Estudio. A la derecha, Gaby López Monzón, de C'est Moi Deco. Eliana Paterenostro

Dolores Morita y Mariana Amoroso quisieron repetir una vivencia que las enriqueció en lo personal y en lo profesional. “El grupo que se armó fue increíble: la solidaridad, el espíritu, la energía colectiva. ¡Y nosotras terminamos armando una sociedad! Ya nos conocíamos, pero no es poco ver que funcionás bien con otra persona mientras llevás a cabo un proyecto con tanta presión de todo tipo. Ahora nos entusiasma volver a ponernos a prueba en un entorno distinto y demostrar nuestra versatilidad”, concluyen.

En Distrito Quartier, todo es movimiento y creación por estos días. Eliana Paterenostro

Nuevas incorporaciones

“Nos interesó la convocatoria porque vino de la revista Living, una marca de muchos años de trayectoria con la que nos sentimos identificadas”, reconocen desde el estudio Larralde-Spelzini. “Compartimos la visión de preferir casas estéticas pero funcionales y vivibles, a la medida quienes las habitan”.

Leticia Rocco, de Estudio 11.11. A la derecha, Cecilia Larralde y Marcela Spelzini, fundadoras del estudio Larralde-Spelzini. Eliana Paternostro

"El público de Experiencia Living tiene el mismo perfil que nuestro Estudio. Es un canal inmejorable para amplificar lo que hacemos." Leticia Rocco, de Estudio 11.11

Carolina Tencaioli y Leandro Abate, de Línea Neta. A la derecha, los arquitectos Josefina Tognola y Nicolás Illanes, GRUPO (A)2 + Estudio MP Workplaces.

“Como arquitecta, soy visitante obligada de todas las muestras de diseño, con las cuales no necesariamente comulgo. El año pasado, cuando visité Experiencia Living en San Isidro, sentí que estaba dentro de uno de esos espacios cálidos, funcionales y vivibles típicos de la revista Living, que son también los que me dedico a hacer. Ahí me dije: si se vuelve a hacer, yo quiero estar”, recuerda Cecilia Fidanza. “Me gustó saber que mi reacción está en total sintonía con uno de los ‘mantras’ de la directora de la revista al guiarnos en la sensación que deberían despertar en el público nuestros departamentos: ‘Acá yo viviría’”.

“Me gusta que la Experiencia incluya música y gastronomía. Cuando fui como espectadora, lo disfruté muchísimo”, comparte Cecilia Fidanza. A la derecha, Rob Ortiz. Eliana Paterenostro

Por su parte, Rob Ortiz comparte que lo que lo motivó a sumarse fue la certeza de una buena repercusión. “Mi carrera tomó muchísimo impulso desde que mis trabajos empezaron a salir publicados en la revista, es innegable. También pesó la recomendación de muchos colegas que participaron en la primera edición. Pero el factor determinante, como no podía ser de otro modo, fue la vivencia. “Haber visitado Experiencia Living 2022 me convenció de su potencia y actualidad. Vi algo nuevo. Implica más esfuerzo proponer algo terrenal e integral, pero te conecta con nuevos clientes. Porque podés mostrar mucho mejor la impronta de tu estudio al trabajar para ese cliente ideal que somos nosotros mismos”.

Jimena Caprile y Ángeles Bradley, del estudio Olivia D. A la derecha, Rocío y Natalia Brunet, de Vint Market. Eliana Paterenostro

Los arquitectos Martín Ivo Drlje Kordich y Sara Plazibat, de M1 Arquitectura. Eliana Paterenostro

"Nos interesó mucho participar en Experiencia Living por el lugar donde se llevará a cabo. Representa una apuesta nueva en Buenos Aires. Me interesa todo lo que es la recuperación la vida en la ciudad." Arq. Martín Ivo Drlje Kordich, de M1 Arquitectura

Grandes trayectorias

Este año, nos honran con su participación dos leyendas del interiorismo argentino: Cecilia James, creadora de Desde Asia, y Carlos Galli, del estudio de arquitectura e interiorismo La Compañía. De bajo perfil, ambos pusieron por sobre cualquier protagonismo a sus marcas, que influenciaron el gusto de generaciones y son referencia de calidad y elegancia. Les preguntamos por qué salieron de su zona de confort para ponerse al trote y armar nada menos que un departamento para Experiencia Living.

Los expositores ya empezaron a trabajar en sus espacios. Eliana Paterenostro

“Con Willy Troglia, mi compañero de fórmula en Experiencia Living, somos amigos desde hace años. Como tenemos una enorme afinidad estética, muchos de sus clientes compran diseño de La Compañía, además de que estamos concretando varios proyectos juntos. En este caso, presentamos uno que busca salir de la tendencia, y creo que nos salió bien”, nos contaba Carlos Galli. “En lo personal, hasta el día de hoy me sigue encantando hacer nuestras vidrieras sobre la calle Arenales. El que no haya un cliente me permite volar más; lo mismo ocurre en una muestra. Nunca voy a dejar de trabajar. Es una energía que, si no, no sé dónde pondría”, sonríe.

Carlos Galli y Willy Troglia, juntos en Experiencia Living. Cecilia James, creadora de Desde Asia, también será de la partida. Eliana Paterenostro

“Soy pionera en eso de recorrer Oriente para traer lo más bello y lo más característico de cada lugar a nuestro país: siempre traté de generar espacios en los que la gente se relacionara con culturas diferentes a la nuestra”, nos cuenta Cecilia James. Después de la pandemia, decidí sumar proyectos distintos, como conciertos en nuestro amplio local de Desde Asia o idear ambientaciones para eventos. Entonces, la propuesta de unirme a Experiencia Living llegó en un momento propicio. Tenemos, nada más y nada menos, que la posibilidad de mostrarle a una enorme cantidad de público la magia de las piezas de Desde Asia ligadas al concepto contemporáneo de mezcla. Es un desafío apasionante”, dice con entusiasmo contagioso.

Tic, tac

¡Cada vez falta menos para volver a vernos! Mientras tanto, estamos preparándonos para empezar a mostrarles, en marzo, obras de los expositores de Experiencia Living en nuestro espacio online dentro de lanacion.com y, también, a través de nuestras redes sociales. Todos ellos han salido publicados en las páginas de la revista Living, algo alineado con la propuesta de autenticidad de esta nueva Experiencia: espacios reales, personas reales, relaciones reales.

Gaby Orlando, en plena elección de su tono Colorín. “El año pasado se generó un ambiente de compañerismo increíble con los sponsors, La Nación y entre colegas. Por no hablar de la exposición que tuvimos en todas las plataformas. Vuelvo feliz”. Eliana Paterenostro