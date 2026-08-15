Un pueblo en Córdoba con acento inglés

Un recorrido entre sierras y arquitectura con acento inglés y un encanto que se resiste al paso del tiempo
Hay pueblos que parecen haber encontrado una manera elegante de eludir la prisa; La Cumbre es uno de ellos. Entre casonas de piedra, galerías generosas, techos inclinados, jardines centenarios y calles arboladas que invitan a caminar sin destino, este rincón de las sierras cordobesas conserva una identidad tan marcada como seductora: una mezcla singular de espíritu serrano, nostalgia elegante y una herencia anglo que todavía se respira en muchos de sus rincones.
Durante las décadas de 1930 y 1940, familias inglesas y escocesas eligieron estas alturas para construir residencias de veraneo, hoteles y clubes que dejaron una impronta arquitectónica inconfundible.
Todavía hoy sobreviven casas de inspiración inglesa, chimeneas de piedra, fachadas cubiertas de hiedra y jardines diseñados bajo una idea muy británica del paisaje: una naturaleza cuidadosamente domesticada aunque siempre dispuesta a insinuar lo contrario.
En La Cumbre, la vida de pueblo no es una postal congelada ni una tendencia pasajera: es una elección cotidiana que sus habitantes defienden con orgullo.
Acá se camina más de lo que se maneja, se conversa sin mirar el reloj y todavía sobreviven esos comercios donde comprar algo implica, inevitablemente, intercambiar unas palabras. Un lujo contemporáneo que sigue formando parte de la rutina.
Dormir en otra época, pero con wi-fi
Lo que alguna vez fue una tradicional posada de los años 40, hoy renació en tres casas independientes: Red House, Blue House y Yellow House. El proyecto de Casa Ballantine conserva intacto el encanto original de la propiedad, aunque actualizó sus interiores con una puesta impecable.
Piedra, madera, detalles cuidados y una estética con guiños británicos construyen una atmósfera que invita a bajar el ritmo apenas se cruzan las puertas.
Hay algo de viaje en el tiempo que se mantiene en Casa Ballantine, aunque afortunadamente sin renunciar al agua caliente perfecta ni a las comodidades actuales.
La ubicación suma otro atractivo: desde aquí, la experiencia de pueblo se vive de verdad. Se puede salir a caminar, recorrer negocios, ir a cenar o tomar un café sin necesidad de usar el auto.
Porque en La Cumbre, como en ciertas aldeas inglesas que inspiraron más de una novela, el paseo sigue siendo un plan en sí mismo.
Las sierras en primera fila
Visitar La Cumbre y quedarse únicamente en el casco urbano sería perderse una parte fundamental del paisaje. Para entender la dimensión de estas sierras hay que subirlas.
En Puesto El Quince, la experiencia combina cabalgatas, vaqueanos, gastronomía criolla y vistas que se despliegan hasta donde alcanza la mirada. Cuando se está a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, los colores cambian con las estaciones, con las horas y hasta con el humor del cielo serrano.
La cabalgata permite recorrer un territorio donde el silencio todavía tiene protagonismo y donde los horizontes parecen multiplicarse en todas direcciones. Como suele ocurrir con los grandes paisajes, las fotografías ayudan, pero nunca alcanzan.
El arte de encontrar lo que no se estaba buscando
Hay lugares que obligan a entrar con tiempo y salir sin planes. El Sótano del Toboso pertenece a esa categoría.
Un enorme local especializado en muebles, objetos y piezas con historia invita a los visitantes a sumergirse en este mundo de objetos únicos. Los cuatro hermanos que hoy lo gestionan continuaron el legado familiar y transformaron el espacio en una verdadera institución para decoradores, interioristas, coleccionistas y curiosos.
Entre vitrinas, aparadores, mostradores, lámparas, herrajes y objetos imposibles de clasificar, cada recorrido se parece un poco a una búsqueda del tesoro.
Algunos llegan por un mueble específico, otros simplemente a mirar. Rara vez se van con las manos vacías.
Hay piezas restauradas y otras listas para una segunda vida. Y para quienes sucumben a tentaciones, se hacen envíos a todo el país. Un consejo: reservar más tiempo del previsto. Como ocurre con las librerías antiguas y los mercados de pulgas verdaderamente buenos, aquí el reloj suele perder eficacia.
Tradición que sigue tejiendo historias
Desde 1951, Vogue forma parte del paisaje comercial de La Cumbre. Aunque hoy una nueva generación tomó la posta, aquello que le dio prestigio se mantiene: la calidad de sus tejidos y una atención que parece de otra época.
Pensado por conocedores, el local ofrece prendas ideales para llevarse un recuerdo útil del viaje o resolver una situación bastante frecuente: haber subestimado el clima serrano.
Sus dueñas reciben a cada visitante con esa mezcla de amabilidad y calma que en las grandes ciudades suele considerarse excepcional y aquí simplemente forma parte de la rutina.
Como buenas cumbreñas, sus dueñas saben que quienes van de visita suelen llevar menos abrigo del que el Valle de Punilla pide.
Escondido en el Valle, La Cumbre conserva un encanto difícil de replicar: el de los lugares que evolucionan sin renunciar a su esencia. Entre tradiciones serranas y huellas británicas, invita a desacelerar, observar y disfrutar de esos pequeños rituales cotidianos que, lejos de parecer antiguos, hoy resultan profundamente contemporáneos.