Al norte de Suecia, una pareja puso manos a la obra para construir su hogar en madera.

Una pareja construyó su propia casa en un pueblito de 500 habitantes

Al norte de Suecia, una pareja puso manos a la obra para construir su hogar en madera. Daniela Rossi 23 de julio de 2026 00:04 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Durante nueve meses, cada tarde después de trabajar y cada fin de semana, Lydia Broström (ejecutiva en marketing y comunicación) y Alexander Brinkmann (carpintero) iban a Hästhagen, un antiguo pueblo con unas decenas de hogares, para construir una casa de madera. La idea era terminarla y venderla, algo que finalmente no ocurrió. “Cuando pusimos el último remache, nos resultó evidente que éramos nosotros, y nadie más, los que debíamos vivirla”, comparte Lydia.

A metros del bosque, la casa se mimetiza mediante un exterior de pino entablonado. Nicole Castillo

Acompañada por un pequeño bosque de pinos, la casa es particular por sus materiales: por fuera, está revestida con tablones de pino tratado; por dentro, con enchapado de madera terciada sin nudos y piso en hormigón gris, tono que guía un interiorismo donde se lucen muchos hallazgos de segunda mano.

Lydia Broström y Alexander Brinkmann junto a su pequeño hijo. Nicole Castillo

Lo más difícil fue encontrar la energía para construir la casa nosotros mismos, teniendo ambos trabajos full time. Fue una etapa intensa que exigió mucho compromiso y paciencia. Al mismo tiempo, esa experiencia nos conectó profundamente con cada rincón.” — Lydia Broström y Alexander Brinkmann, dueños de casa

Convivir con la naturaleza

En los pisos, salieron de la madera para apostar por un hormigón que contrasta bien. Toda la decoración sigue tonos suaves de gris y beige con detalles en lino, piel de oveja y artesanías de madera. Nicole Castillo

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El escenario influye, y mucho, en la vida cotidiana de la pareja, que ya lleva cinco años viviendo allí, desde hace unos meses junto a su primer hijo. Porque si en invierno puede cruzar el paisaje nevado un grupo de ciervos, como si tal cosa, el verano les depara luz casi 24 horas por día.

Históricamente, en Suecia se utilizaban salamandras o estufas revestidas con azulejos en las esquinas para maximizar la eficiencia del calor irradiado y no interferir con la circulación. En una versión moderna, que incluye la apertura de dos caras bien elevadas, la chimenea mantiene la costumbre del lugar. Nicole Castillo

“La casa fue evolucionando gradualmente. Más que proyectar grandes reformas, nos enfocamos en pequeños ajustes que hicieran nuestra vida cotidiana más cómoda, agradable y personal”.

El paisaje y el ocio, reunidos en un rinconcito ante el ventanal. Nicole Castillo

Tiempo después de instalarse aquí, Lydia y Alexander decidieron hacer una pequeña reforma: abrieron una nueva ventana y giraron el grupo de sofás para que miraran al bosque.

Para el revestimiento exterior, eligieron pino tratado, que se va agrisando por la intemperie y se integra paulatinamente con el bosque circundante. Nicole Castillo

Hacer honor al oficio

Carpintero de profesión, no sorprende que en su casa Alexander apostara por la madera en todas sus versiones.

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La mesa, hecha por los dueños de casa, fue acompañada por sillas de la marca danesa Jysk. Lámpara de techo (&Tradition). Nuevamente, la alfombra termina de cerrar el ambiente. Nicole Castillo

En el sector social, las paredes se revistieron con madera terciada sin nudos, protegida con un barniz blanco para evitar que vire al amarillo. “Queríamos materiales que transmitieran sensación de refugio en invierno y frescura en verano. La madera natural aporta textura y calidez, mientras que los tonos neutros ayudan a reflejar la luz durante los meses más oscuros”, explican.

Pared revestida en azulejos blancos de superficie irregular. El estante amurado de madera y la alfombra de yute, dos pequeños detalles que suman calidez. Nicole Castillo

El espacio social integrado tiene unos 80m2. En la cocina, la materialidad cambia (sobre todo con el brillo de los azulejos que revisten alzada y extractor), pero se mantiene la coherencia.

Construir un hogar

El mueble de cocina comprado en Ikea con puertas de Picky Living en gris topo y mesada de cuarzo color tiza. Nicole Castillo

“Al principio, la casa era demasiado perfecta y emocionalmente incompleta. Hacer un hogar acogedor nos llevó el tiempo de crear recuerdos y, en lo práctico, nuevos muebles rodeados por piezas de segunda mano”.

Aprovecharon el pasillo para crear un estar, con una silla mecedora (Ikea), alfombra (Ellos) y un aparador de factura propia. Nicole Castillo

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Casa abierta

“Nuestro hijo tiene su propio cuarto, pero la verdad es que toda la casa es su zona de juego, considerando sus pocos meses y que el invierno nos mantiene bastante puertas adentro”, asegura su madre.

Para dar mayor calidez y seguridad, en el cuarto el piso se cubrió con una alfombra. Nicole Castillo

En el cuarto de Ralf aparecen algunos colores que, desaturados, siguen la línea del resto de la casa.

En el dormitorio la madera se reemplazó por pintura verde musgo. Cuna y móviles de madera retoman los materiales del área social. Nicole Castillo

Cambio de tono

Las mesas de luz y la consola, de madera clara, son creaciones de Alexander. Nicole Castillo

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Los dormitorios y el vestidor, a diferencia del sector social, tienen paredes pintadas. “Eso facilita la posibilidad de renovar y adaptar esos ambientes a medida que evolucionan nuestras necesidades y gustos”.

Las paredes grises y cielorraso blanco le dan un clima menos rústico al área de descanso. Nicole Castillo

Para su baño eligieron revestimientos cerámicos que imitan la piedra natural y una mampara de hierro repartido hecha a medida para cerrar el box de ducha.

Guiño infaltable, el techo de madera le da un toque cálido y jerarquiza el baño. Nicole Castillo

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