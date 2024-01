Una joya arquitectónica deshabitada desde hace años fue puesta en valor y convertida en un espacio soñado para encuentros gastronómicos, culturales y espirituales; Toti Quesada lidera el proyecto y emprendió la remodelación junto a Candelaria De Urquiza

Carola Birgin

La casa la esperó. Esto piensa hoy que sabe cómo siguió la historia. Pero cuando, hace casi cuatro años, Teodelina “Toti” Quesada la conoció, concluyó que esa propiedad no era para ella. “No soy la indicada para levantar este lugar”, dijo. Y no lo era todavía. Esa vez, la recorrió y le pareció inabarcable, tan inmensa que “asfixiaba”, cuenta.

La casa fue construida en 1919 para la familia Álzaga y es una de las pocas que se conserva con puerta en la ochava: se encuentra en la esquina de las calles Güemes y Agüero, en Barrio Norte.

Entonces instaló su espacio –donde cocina y da talleres- en un ambiente pequeño en Villa Ortúzar, a la medida de su proyecto. Sin embargo, creció: ella y su emprendimiento. Cuando ya el lugar había llegado a su máximo y la demanda del Catering Teodolina continuaba en aumento, se propuso mudarse a algún galpón o local que le diera el margen de expansión que necesitaba.

Casi de casualidad, fuera de cualquier lógica de algoritmo, volvió a encontrarse en su pantalla un aviso de aquella casa. Seguía vacía y en alquiler. Fue a verla y la descubrió con otros ojos. Siempre había sido “su” lugar, solo que tenía que estar preparada para habitarlo y ahora, sí, lo estaba.

Los picaportes son originales, se aceitaron las carpinterías, se colocaron rieles modernos en los antiguos cajones para las cortinas y se recuperaron las fallebas.

La vivienda había estado muchos años deshabitada y sin ningún tipo de mantenimiento. Hubo que rehacerla a nuevo, pero conservando lo que ya existía.

Inició así la tarea de remodelar la que fue, hace décadas, la concurrida vivienda de la empresaria cultural Tita Tamames y a gestar Casa Néctar, el espacio donde tres mujeres hacen un entramado de sus profesiones y su creatividad: Toti Quesada con sus experiencias gastronómicas convocó a Astrid Hoffman que organiza círculos femeninos y a Magalí Polverino quien montó allí su estudio fotográfico.

Pero para llegar hasta acá hubo un largo camino. Lo recorrieron en cinco meses de una reforma veloz, intensa y muy desafiante.

El cuadro se titula Néctar, como el brebaje de los dioses. La obra fue concebida especialmente para el espacio que lleva este nombre por un artista Mendocino: Amadeo Seguy. Todos los textiles -tanto los de los sillones como los de las cortinas- son artesanales y de Casa Almacén.

La emblemática casona de Barrio Norte -ubicada en Agüero y Güemes- data de 1919 y estaba deshabitada desde hacía varios años. Si bien la construcción de altísima calidad resistía, el deterioro por el paso del tiempo era evidente, como así también la falta de actualización estructural para las demandas de las instalaciones modernas.

Toti Quesada quería gas para cocinar en sus clases y eventos; la mesa de trabajo se ubicó en el centro del salón y hasta allí había que llevar la conexión, con la premisa de ocasionar el menor impacto posible en el ambiente.

Tal era el nivel de convencimiento de Toti que no la asustó saber que haría una obra gigante para recuperar los ambientes ni le importó que, a priori, todo lo que necesitaba parecía imposible. No la amilanó el tamaño de la inversión que demandaría como tampoco el tiempo que iba a llevar convertir ese lugar en el que sabía que iba a ser.

La vivienda era una obra de arte desde lo arquitectónico y una joya en su noble historia. Toti Quesada iba a honrarla, era su oportunidad de ampliar la escala y tenía con quién hacerlo.

Se recuperaron los pisos "damero" originales y el hall recibidor adquirió luminosidad en la restauración y pintura de las paredes donde las molduras y bajorrelieves geométricos ganan protagonismo.

Aquí entra en escena una figura central en esta historia: Candelaria De Urquiza Anchorena. Arquitecta y artista plástica de profesión -además de directora de arte de eventos y productora como oficio- es la mano derecha de Toti en todo lo vinculado con diseño espacial. Desde que se conocieron en Salú -un club de cocina en Palermo-, entendieron que vibraban en la misma sintonía. Comparten el criterio estético que es esencial en los proyectos que desarrollan, el ritmo incansable de trabajo, el entusiasmo al máximo y una perspectiva en común.

La obra duró cinco meses y estuvo a cargo de Candelaria De Urquiza; el foco fue puesto en la conservación y puesta en valor de la arquitectura original

En el recibidor de Casa Néctar se exhiben elementos que forman parte de los distintos universos de actividades que allí se realizan. Y también obras de colaboradores cercanos. Está todo a la venta y es como un pequeño mercado.

Todo era polvo y escombros, había trastos arrumbados, la circulación estaba obstruida por el abandono. Pero ellas tenían fe. Cuando pensaban en lo que estaban haciendo se hundían en la ansiedad y la duda, aunque bastaba entrar a la obra para recuperar la confianza total.

“Había algo energético que ya me había conquistado”, asegura Toti. Candelaria agrega: “Nos encontramos con una obra de arte. La casa tenía molduras increíbles, chimeneas en casi todos los ambientes, espacialidades que ya no se ven, con techos altísimos y pisos espectaculares. Si bien la casa había estado cerrada mucho tiempo y en su última etapa habitada no se había llegado a mantener, sabíamos que debajo del polvo lograba perdurar una obra con historia, llena de detalles de calidad que queríamos rescatar y conservar”.

"La base de la mesa de trabajo es ´mi base´ desde el comienzo: es la estructura que nos acompaña desde el primer proyecto, Salú. Le cambiamos la tapa por una mesada Purastone rosada diseñada especialmente como una nube: con cantos curvos." Toti Quesada

La biblioteca ya estaba en la casa. Si bien al comienzo iba a ser utilizada como entorno de un living, luego se optó por que sirviera de fondo a la escena central: la mesada de trabajo.

“Yo nunca tengo las cosas demasiado claras cuando arranco un proyecto. Parto de algo algo que me moviliza y me va llevando: no busco un fin concreto, sino que dejo que lo que aparece me vaya trayendo ideas”, sostiene Toti y aclara que sí había dos objetivos muy firmes en la remodelación: revalorizar y mantener, tanto la casa como el espíritu de su historia. Fue la consigna inicial. “Tita amaba los banquetes, los encuentros, el goce. Néctar es el alimento de los dioses”, explica Toti y Cande la sigue: “Ella era una mujer muy empoderada, muy independiente. La energía de la casa brindó esa esencia, que coincidía con la del proyecto”. El pilar donde se articularía la intención fue la arquitectura.

"La paleta de colores que usamos fue la de la identidad de la marca Teodelina, que es muy de los pasteles. Toti es amarillo a full y el rosa está muy presente." Candelaria Urquiza

Inicialmente la biblioteca iba a ser rosada pero, después de comprabar el efecto, se eligió el color amarillo que contrasta con el ambiente y se engama con las butacas que se utilizan durante las clases y eventos a los cuales está destinado este ambiente.

Dicen que el amarillo era el color que se usaba en las cocinas de campo para espantar a las moscas.

La remodelación del mueble se hizo con el objetivo de dar lugar a las dos heladeras Samsung de última tecnología ya que eran la prioridad. Se adaptó la parte inferior de la biblioteca a medida y se le añadieron estantes ondulados iluminados con LED.

Uno de los principales desafíos era la instalación de energía eléctrica y gas. “Había que responder a necesidades actuales con una estructura que no estaba preparada. El lineamiento fue no tocar nada, o hacerlo lo mínimo posible, para enaltecer lo arquitectónico. Con ese criterio, pasamos con bandejas el cableado para no romper. Pero el resultado fue peor: las molduras quedaban tapadas, el dispositivo competía con la estética original y no funcionaba como solución. Así que tuvimos que hacer una intervención extremadamente cuidadosa. Romper fue lo más angustiante. Parecía un quirófano en lugar de una obra”, ríe Cande.

"Todos los rubros trabajaron con respeto y admiración por la casa. Se generó un clima de trabajo muy especial." Toti Quesada

Fue una oportunidad para fortalecer con hierro la estructura que ahora soporta mayor peso que antaño. La fachada de la casa, por protección al patrimonio cultural, no puede ser modificada ni alterada. Esto impide colocar cualquier tipo de luces y los equipos de aires acondicionados tuvieron que llevarse hasta la terraza, a tres pisos de altura.

Una carpa rosa

La idea de sumar Astrid Hoffman al proyecto nunca estuvo en duda. Para Toti ella es como su hada madrina ya que está desde el inicio de su carrera -era la dueña de Salú- y siempre la apoya para que crezca. Casa Néctar, concebida como una ronda de mujeres profesionales creativas era el marco ideal para la actividad que propone Astrid que tiene que ver con lo sagrado femenino: son encuentros y rituales en torno a la maternidad, la astrología, la sexualidad, y los sueños.

La habitación donde se desarrollarán desde marzo estas activaciones se concibió como una cajita rosada, donde desde la ambientación prima la intimidad y el cobijo.

Es una habitación monocromática, se llama Carpa Rosa y fiel a su nombre, en esta tienda de Astrid Hoffmann se congregarán círculos de reflexión de mujeres y talleres. Familiar de Tita Tamames, Astrid solía venir a esta casa a jugar durante su infancia.

La prueba de color es una parte esencial del proceso. No basta con elegir el tono en el muestrario sino que es importante presentar la pintura para poder evaluar cómo impactará el ambiente y sus características.

El estudio fotográfico

Magalí Polverino es artista. Se dedica a la fotografía y está especializada en food styling. Y en este punto, siempre estuvo ligada a Toti. Su estudio es un lugar para hacer pero también para crear y compartir ideas. Un living junto al hogar, mucho sol, obras de arte y amplitud son las claves de este espacio que se integra a Casa Néctar.

Todos los ambientes de la casa tienen su propia chimenea. Esta, la del estudio de Magalí, podría llegar a ponerse en funcionamiento durante el invierno. Aún están evaluando las condiciones.

"Por su actividad, Magalí necesitaba mucho espacio de guardado. Diseñamos este mueble bajo respetando la curvatura de la superficie y elegimos darle un color pastel que se diferencie del resto."

El estudio fotográfico de Magalí Polverino linda con la carpa rosa. Se separó ambos cuartos con un durloc y se diseñó un mueble a medida que confeccionó Elyeite.

La galería

Originalmente la galería daba al jardín de la casa de Tita Tamames. Actualmente, conecta a las propiedades ya que en donde estaba el césped y la piscina, se construyó un edificio. De esta manera Casa Néctar podría llegar a funcionar en algún momento como un espacio de amenities para los vecinos de los departamentos. El estudio de arquitectura Lacroze Miguens Prati estuvo a cargo del emprendimiento en el pulmón de Barrio Norte junto a la firma Rukan Real Estate.

La galería que originalmente daba al jardín de la casa, hoy conecta al pasaje que comparte con el edificio del mismo grupo desarrollador.

Para inaugurar Casa Néctar, Toti Quesada, Magalí Polverino y Astrid Hoffmann invitaron a un típico “asado de fin de obra”, en el área común de la vivienda.

El área común tiene obras de arte y una plaza seca donde confluyen las entradas del edificio, la puerta interna de Casa Néctar y también la escalera que da a las dos plantas superiores donde antiguamente estaban las habitaciones de la vivienda y hoy se encuentran estudios refaccionados.

El banco es de hierro y lleva un bordado artesanal en el asiento; es de Facón.

El piso estaba levantado y no hubo modo de salvarlo. Así que se hizo a nuevo, con porcelanato y mosaicos de estilo vintage para seguir la línea.

El espacio común

El salón principal es un gran distribuidor donde todos los espacios se conectan: la carpa rosa, el estudio fotográfico y el taller de cocina. Es el área de reuniones y de circulación.

"El rosado del cielorraso dialoga con la paleta de colores de la marca y es una manera de exaltar la belleza de la moldura. Cuando vimos cómo quedaba con el piso damero nos fascinó."

Casa Néctar

En el baño se entelaron las paredes y se equipó con sanitario japonés inteligente: el famoso Toto, que requirió instalación de agua y también de electricidad para su funcionamiento.

El toillette es el único lugar completamente nuevo y moderno. Se improvisó el espacio debajo de la escalera -externa a Casa Néctar- que conduce a los estudios de la planta alta. Las paredes están forradas con textiles de Casa Almacén.

Algunas de las molduras fueron reconstruidas gracias a la labor de un yesero especializado, un oficio del cual ya no abunda mano de obra.

El taller de cocina

El corazón del proyecto es el taller para clases de cocina y eventos de Toti. Es un gran ambiente que da sobre la calle Güemes tiene conexión directa con la cocina de producción. Una mesada con hornallas iba a funcionar como isla central, pero una antigua biblioteca de la casa cambió los planes. Era monumental, divina, querían aprovecharla.

En principio quedaría donde estaba y daría marco a un living, junto a un sillón. Sin embargo, un día Toti pasó por delante, Cande la vio y le dijo “quédate ahí”. Le sacó una foto y le mostró que ese mueble debía ser su fondo. Que la mesa de trabajo podía arrinconarse allí y que los estantes, con un mínimo de adaptación, serían útiles y el mejor marco para la actividad. Todo está pensando desde el mejor ángulo para ser filmado, instagrameable.

"La casa nos exigía subir la categoría del espacio, sin perder lo lindo y lo simple de cocinar" Toti Quesada

Los banquetes, tan ricos como preciosos, son un sello de estilo de Toti Quesada. La paleta de colores se repite hasta en los alimentos y la mesa en la que se sirven es un diseño curvilíneo propio que le encargaron a Elyeite en busca de que sea una mesa que no requiera siempre tener sillas a su alrededor.

La mesada tiene una estética premium y también calidad técnica: la superficie es de cuarzo, con alta resistencia a rayas y manchas, fácil de limpiar y de instalar.

Hubo que remodelar la parte interior para empotrar dos heladeras Samsung de última generación y quitar el pie del mueble, que era un basamento pesado y curvo que estaba deteriorado.

"Los anafes fueron la gran incorporación. Son esculturales. Siempre tuvimos horno eléctrico y acá queríamos gas. Son hornallas que se encastran de forma independiente y dan otra espacialidad a la mesa." Candelaria Urquiza

Las grandes ventanas del salón que da sobre la calle Güemes tiene visillos en lugar de cortinas. Se buscó evitar un textil pesado en esa zona de cocina por un tema higiénico y también dar privacidad ya que la calle es muy transitada, sin restarle sutileza al ambiente.

“La base tiene que ser la de siempre” entendieron ambas. Por eso, desde el primer proyecto -el club de cocina Salú- a hoy van mudando y adaptando el mismo pie de mesa de trabajo. La estructura de madera, que antes tenía un horno central ahora se reformuló con dos hornos laterales y se completó con una mesada nueva. La tapa, diseñada en canto curvo, que trabajó United Stone y realizó De Stefano, es de Purastone rosado.

La idea fue jerarquizar el área de las clases de cocina y eventos. Un espacio libre de suciedad. La bacha, original de la casa, se usa para lavarse las manos y todo lo que es platos y vajilla se higieniza en el sector cocina.

Encontraron la bacha en un rincón de la casa, completa y en buen estado, con su grifería original. La dejaron a nuevo y le asignaron un lugar donde puede lucirse, además de ser de suma utilidad.

La cocina industrial que estaba en la casa fue recuperada y funciona a la perfección. Las paredes se forraron con acero inox, se colocó un extractor de humo y se montó una cámara frigorífica. Es un centro de producción preparado para atender una alta demanda de catering.

"Fue un hallazgo. Detrás de muchas puertas viejas encimadas contra la pared y debajo de mucho polvo, encontramos esta alacena que nos enamoró y nos propusimos poner en valor." Toti Quesada

Con una nota de color -hasta el cielorraso es amarillo- y una funcionalidad práctica, se le dio personalidad a este pequeño ambiente de transición. Sabían que el espacio entre el salón de talleres y la cocina iba a tener alta circulación y la puerta permanecería la mayor parte del tiempo abierta.

El mercadito

Casa Néctar funciona como un centro de encuentro y de distintas activaciones culturales. Por eso, en el hall de ingreso, se montó una especie de gift shop típico de museo de arte: ofrecen productos que se relacionan con las actividades que allí se desarrollan (gastronomía, arte, espiritualidad) y también distintas opciones de amigos y amigas de la casa que cuentan con una estricta curaduría.

La tienda reúne una propuesta bien variada que tiene como denominador común el estilo de las anfitrionas.

En el mercado es posible encontrar desde la línea de cerámicas hasta delantales de Bolazo, están los cuchillos de Ramo Filos, hay pósters y postales de Magalí Polverino, productos de Facón, libros, vinos y productos delicatessen.

Toti Quesada empezó su carrera en la gastronomía después de dejar su profesión como psicopedagoga. No se alejó demasiado de la educación ya que enseñar a cocinar es una de sus grandes pasiones. Se hizo conocida en Salú, un club de cocina de Palermo al que fue convocada, y durante la pandemia tuvo un pequeño espacio propio para producir el catering que ofrece y sus eventos. Casa Néctar es su salto de escala, un crecimiento que encontró el lugar ideal para habitar.

Fachada de Casa Néctar, la nueva conquista de Toti Quesada.