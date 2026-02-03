Una tendencia en alza: la cocina que ya no tiene aspecto ni sensación de cocina

Luz ambiental, piezas decorativas y muebles no convencionales transforman la cocina en un espacio híbrido, pensado para vivirlo todo el día
La cocina sigue viviendo una transformación profunda. Tanto se ha dicho sobre su rol como corazón de la casa, que se observa un desplazamiento hacia propuestas cada vez más cálidas, personales y expresivas. Tomemos la iluminación, por ejemplo: más allá de las lámparas colgantes de diseño que tantos eligen, los recursos lumínicos buscan crear escenas, casi como si el espacio fuera un pequeño estudio o una sala de estar alternativa. ¡El menú no deja de ampliarse!
Clarísimo
Cuando fuimos a visitar a @maryjoegardener, jardinera profesional y madre de 7, para que nos mostrara cómo reformó su cocina después de 26 años de uso súper intensivo, nos dijo. “Sabía lo que quería; la arquitecta Delfina Jordán me interpretó y me mostró algo acorde. Por ejemplo, no me interesaba una alzada lisa, sino azulejos que dieran la sensación de algo artesanal”.
“Para mí era importante sentarme y ver algo lindo, no sentirme en la cocina. Hay casas que tienen el family más separado, que no es nuestro caso”.
Los muebles también acompañan esta metamorfosis. En lugar de puertas ciegas y módulos estándar, se incorporan piezas atípicas: estanterías abiertas que muestran la vajilla al estilo de colecciones, muebles restaurados que aportan historia y vitrinas que exhiben objetos con una intención casi museística. Se busca romper con la idea del “mueble de cocina”, reemplazándola por elementos que podrían pertenecer a cualquier otro ámbito de la casa.
La voluntad de ser distinto
“No me gustan los LED ni los muebles de cocina: prefiero armarla como un ambiente más de la casa. Pongo veladores o viejas lámparas portátiles de arquitectura, que salen dos pesos y son maravillosas”, nos decía la dueña de este piso centenario. Y nos cautivó.
Murales y empapelados
Todo depende del uso, por supuesto, pero los empapelados vinílicos ofrecen alta resistencia. Por ejemplo, abajo, @mindthegapchica lo aplicó en el comedor diario en relación directa con la cocina.
Las ferias de diseño captan los temas que están en el aire y los bajan a tierra amplificados, y Experiencia Living lo comprueba. El espacio de Concepto Fusión impactó especialmente por el uso de un empapelado pop y elegante en el techo de la cocina. “Es un recurso que se está recuperando. Al papel lo podés limpiar fácilmente, es lindo y permite que todo el espacio tenga un buen diálogo”.
Colores en combinaciones (y situaciones) nuevas
Abrieron la cocina hacia el área social demoliendo dos paredes portantes y reforzaron la estructura con la columna naranja. Incorporaron una barra con banquetas en el mismo tono para armar un lugar de encuentro atractivo, como de bar.
Materiales en juego
La arquitecta Camila Monge creó esta cocina llena de carácter y con un particular manejo de los materiales. La combinación terrazo verde y gris en el piso responde al piso cerámico que ya existía en el resto del departamento. Y atención a la mesada de Dekton, que sube detrás de los fuegos con una forma escultórica que hace pensar más en el mármol y recorta curvas verdes en la alzada.
Las premisas estéticas de esta minúscula cocina fueron dos: remitir a la piedra y al círculo. “La clienta me contó que su papá era de Vals, una pequeña localidad de Suiza rodeada de montañas, y me mencionaba las rocas de ahí. Lo traduje en aplicar colores fríos y una mesada de vetas grises. También es fanática de los círculos, por eso construimos la arcada y sumamos detalles curvos”.
Arte, ¡por qué no!
Cuadros pequeños, ilustraciones o esculturas discretas conviviendo con frascos, tazas y utensilios. Este gesto revela una tendencia más amplia: la cocina se humaniza, se llena de símbolos, se vuelve narrativa. Este departamento ubicado en un edificio de estilo fue reformado por la arquitecta Roberta Lavarello para una pareja amante del arte y la cocina. Del buen vivir, en síntesis.
Aquí, la intervención más grande se dio en la cocina, que se rediseñó y se amplió tomando una antigua dependencia de servicio y su baño. “Usamos materiales buenos, porque eso se siente, así estés cocinando o mirando los cuadros tomando una copa de vino. El objetivo fue lograr una cálida comodidad mediante la iluminación y las texturas agradables, esa felicidad que dan las pequeñas cosas”, concluye Lavarello.
“Buscamos tener la mayor cantidad de pared libre para exhibir obra, es por eso que el almacenamiento sobre la mesada se concentra en una sola pared”
En la era de la imagen
El chef mexicano Rick Martínez, autor del bestseller “Mi Cocina”, restauró una casa de más 100 años de antigüedad en Mazatlán y creó un espacio funcional a puro color, materiales nobles y detalles artesanales. En su opinión, el diseño e interiorismo, a cargo de Lasál Estudio, fue “la mezcla perfecta entre el brutalismo mexicano, calidez y funcionalidad”.
“Este es mi escenario, donde grabo mis programas. Eran importantes los colores fuertes y llamativos, como el de los azulejos artesanales de las paredes. Cuando estoy rodeado de cosas que me hacen feliz, veo creatividad y pasión a mi alrededor y eso me potencia a crear comida espectacular”.
Con tiempo
“Mantener la cocina fue una decisión. Me siento cómoda con lo que dura: prefiero lo original, si es bueno, antes que hacer cambios radicales con materiales de menor calidad que ahora están de moda y mañana ya no. Esas dinámicas del mercado no tienen que ver con nuestro estilo de vida”, nos decía María José Rojas, socia de Edición Particular, cuando la visitamos en su departamento de época en Recoleta.
“A un revestimiento viejito, uno le puede poner un cuadro hipermoderno arriba y lo revitaliza enseguida”. No se trata solo de cocinar, sino de experimentar un espacio que invita a conversar, mirar y habitar de manera distinta.