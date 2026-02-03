Una tendencia en alza: la cocina que ya no tiene aspecto ni sensación de cocina

Luz ambiental, piezas decorativas y muebles no convencionales transforman la cocina en un espacio híbrido, pensado para vivirlo todo el día

La cocina sigue viviendo una transformación profunda. Tanto se ha dicho sobre su rol como corazón de la casa, que se observa un desplazamiento hacia propuestas cada vez más cálidas, personales y expresivas. Tomemos la iluminación, por ejemplo: más allá de las lámparas colgantes de diseño que tantos eligen, los recursos lumínicos buscan crear escenas, casi como si el espacio fuera un pequeño estudio o una sala de estar alternativa. ¡El menú no deja de ampliarse!

Clarísimo

Cuando fuimos a visitar a @maryjoegardener, jardinera profesional y madre de 7, para que nos mostrara cómo reformó su cocina después de 26 años de uso súper intensivo, nos dijo. “Sabía lo que quería; la arquitecta Delfina Jordán me interpretó y me mostró algo acorde. Por ejemplo, no me interesaba una alzada lisa, sino azulejos que dieran la sensación de algo artesanal”.

"La disposición de las lámparas hace que no tengas una única fuente de luz y, por lo tanto, que haya más de una situación. Si están todas apagadas menos la que ilumina la mesa, le da otro clima a una comida”, nos explicó la arquitecta Jordán.

“Para mí era importante sentarme y ver algo lindo, no sentirme en la cocina. Hay casas que tienen el family más separado, que no es nuestro caso”.

“Cuando me puse a soñar con un cambio, me imaginaba una cocina de campo al estilo de la Provence en cuanto a los colores, la madera clara, los cacharros a la vista. Moderna y funcional, pero cálida”, comparte @maryjoegardener. Muebles (Arq. Delfina Jordán).

Los muebles también acompañan esta metamorfosis. En lugar de puertas ciegas y módulos estándar, se incorporan piezas atípicas: estanterías abiertas que muestran la vajilla al estilo de colecciones, muebles restaurados que aportan historia y vitrinas que exhiben objetos con una intención casi museística. Se busca romper con la idea del “mueble de cocina”, reemplazándola por elementos que podrían pertenecer a cualquier otro ámbito de la casa.

“Este ambiente era importante para mí. Me encanta cocinar y que me acompañen mientras lo hago. Si recibo invitados, no quiero quedar excluida, por eso no está cerrada y cuenta con una isla”, nos contaba la actriz y escritora Carla Quevedo.

Candelabro (Basileus Design). Sillas vintage Bruno Rey. Heladera Bespoke (Samsung). La cocina está conectada con el patio interno de la casa.

La voluntad de ser distinto

“No me gustan los LED ni los muebles de cocina: prefiero armarla como un ambiente más de la casa. Pongo veladores o viejas lámparas portátiles de arquitectura, que salen dos pesos y son maravillosas”, nos decía la dueña de este piso centenario. Y nos cautivó.

Solo una miradita de este departamento en San Telmo que vamos a ver completo en nuestra edición de marzo. Santiago Ciuffo

Murales y empapelados

Todo depende del uso, por supuesto, pero los empapelados vinílicos ofrecen alta resistencia. Por ejemplo, abajo, @mindthegapchica lo aplicó en el comedor diario en relación directa con la cocina.

La parte superior del comedor diario está pintada con verde ‘Dumbo’ (Sherwin Williams). Empapelado vinílico (Monas Interiores). Mesa ‘Tulip’ con tapa de mármol (Denver Concept) con sillas ‘Colony 01’ (JCL Sillas). Lámpara ‘Capelline’ (Haras Home Deco).

Las ferias de diseño captan los temas que están en el aire y los bajan a tierra amplificados, y Experiencia Living lo comprueba. El espacio de Concepto Fusión impactó especialmente por el uso de un empapelado pop y elegante en el techo de la cocina. “Es un recurso que se está recuperando. Al papel lo podés limpiar fácilmente, es lindo y permite que todo el espacio tenga un buen diálogo”.

“El bordó y el colorado son tendencia. Supimos desde el principio que queríamos trabajarlos en nuestra propuesta, y el papel nos pareció un excelente vehículo para hacerlo", dice Danisa Ilich, de Concepto Fusión. Santiago Ciuffo

Colores en combinaciones (y situaciones) nuevas

Con una reforma integral de Bouré Studio bien jugada, esta cocina ofrece comodidad para reunirse y color para alegrar los días. El mueble de cocina diseñado por Bouré combina melamina ‘Roble Kendal Natural’ (Egger) y secciones laqueadas en azul Dyer’s Woad 9071 de Sherwin Williams. Las mesadas (Ital Piedras) son de Purastone ‘Terrazzo White’ en la barra y Silestone ‘Blanco Norte’ donde se alojan la pileta y el anafe.

Abrieron la cocina hacia el área social demoliendo dos paredes portantes y reforzaron la estructura con la columna naranja. Incorporaron una barra con banquetas en el mismo tono para armar un lugar de encuentro atractivo, como de bar.

El juego cromático no termina en los muebles y la columna: se amplifica con la iluminación. Las lámparas circulares (DA Iluminación), pintadas a mano para copiar el mismo color de la alacena, acompañan la idea de lo lúdico. Debajo, tiras de luces led y spots garantizan la luz funcional.

Materiales en juego

La arquitecta Camila Monge creó esta cocina llena de carácter y con un particular manejo de los materiales. La combinación terrazo verde y gris en el piso responde al piso cerámico que ya existía en el resto del departamento. Y atención a la mesada de Dekton, que sube detrás de los fuegos con una forma escultórica que hace pensar más en el mármol y recorta curvas verdes en la alzada.

Color de mobiliario 'SW 6194' y color de paredes 'SW 6214' (Sherwin Williams). (Fotos: gentileza Federico Paul)

Otro impactante diseño de Monge, esta vez en un monoambiente. Mesada Silestone 'Pearl Jasmine' (Eurostone). Color de mobiliario y pared 'SW 9138' (Sherwin Williams). Fotos: Federico Paul.

Las premisas estéticas de esta minúscula cocina fueron dos: remitir a la piedra y al círculo. “La clienta me contó que su papá era de Vals, una pequeña localidad de Suiza rodeada de montañas, y me mencionaba las rocas de ahí. Lo traduje en aplicar colores fríos y una mesada de vetas grises. También es fanática de los círculos, por eso construimos la arcada y sumamos detalles curvos”.

Arte, ¡por qué no!

Cuadros pequeños, ilustraciones o esculturas discretas conviviendo con frascos, tazas y utensilios. Este gesto revela una tendencia más amplia: la cocina se humaniza, se llena de símbolos, se vuelve narrativa. Este departamento ubicado en un edificio de estilo fue reformado por la arquitecta Roberta Lavarello para una pareja amante del arte y la cocina. Del buen vivir, en síntesis.

Amoblamiento en MDF laqueado con herrajes de Häfele, piletas (Neue) y griferías reacondicionadas (Robinet). Entre las ventanas, obra de Diego Vergara. Aplique de pared ‘Frida’ (Griscan) y tulipa de opalina.

Aquí, la intervención más grande se dio en la cocina, que se rediseñó y se amplió tomando una antigua dependencia de servicio y su baño. “Usamos materiales buenos, porque eso se siente, así estés cocinando o mirando los cuadros tomando una copa de vino. El objetivo fue lograr una cálida comodidad mediante la iluminación y las texturas agradables, esa felicidad que dan las pequeñas cosas”, concluye Lavarello.

“Buscamos tener la mayor cantidad de pared libre para exhibir obra, es por eso que el almacenamiento sobre la mesada se concentra en una sola pared”

Sobre la columna, dos obras de Laura Ojeda Bär, fotografía de Bárbara Arcuschin y collage de Fernanda Laguna. Apoyado sobre la mesada de terrazo (Pimux), bajo el haz de luz de velador, un cuadro de Cohen & Mazzucchelli

En la era de la imagen

El chef mexicano Rick Martínez, autor del bestseller “Mi Cocina”, restauró una casa de más 100 años de antigüedad en Mazatlán y creó un espacio funcional a puro color, materiales nobles y detalles artesanales. En su opinión, el diseño e interiorismo, a cargo de Lasál Estudio, fue “la mezcla perfecta entre el brutalismo mexicano, calidez y funcionalidad”.

Se reversionó la típica isla convencional de forma rectangular y se creó una irregular para las diferentes tomas de cámara.

“Este es mi escenario, donde grabo mis programas. Eran importantes los colores fuertes y llamativos, como el de los azulejos artesanales de las paredes. Cuando estoy rodeado de cosas que me hacen feliz, veo creatividad y pasión a mi alrededor y eso me potencia a crear comida espectacular”.

El techo de palma tejido a mano fue esencial para absorber el sonido y darle un toque estético al espacio.

Con tiempo

“Mantener la cocina fue una decisión. Me siento cómoda con lo que dura: prefiero lo original, si es bueno, antes que hacer cambios radicales con materiales de menor calidad que ahora están de moda y mañana ya no. Esas dinámicas del mercado no tienen que ver con nuestro estilo de vida”, nos decía María José Rojas, socia de Edición Particular, cuando la visitamos en su departamento de época en Recoleta.

Al pasillo de acceso a la cocina lo recorre un empapelado de Edición Particular, hecho a partir de unas diez obras del Barroco. El mármol y el granítico originales se acompañaron deliciosamente con mantel, cortinas y láminas de Edición Particular, como la reproducción de las flores creada por la holandesa Rachel Ruysch en 1716.

“A un revestimiento viejito, uno le puede poner un cuadro hipermoderno arriba y lo revitaliza enseguida”. No se trata solo de cocinar, sino de experimentar un espacio que invita a conversar, mirar y habitar de manera distinta.