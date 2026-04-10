Remodelar cocina en abril 2026: tres presupuestos para cada bolsillo (económico, medio y premium)

Muchas son las personas que posponen la reforma de su cocina ya que esto representa una de las decisiones más importantes y costosas dentro del hogar. No solo implica una inversión significativa, sino también una reorganización completa de la vida cotidiana durante el tiempo que dura la obra.

Según el arquitecto Damián Revelli, especialista en remodelaciones (@elarquidecasas), antes de pensar en el diseño o los materiales es fundamental comprender tres variables que determinan cualquier proyecto: el presupuesto, las posibilidades de la vivienda y los deseos o expectativas del propietario.

“El primer punto es el bolsillo. Todos sabemos, aunque sea de manera intuitiva, cuánto dinero podemos invertir. Sin ese dato, no se puede avanzar”, explica. Entonces reconoce la existencia de un triángulo que define toda la obra al que llama el triángulo de la viabilidad. En primer lugar, está el presupuesto que determina el alcance que tendrá la reforma. Pero también hay que tener en cuenta lo que permite cada casa y esto está condicionado por la estructura, las instalaciones, normativas, ventanas, reglamentaciones y luz natural.

Antes y después de un restyling de cocina con muebles, revestimientos y electrodomésticos más modernos, sin modificar la estructura ni demoler Maia Croizet

Por último, están los deseos del propietario, es decir, qué proyecto tiene en su cabeza, pero este siempre está supeditado a los dos factores mencionados anteriormente. Por eso, Revelli advierte que, en la mayoría de los casos, las reformas o remodelaciones dependen más de lo posible que de lo deseado.

De un cambio estético a una cocina premium

Revelli asegura que el nivel de intervención varía directamente según la inversión disponible. En el rango más bajo se ubican los llamados trabajos de “restyling”, que consisten en renovar superficies existentes sin modificar instalaciones; esto puede incluir vinilos, revestimientos sobre los actuales y mejoras visuales.

En un nivel intermedio, ya es posible reemplazar mobiliario, mientras que en versiones más completas se incorporan nuevas mesadas y ajustes en la distribución.

En tanto que en las reformas premium las decisiones son integrales e implican demoliciones, renovación total de instalaciones y equipamiento; en estos casos, además, se suman materiales de alta gama, tecnología, diseño personalizado y un mayor nivel de detalle.

En cuanto al costo, los valores pueden variar según tamaño y complejidad, pero existen referencias generales: un restyling básico va desde los US$4000, para una renovación intermedia desde US$6000 a US$7000 o desde US$14.000 a US$17.000, en tanto que para la premium la inversión comienza en los US$24.000. Si el espacio es más grande o incluye comedor diario o barra, el costo puede incrementarse alrededor de un 30%.

El aporte de color en muebles y pared para delimitar el espacio de esta cocina integrada al comedor

Para Revelli no deben olvidarse el tiempo que lleva este tipo de obra; en ese sentido asegura que las mejoras superficiales pueden resolverse en una semana, mientras que una reforma intermedia demanda menos de un mes. Sin embargo, los proyectos integrales requieren un proceso más extenso: diseño, fabricación de muebles y ejecución, lo que puede extenderse varios meses. “Si se busca calidad y detalle, no se puede acortar el tiempo. Son trabajos artesanales que necesitan planificación y dedicación”, sostiene.

Por último, subraya que uno de los aspectos menos considerados es la logística durante la reforma. En obras completas, la cocina queda inutilizada por cierto períodos, lo que obliga a reorganizar la dinámica del hogar, ya sea armando un espacio alternativo o recurriendo a soluciones externas como el delivery.

Si la reforma es integral, hay que tener en cuenta que la cocina quedará inutilizada por un el tiempo que dure la obra (Instagram @mrdrewscott)

Además, el especialista advierte sobre un punto poco conocido: durante la obra, el espacio se considera legalmente una “locación”, es decir, queda bajo control del proveedor mientras se realizan los trabajos. La paciencia se vuelve un factor invisible pero necesario; más allá de los números y materiales, hay un elemento determinante para el éxito de cualquier reforma es la actitud frente al proceso.

“Vivir en obra no es fácil. Tiene dinámicas propias que no siempre se pueden controlar. La paciencia no solo mejora la experiencia, sino también el resultado final”, concluye Revelli. En definitiva, transformar la cocina no es solo una mejora estética o funcional: implica también un cambio profundo en la forma de habitar la casa.