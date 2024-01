Julieta, Marina y Eugenia Lettieri eligieron vivir en el mismo edificio. Entramos en sus departamentos que, con plantas similares, reflejan tanto lo que las une como el estilo de vida de cada una, y nos cuentan cuáles son las claves para que la experiencia de ser vecinas sea todo un éxito.

La Arq. Julieta Lettieri fue la primera en mudarse al edificio Olivos Puerto I, proyectado por los arquitectos Gambotto & Sánchez Guex + Lescano, cuyo lujo mayor es la vista al río desde una fachada vidriada. Cuando las hermanas de Julieta siguieron sus pasos, ella y la Arq. Floriana Chab, socias en el Estudio +54, proyectaron las reformas en los departamentos de Marina y Eugenia.

Pionera entre las hermanas Lettieri, Julieta y su novio, Rafael Ferrari, fueron los primeros en mudarse al edificio. Aunque se había usado como oficina, Julieta enseguida vio el potencial de esta planta, un poco más ancha que las de sus hermanas, que la cautivó con la doble altura y la vista al Río de la Plata. Arquitecta y amante de la decoración, una serie de modificaciones basadas en el interiorismo fueron suficientes para moderar la presencia del hormigón, el vidrio y el cemento alisado de los pisos, rasgos que forman parte del estilo contemporáneo del edificio. Poniendo en primer lugar sus gustos, organizó sectores integrados pero bien definidos.

En el comedor se eligieron muebles y objetos en fibras que contrastaran con la estructura industrial de la construcción. La mesa de madera maciza, de Talleres Sustentables, se combinó con unas sillas tejidas (Cömodo Muebles) y una bandeja de fibras naturales de Claudia Adorno. Las lámparas colgantes de La Feliz y el cuadro de la serie ‘Co.inK’, realizado en chapa (Aquiles Arte) suman diseño.

La vista al Río de la Plata es uno de los grandes atractivos del edificio que, aunque tiene poco más de 100 metros, se vive como una casa. El balcón cumple un rol fundamental en esa ecuación: conectado con el living gracias a las aberturas de piso a techo, se equipó con una parrilla Tromen y un juego de mesa con sillones para exterior (Wood Market).

Con sus vistas abiertas, el estudio es un lugar inspirador. La mesa de pinotea fue hecha por la mamá de Julieta, que también es arquitecta, mientras que la alfombra y la silla plegable de acrílico fueron heredadas. La biblioteca, diseñada por la dueña de casa, es una estructura de tres módulos con cajones y estantes de chapa, que apenas se despega de la pared.

Entusiasmados por el paisaje, al mudarse organizaron el dormitorio donde hoy está el estudio, pero después decidieron pasarse a este cuarto, más reservado y con vestidor. La cama tiene un respaldo (Apatheia) de terciopelo y mesas de luz suspendidas. En el espejo, apoyado contra la pared se refleja el escritorio y se ve el amanecer sobre el río.

Marina venía de vivir en el exterior cuando surgió la posibilidad de desembarcar en el edificio en el que ya estaba Julieta. Antes de mudarse, evaluó todas las variables y las positivas ganaban por goleada. Decidida a instalarse, le confió la reforma del departamento al Estudio +54. Tenía una premisa clara: la cocina debería ser el centro de la casa y prefería una isla a un comedor formal. las arquitectas atendieron su pedido: eliminaron la división entre la cocina y el living, y plantearon un mueble que funciona como fuelle entre los dos sectores y sirve como espacio de trabajo y apoyo. En frente y con las mismas líneas, la isla tiene lugar de guardado y se prolonga en una mesa, la única alta para comer.

Al igual que su hermana, Marina no sentía que la propuesta más industrial de la construcción respondiera tanto a su estilo, de ahí la decisión de reformular los ambientes existentes para darles su impronta. En el living, un sillón en L se tapizó en pana naranja con tela antimancha (Baume) y se acompañó con una banqueta de hierro esmaltado (Taller A Prima) y una alfombra de lana cruda (Elementos Argentinos).

Aunque Marina supo enseguida que mudarse cerca de sus hermana era una ganancia, no esconde que una de las claves de la convivencia son los encuentros cortos, a veces de 20 minutos. Responsable de su reforma, el ejemplo de su hermana le sirvió para saber que el cuarto más reservado era la mejor opción sin necesidad de una prueba piloto. Mesas de luz laquedas (Alto Rancho), apliques de pared dorados (Sena Iluminación) y una ilustración son los únicos elementos en un ambiente por demás despojado.

“Cuando me mudé, no quise llenarme de cosas. Me gusta que todo tenga un sentido. Por eso, hay detalles que todavía están en proceso”