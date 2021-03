Volver renovado. Un depto clásico, a la medida de la nueva vida de su dueño

Ya separado, el dueño de casa volvió a este piso de Av. Libertador en el que había vivido un tiempo. Y se dio cuenta de que su arquitectura sencillamente no respondía a su presente.

Cuando entramos de lleno a una nueva etapa, no es extraño que adquiramos habilidades (por el solo hecho de ponerlas en práctica), reconozcamos una evolución en nuestro gusto (porque tenemos que empezar a decidir ciertas cosas por nosotros mismos) y, como fruto del flamante rol, subamos varios peldaños en el camino del conocimiento interior. ¿Cuánto puede tardar todo eso en traducirse en nuestra casa?

“El departamento está en un edificio de los años 30, clásico y pacato, que nada tiene que ver con la personalidad de Nicolás”, dice el arquitecto Jorge Cermesoni sobre su amigo y dueño de casa, Nicolás Barrella. “Él es un hombre de un gusto muy refinado, un sentido estético muy definido. Es un cliente atípico en el sentido de que le dedicó más tiempo a recorrer galerías de arte (eligió todas las obras) que a la elección de los materiales, tema que delegó en los profesionales y es una cuestión en la que muchos se empantanan. Nos conocemos desde hace años, pero, aun así, es formidable, muy reconfortante, que te otorguen confianza total, carta blanca”. La colorida postal del retrato confirma que la intuición del sagaz dueño de casa, una vez más, lo guió por el buen camino.

"Mi obra favorita es la escultura de Edgardo Giménez. Me gusta el mono como animal. De este, me encanta su postura y su buena vibra."

Acerca de la iluminación, Cermesoni nos cuenta: “Hace años que trabajo con Concepto & Luz, que me ayuda a concretar mis diseños con tecnología innovadora, como los perfiles de led que doblan 90° en el cielo raso”.

“Sin chicos en la casa, abuelo para esa altura, pensé en hacerme un depto para toda la vida. Pero Jorge me dijo: ‘¿Y si te hago un loft?’. Me mostró uno en un edificio similar y me cautivó esa imagen de amplitud”.